Franck: Ništa od Agrokorove nagodbe

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL



IZ FRANCKA su danas upozorili da se vjerovničko vijeće vjerojatno neće moći formirati do krajnjeg roka za postizanje nagodbe u Agrokoru, tj. do 10. srpnja, a nakon što je Visoki trgovački sud (VTS) usvojio žalbe deset domaćih i stranih vjerovnika te ukinuo rješenje o osnivanju vjerovničkog vijeća koncerna na temelju razvrstavanja vjerovnika u pet skupina.



Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (VTS) rješenjem od 5. travnja, a objavljenim 27. travnja, prihvatio je žalbe Francka i ostalih devet domaćih i stranih vjerovnika te ukinuo rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu od 26. siječnja o osnivanju vjerovničkog vijeća na temelju razvrstavanja vjerovnika u pet skupina, izvijestili su iz Francka.



Franck upozorava na zaključak Trgovačkog suda



Napominju kako Zakon o postupku izvanredne uprave za odabir članova vjerovničkog vijeća predviđa rok od 90 dana nakon poziva vjerovnicima objavljenog u Narodnim novinama te iz Francka upozoravaju sve ostale vjerovnike i cjelokupnu javnost kako se, poštujući sve zakonske rokove, "vjerovničko vijeće kao ključno tijelo postupka izvanredne uprave vjerojatno neće moći formirati do krajnjeg datuma za postizanje nagodbe vjerovnika, 10. srpnja".



Iz Francka ističu i kako je zagrebački Trgovački sud 26. travnja donio zaključak kojim je uvažio podneske Francka i drugih vjerovnika te naložio izvanrednom povjereniku da priloži u spis Suda sve zapisnike sa sjednica privremenog vjerovničkog vijeća održanih nakon 23. siječnja, kao i dodatnu i prateću dokumentaciju Ugovora o najstarijem kreditu (tzv. roll up kredita), uključivši i pisma o naknadama, zaštitnim mehanizmima i angažiranju sredstava, dokumente financiranja, ugovore o povjerljivosti s članovima privremenog vjerovničkog vijeća, Pravilnik o korištenju informacija i, što je najvažnije, specifikaciju plaćanja tražbina pojedinim vjerovnicima kako bi se utvrdilo pravo glasa kod odlučivanja o nagodbi.



Sud je, kako navode iz Francka, izvanrednom povjereniku čak naložio da predloži novog člana privremenog vjerovničkog vijeća ako su namireni svi vjerovnici u skupini malih dobavljača.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Budući da je VTS u tom rješenju, pozivajući se na članak 9. Zakona o postupku izvanredne uprave, naveo kako "privremeno vjerovničko vijeće nije tijelo postupka izvanredne uprave'', a iz zaključka Trgovačkog suda proizlazi da to tijelo ne provodi osnovne zadaće zbog kojih je imenovano, Franck uskraćuje njegovim članovima pravo davanja suglasnosti izvanrednom povjereniku na konačni tekst nagodbe u dijelu koji se odnosi na tražbine Francka."Nagodba između dužnika i vjerovnika može biti sklopljena samo temeljem članka 43. točke 4. Zakona o postupku izvanredne uprave. Ako u izradi nagodbe neće sudjelovati vjerovničko vijeće koje su izabrali sami vjerovnici, već će njegovu ulogu preuzeti privremeno vjerovničko vijeće čije je članove odabrao bivši izvanredni povjerenik, onda takva nagodba ne može biti ni ustavna ni zakonita, a Franck neće imati izbora te će članove privremenog vjerovničkog vijeća smatrati osobno odgovornim za štetu koja mu je takvim postupkom nanesena", ističu iz Francka.Podsjećamo, Trgovački sud u Zagrebu je 26. siječnja, na prijedlog tadašnjeg izvanrednog povjerenika Ante Ramljaka, donio rješenje kojim je bio utvrdio da će stalno vjerovničko vijeće imati pet članova - predstavnika vjerovnika koje će izabrati vjerovnici te utvrdio razvrstavanje vjerovnika u pet skupina - A - razlučni vjerovnici, B - imatelji obveznica, C - vjerovnici čije su tražbine osigurane jamstvima i sudjelovali su u roll up kreditu, D - vjerovnici čije su tražbine osigurane jamstvima i koji nisu sudjelovali u roll up kreditu, te E - ostali vjerovnici bez osiguranja.Na to je rješenje Visokom trgovačkom sudu bilo podnijeto desetak žalbi, a podnijeli su ih Franck, Addiko Bank, Euroherc, OTP bank, Splitska banka, kao i Vives Investment, Talal Springs, Ben Oldman Special Situations Fund, Banque Pictet&Cie i Sberbank of Russia.Većina tih vjerovnika Agrokora žalila se na dio rješenja kojim je sud utvrdio da vijeće vjerovnika ima pet članova (može imati najviše devet), kao i na određene skupine u koje se razvrstavaju vjerovnici, a OTP i Splitska banka su se žalili zbor pogrešnog razvrstavanja u tablice skupina vjerovnika.