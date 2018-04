Gdje će se održati povijesni sastanak Trumpa i Kima?

Foto: Index/123rf



ZRAKOPLOVOM ili posebnim vlakom? U Europi ili jugoistočnoj Aziji, možda u Mongoliji? Govori se da je pet lokacija u užem izboru za povijesni sastanak Donalda Trumpa i Kim Jong Una, ali konačnu će odluku biti teško donijeti.



Pet je lokacija ušlo u uži izbor mogućeg mjesta sastanka američkog predsjednika Trumpa i sjevernokorejskog čelnika Kima. Nijedno nije u Sjedinjenim Državama, priznao je američki predsjednik. Peking također gotovo sigurno nije među njima.



Analitičari sugeriraju da je to možda mongolski glavni grad Ulan Bator ili neka od azijskih metropola poput Singapura ili Bangkoka. Možda niti Europa nije bez izgleda?



Hoće li Kim putovati svojim oklopljenim vlakom?



Odlučujući čimbenik u izboru lokacije mogla biti odluka Kim Jong Una hoće li putovati svojim oklopljenim vlakom, kojim je došao u Peking u ožujku, ili će letjeti. Ne zna se boji li se mladi sjevernokorejski čelnik letenja kao što se bojao njegov otac ili putuje vlakom isključivo iz sigurnosnih razloga.



Sjeverna Koreja, izolirana i pogođena sankcijama, ima relativno skromnu zračnu flotu. Ruski Tupoljev Tu-204 može doletjeti do Singapura, čak i do Europe uz jedno zaustavljanje za dolijevanje goriva.



Godine 2006. Europska unija je zbog sigurnosti zabranila slijetanje sjevernokorejskog nacionalnog prijevoznika Air Koryoa, ali je zabrana "najgoroj zračnoj kompaniji na svijetu" kako je često zovu, ukinuta 2010. za tupoljeve.



Švicarska bi mogla biti mjesto sastanka jer Ženeva ima dugu povijest organiziranja mirovnih i teških političkih sastanaka. Kim se 1990-ih ondje školovao.



Spominju se i Helsinki, Stockholm i Oslo.





Švedska diplomatski predstavlja SAD u Pjongjangu i služi kao komunikacijski kanal dviju strana. Nedavno je sjevernokorejski ministar vanjskih poslova Ri Yong Ho posjetio Stockholm i Helsinki.Govori se kako bi od ostalih europskih gradova u obzir mogli doći Prag, gdje je Kimov stric veleposlanik ili Varšava, gdje Sjeverna Koreja ima svoje predstavništvo.Po američkim izvorima, relativno logičan izbor, selo Panmunjom na granici dviju Koreja, ispalo je iz konkurencije iako će se ondje 27. travnja Kim sastati s južnokorejskim predsjednikom Moon Jae Inom.Peking je odbačen kao lokacija jer bi izgledalo kao da se sastanak Trumpa i Kima pretvara u trilateralu s Kinom."Trump ne želi sastanak u nekoj zemlji koja je izravno upletena u odnose s Pjongjangom", smatra kineski analitičar Jin Qiangyi. Uz to, Trump vjerojatno želi da sva svjetla reflektora povijesnog sastanka budu na njemu, dodaje."U svakom slučaju, Trump neće ići u Pjongjang, kao što Kim neće u Sjedinjene Države. Svaki bi se bojao da će ga onaj drugi iskoristiti na domaćem terenu", objašnjava Jin.Dalje u Aziji, Bangkok bi bio prikladan jer Sjeverna Koreja ondje ima veliko veleposlanstvo. I Singapur održava diplomatske odnose s Pjongjangom.Iako neki američki mediji pišu da je Ulan Bator ispao iz igre, mnogo toga ide u prilog mongolskoj prijestolnici. "Azijska Švicarska" zna organizirati velike događaje. Prije dvije godine Ulan Bator je bio domaćin summita Azija-Europa i ugostio 34 šefa države ili vlade.Do Ulan Batora sjevernkorejski lider može svojim vlakom, što tom gradu daje veliku prednost. Nadalje, Mongolija ima dobre odnose s obje zemlje.Trump i Kim trebali bi se sastati krajem svibnja ili početkom lipnja. U svakom slučaju, odluka o mjestu održavanja mora biti donijeta uskoro.