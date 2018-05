FOTO Pogledajte kako erupcija vulkana na Havajima izgleda iz svemira

Screenshot, Video: Rumble



VULKAN u Havajima eruptira već dvanaesti dan za redom, a sada su se pojavile i nove fotografije erupcije, ovaj put iz svemira.



Naime, dva astronauta na Međunarodnoj svemirskoj postaji snimila su i podijelila kako iz njihove perspektive izgleda erupcija vulkana.

We launched to @Space_Station on a spacecraft called “Hawai’i”. We flew over our namesake today and are sending much aloha to everyone there. The plume from #Kilauea is visible from space. pic.twitter.com/r76F9HO0Jg

It is easy to see the activity on Hawaii’s #Kilauea Volcano from @Space_Station. We hope those in the vicinity of the eruption can stay out of harm’s way. pic.twitter.com/osTn3fH073