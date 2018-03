Gazda restorana se žali da su mu HDZ-ovci požderali desetke tisuća kuna janjetine. I nisu platili.

Foto: Pixsell/Dino Stanin/Google Street View (Na fotografiji HDZ-ov načelnik Martin Baričević)

NAČELNIK Općine Jasenice i vlasnik jednog restorana u Zatonu Obrovačkom već godinama se spore oko nesvakidašnjeg incidenta.



Naime, Milan Minja Anić, vlasnik restorana Anita, godinama tvrdi da mu je HDZ-ov načelnik Martin Barićević dužan 185 tisuća kuna zbog neplaćenih računa. Gostioničar uporno tvrdi da su načelnik i njegova općina od 2006. do 2010. besplatno jeli i pili u njegovu objektu.



Pojedeno stado



Slučaj je eskalirao 2013. godine, kad je u Slobodnoj Dalmaciji objavljen članak u kojemu se tvrdi da je načelnik, ako se dug preračuna u restoranski cjenik, pojeo čitavo stado janjaca kod Anića.



Kako se navodilo, između hrpe neplaćenih računa za priloge, vino i kolače, HDZ-ovac je ostao dužan gazdi restorana još 7500 kuna troškova za karmine nakon sprovoda načelnikova brata koji su, također, išli na račun općine.



Zbog tog članka načelnik Baričević optužio je Milana Anića za klevetu. Prije dva dana, u ponedjeljak, održano je ročište na Općinskom sudu u Zadru.



"Nije istina da sam pojeo stado janjaca"



Razgovarali smo s Martinom Baričevićem, načelnikom općine Jasenice. Zanimali su nas detalji sa suđenja.



"Nisam bio na sudu, bila je odvjetnica. Nema tu ništa novo, osim što se šire laži i neistine. Situacija je sljedeća: Ja sam dobio spor, nikakvog duga nemam. Tu nema ništa novo ni ništa staro. Vijest je da je laž. Nakon svih dobivenih sporova, ja sam ga tužio za klevetu. Rekao je da sam pojeo 200 tisuća kuna", rekao nam je načelnik.



Uputio nas je u kronologiju događaja.



"On je novinarima tvrdio da sam izjeo stado janjaca. Onda sam ja njega tužio i na sudu se dokazalo da to nije istina. Novinari su bili svjedoci da je Anić to izjavio jer je negirao izjavu", otkriva nam Baričević.



Pokušaj dramaturgije



Načelnik odlučno negira sve optužbe.



"Može netko kazati što hoće, ali u cijeloj priči se pokazalo da to nije točno. Sve je već pravomoćno riješeno. On je od toga pokušao raditi dramaturgiju i mene kazneno prijaviti, a dokazano je da ja to nisam izjeo. Računi su falsificirani i to je to. Na kraju svega sam poveo sudski postupak za klevetu. Sad bi sud trebao donijeti presudu za klevetu i bog te veselio", dodaje HDZ-ovac.



Kad smo ga upitali da nam objasni situaciju s neplaćenim karminama, opet je rekao kako je sve na sudu riješeno.



"Sve je pravomoćno odbačeno. Ne mogu biti uvjerljiviji od toga. Što mogu? Da sam se skrivao, ne bih poveo postupak", odlučno tvrdi načelnik.



"Stavite se vi u moju kožu"



Upitali smo ga kad je zadnji put bio u restoranu Anita.



"Nemam pojma, nekad od dvije i neke godine. Jednostavno ne želim ići tamo, stavite se vi u moju kožu", kaže načelnik općine Jesenice.



Tužba za klevetu



Zanimalo nas je koliko traži od ugostitelja zbog klevete.



"Mislim da je 30 tisuća kuna", odgovara nam.



Upitali smo ga je li to taman za dobru večeru.



"Ne znam, koliko bude", rekao je načelnik Martin Baričević u razgovoru za Index.



Kažnjeni načelnik



Načelnik je 2008. godine kažnjen zbog uskraćivanja informacija. Naime, općina Jasenice postavila je betonski stupić u jednoj ulici i time zapriječila put jednoj obitelji do kuće. Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, pismenim putem zatražili su od općine sve informacije.



Međutim, Općina i načelnik Martin Baričević ignorirali su njihov zahtjev i tako su počinili prekršaj. Baričević je morao platiti 7 tisuća kuna, a općina 30 tisuća kuna.



Također, u prosincu prošle godine Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pokrenulo je postupak protiv Baričevića jer u imovinskoj kartici nije prijavio svu imovinu. Prema kartici, načelnik Jasenica posjeduje stan, kuću s okućnicom, vikendicu i dva zemljišta.



