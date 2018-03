FOTO Naslovnica Il Tempa govori sve o talijanskim izborima

Foto: Il tempo

TALIJANSKI Il Tempo rezultate talijanskih izbora sažeo je u jednu riječ - bordel.



Naime, na današnjoj naslovnici posvećenoj izborima koji su se jučer održali u Italiji stoji im veliki naslov CHE BORDELLO, što bi moglo imati više značenja. Osim što asocira na razvratnog Berlusconija, asocira i na "nered" koji će nastati kada budu objavljeni službeni rezultati jer se čini da će koalirati "svak sa svakim".

Nitko nije osvojio većinu pa će desničari koje predvodi Berlusconi, koji su u vodstvu s oko 35 posto glasova, morati s nekim u koaliciju. Kako su već sada u koaliciji četiri stranke, Il Tempo je situaciju nazvao vrlo prigodno jer je pitanje koliko će ih na kraju biti u koaliciji. I hoće li uopće doći do koalicije koja će moći vladati.



Iznad naslova "Che Bordello", Il Tempo piše "Centrodestra in testa, boom 5 stelle. Ma non ce maggioranza", što bi doslovno značilo: "Desni centar u glavu, bum 5 zvjezdica. Ali nema većine."

Na fotografiji je članica Femena koja se pojavila na glasačkom mjestu u Milanu u toplesu te skočila na stol ispred Silvija Berlusconija u znak prosvjeda protiv njega.



Prema trenutnim rezultatima, koalicija desnog centra, koju The Guardian naziva koalicija Berlusconija i ekstremnih desničara, osvojila je 37,53 posto glasova, dok je Pokret 5 zvjezdica sam osvojio 31,37 posto glasova.

Pogledajte još neke naslovnice.