FOTO Situacija napeta, slovenska policija upozorava hrvatske ribare da su u slovenskom moru

SLOVENIJA će od subote početi primjenjivati odluku Arbitražnog suda koji je utvrdio njene granice s Hrvatskom. Provedba će početi tamo gdje je najlakše - na moru. Hrvatska ne priznaje odluku Arbitražnog suda smatrajući da je ona kompromitirana utjecajem Slovenije na suce zbog čega se i bila povukla iz arbitražnog postupka. No hrvatske argumente sud nije prihvatio i zamijenio je suce te nastavio s procesom i na koncu donio odluku kojom je Slovenija uglavnom izgubila na kopnu, ali je dobila ono što je zaista željela - prolaz do međunarodnih voda.



Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) diplomatskom je notom pozvalo Sloveniju da se suzdrži od jednostrane provedbe mjera koje bi imale za cilj pokušaj promjene stanja na terenu, te na konstruktivan dijalog oko rješavanja pitanja granice, priopćeno je iz MVEP-a.



Policija je hrvatskim ribarima jučer poručila da se ponašaju normalno u svojim aktivnostima, ali da ipak ne idu sve do sredine Savudrijske vale, kako ne bi izazvali incidente. Kako je jučer javila N1 Televizija, već se jučer dogodio manji incident. Naime, prema riječima ribara, hrvatski patrolni brod morao je stati između hrvatske ribarice i broda slovenske policije, koji joj se približio. Nakon toga svi su se brodovi povukli.







"Stanje u Savudrijskoj vali trenutno je mirno, nisu evidentirani nikakvi izgredi osim jutrošnje povrede crte razgraničenja od strane jednog slovenskog plovila", izjavila je Hini glasnogovornica istarske policije Nataša Vitasović.



Ribar Danilo Latin potvrdio je kako su ribari u četvrtak imali radni sastanak s policijom u Umagu na kojem im je, kako je naveo, rečeno da mogu i dalje ribariti do polovice Savudrijske vale, a da će ih patrolni brodovi hrvatske policije i dalje pratiti."S obzirom da trenutno puše jaka bura i tramuntana, vjerujem da će se vrijeme tijekom dana smiriti i da ćemo ponovno isploviti. Vjerujem da neće doći do nikakvih ekscesa te da će političari konačno iskazati mudrost i brinuti o narodu, a ne o svojim foteljama", poručio je Latin.

Ribari jutros krenuli u ribarenje, jedan dobio upozorenje slovenske policije



Ribari su jutros oko 4-5 sati krenuli ribariti, dio ih se vratio oko osam sati. Jedan od njih rekao je za N1 kako je slovenska policija prišla jednoj brodici te rekla ribarima da napuste slovensko more. “Ribari su dalje nastavili ribariti pod pratnjom hrvatske policije”, otkrio je.



Rekao je i da najmanje dva policijska broda prate hrvatske ribare jutros, a da ih inače ima od jednog do četiri.



"Mi, ribari ovog kraja, priželjkujemo da ostane sve mirno, da ne bude nikakvih represivnih aktivnosti, da ne dođe do eskalacije odnosa između Hrvatske i Slovenije. Znamo da je to jedan politički projekt od strane Slovenije na štetu Hrvatske", rekao je ribar za N1.

Inače, kako navode ribari, ikakvih senzacionalnih novosti nije bilo, već, kao što to čine svakog dana, i danas su otišli ribariti te se nakon odrađenog posla vratili kući.

"Čim isplovimo Slovenci dođu u kontrolu"

U podnevnom Dnevniku HTV je objavio nekoliko reakcija hrvatskih ribara.

"Uvijek dolaze slovenski policajci, ako radimo, čim izađemo odmah nas dođu kontrolirati, kažu nam da smo u njihovom moru, upozore nas, ali nas ne diraju. I naša policija je tu pored nas", kazao je jedan ribar.

"Ujutro nam je došla slovenska policija, upozorila nas. Naša je uvijeku blizini. Ne znam kako će to završiti", rekao je drugi.

Treći je samo kratko dodao da nije bilo nikakvih incidenata sa Slovencima.