Nakon razgovora s HDZ-ovcem, kontaktirali smo i vlasnika restorana Anita, Milana Anića.O Aniću se već pisalo u negativnom kontekstu, i to zbog zoološkog vrt a koji je držao iza restorana.Aktivisti za prava životinja upozoravali su kako se u improviziranom zoološkom vrtu u Zatonu Obrovačkom drže rakuni, nojevi, paunovi, klokani, majmuni, dikobrazi, tvor, vijetnamske svinje, magarci, poniji te razne ptice i papige. Prijavili su Anića zbog neadekvatnog smještaja životinja te zbog ilegalnog držanja privatnog zoološkog vrta.Prošle godine veterinarska inspekcija utvrdila je da Anić izlaže životinje "iako nema registriran zoološki vrt". Također, zaključili su kako vlasnik životinja "nema nikakvih dokumenata o migraciji, zdravlju, a životinje nisu propisno označene". Zabranjeno mu je izlaganje životinja, naređeno liječenje bolesnog noja i ždrala te je odlučeno da se majmuni predaju Zoološkom vrtu Zagreb.Milan Anić potvrdio nam je kako je Baričević kod njega neplaćeno jeo četiri godine, kao i da ga sada tuži za klevetu."Ne znam koliko je taj Martin pametan. Znaš o čemu se radi? Mene je Martin tužio za duševne boli zbog toga. Ja sam tražio da mi najprije plati i onda nije htio platiti. I sad je on pokrenuo tužbu za duševne boli. A ja mislim da mu to nije bilo potrebno, ništa mu to ne služi, već je samo gore za njega", kaže nam ugostitelj.Anić nam je pojasnio kako načelnik i njegove kolege iz općine nisu pojeli doslovno cijelo stado, kako se svojevremeno pisalo."Oni iz općine su jeli, tu je bilo računa, to je bilo bože sačuvaj. Nije sad da je on pojeo cijelo stado. Tamo je bilo i što ja znam koliko, ali puno vina. Mogli su tako napisati i da je popio dvije bačve vina. Bilo je i pršuta pa se moglo reći i da je pojeo pedeset prasaca. Ili stado tuka. To je novinar tako iznio da bude glamurozno", pojašnjava Anić.Upitali smo ga što onda želi reći o načelnikovim optužbama."Ma laže on, pustite ga. Mi smo imali dogovore da, kad se dogovorimo, da ćemo isporučivati račune. Može on pričati sada što hoće. Ja nisam valjda toliko lud, mene tu svi znaju. Općine, gradovi, od svuda su kod mene dolazili. Jeli su i pili i s nikim nisam imao problem. Osim s njim jer se tako ponio", prenosi nam vlasnik restorana Anita."To je sve otišlo u zastaru. Pustio sam sve, da se ne tučemo preko novina, ali on je pokrenuo tužbu. Kaže da sam mu nanio duševne boli, a meni se čini da je on sad sebi napravio veću reklamu. Po meni je nepotrebna, a on nek radi što hoće", kaže nam Anić.Podsjetili smo ga da načelnik tvrdi da je on dobio spor te da je slučaj pravomoćno odbačen na sudu."On dobio? Je, sigurno. Znate zašto je odbačeno? Odbačeno je zato što je otišlo u zastaru. Nije bila nikakva pravomoćna presuda. Kao da ste vi nekome posudili novac i taj netko vam ga nije vratio deset godina. Što možete onda? To vam je tako", objašnjava Milan.Zanimalo nas je je li zbilja potrošeno 7500 kuna poslije zadušnice za pokojnog načelnikova brata. Jesu li zbilja načelnik i ekipa poslije sprovoda otišli na karmine u restoran Anita i tamo isto ostali dužni gotovo tisuću eura?Vlasnik restorana nam je potvrdio ovu priču."Ma da. To je žalosno. Žalosno je da se uopće o tome priča", kaže Milan."Čovjek sam sebi skače u stomak. Ja sam htio na to zaboraviti, ali on ne miruje. Kao kad ženska kurva hoće dokazati da je poštena", dodaje gazda Anite.Upitali smo ga drži li još uvijek zoološki vrt iza restorana."Ma to je bila suradnja ovih drugih, ekipe koja je imala nešto protiv mene. Uvijek netko kopa. Ja imam OPG, to je za mene. Nije to zoološki vrt, ja imam svoje ljubimce", otkriva nam Milan Anić.Upitali smo ga koje ljubimce ima."Imam nojeve, imam toga još. Imam 30, 40 vrsta", rekao je Milan Anić u razgovoru za Index.Anić se svojevremeno kandidirao za vijećnika u Obrovcu.