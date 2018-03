FOTO Vatrogasci od petka 24 sata dnevno ispumpavaju poplavljene etaže bivšeg Kerumovog hotela

Foto: Index

RADNA akcija u bivšem Kerumovom hotelu. Splitski vatrogasci od petka 24 sata ispumpavaju vodu iz podzemnih etaža hotela Marjan. Dosad su ispumpali 20 milijuna litara vode, a posao bi trebali dovršiti sutra, doznajemo od zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Ivana Kovačevića. Posao je dogovoren sa stečajnim upraviteljem Adriatica Antom Gabelicom.

U Gradu Splitu o tome ništa ne znaju. Pogotovo ne da je izbacivanje vode iz bivšeg Kerumovog hotela odrađeno gratis, odnosno, neće biti naplaćeno. Ništa to ne bi bilo moguće bez suradnje iz HEP-a, još jednog vjerovnika Adriatica, koji je pristao spojiti struju. Račun Adriatica je u blokadi, isplata vjerovnika nije dolazila u obzir pa je stečajni upravitelj Gabelica iskoristio zakupca parkirališta objekta, rent-a-car tvrtku koja će podmiriti trošak struje.

"Pumpamo pomalo, u dogovoru sa stečajnim upraviteljem hotela. Spojili su struju, kada se ispumpa, moći će se održavati jer u podzemne etaže stalno prodire voda. Dosad je ispumpano 20 milijuna litara vode. Donja etaža bila je poplavljena potpuno, a gornja do pola. Prije nije imalo smisla ispumpavati dok ne dođe struja, stečajni upravitelj je to sada uspio riješiti tako da će se to sada moći permanentno održavati", kazao nam je zapovjednik Kovačević.

"Radi se od petka, 24 sata dnevno"

Da se nešto radi u hotelu vidi se tek po jednom vatrogasnom vozilu na parkingu te cijevima koje su spojene na priključak za oborinske vode na Zapadnoj obali. Neke pretjerane buke nema.

"Radili smo običnim uranjajućim pumpama, imamo mi i jake motorne, ali one buče. Lakše je ovima, one su na struju, nema buke. Radi se od petka, 24 sata dnevno. Nije ovo jedino što smo radili. U petak smo imali intervenciju i u Koteksovom neboderu, zakazale su im pumpe. Danas smo imali i jednu intervenciju u garaži na Dražancu, i njima su zakazale pumpe", otkrio nam je zapovjednik JVP-a Split.

"HEP je bio korektan, imaju tražbine od 55 tisuća kuna, pristali su uključiti struju, ukoliko se podmire troškovi priključenja jer je to kapitalni projekt, ja sam ih molio. Imali su razumijevanja. Struju plaća zakupnik, rent-a-car koji koristi parkiralište objekta", kazao nam je stečajni upravitelj Ante Gabelica.

Inženjeri dolaze pregledati pumpe hotela

Kerum i Adria Resorts su glavni vjerovnici Adriatica, koji je završio u stečaju jer radnicima nije isplaćivao plaće. Prvi bi se od prodaje hotela trebao naplatiti Adria Resorts, koji drži prve četiri hipoteke na Marjanu. Kerum je drugi u redu naplate.

Prethodni stečajni upravitelj Zoran Miletić pokrenuo je parnice radi pobijanja upisanih hipoteka, no tome se protivila Skupština vjerovnika. Visoki trgovački sud dao im je za pravo da odlučuju koje se parnice trebaju voditi, a koje ne.

"Račun je blokiran na 75 tisuća kuna, ima nepodmirenih obaveza 800 tisuća kuna i odvjetničkih troškova još barem toliko. Ti troškovi su nastali zbog vođenja nepotrebnih parnica. Samo su se generirali novi troškovi. Sve parnice su izgubljene u prvom stupnju. Jedini je rezultat da Adriatic mora platiti 750 tisuća kuna plus kamate", kaže Gabelica.

Marjan inače stalno prokišnjava. Gabelica planira pozvati inženjere da pregledaju pumpe u podzemnim etažama hotela i da procjene troškove popravka.