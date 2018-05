GLAS, IDS i Pametno idu skupa na izbore, danas su potpisali izjavu o suradnji

Foto: FAH



ČELNICI stranaka GLAS, IDS i Pametno - redom Anka Mrak Taritaš, Boris Miletić i Marijana Puljak - potpisali su u srijedu u kinu Europa izjavu o suradnji za bolju Hrvatsku, čime su te tri stranke formalno počele zajedničko političko djelovanje na pripremama za europarlamentarne, predsjedničke i parlamentarne izbore.



Čelnici triju stranaka, koji su dosad surađivali i kao Amsterdamska koalicija, poručili su da Hrvatskoj žele ponuditi nadu u bolju budućnost.



Mrak Taritaš je istaknula da tri stranke dijele iste vrijednosti i spremne su zajedno dati sve od sebe kako bi gradile pristojno građansko društvo i državu.



''Potpisivanje sporazuma nije slučajno bilo u kinu Europa na Dan Europe i pobjede nad fašizmom jer smo svjedoci da u Hrvatskoj i Europi raste desni ekstremizam i populizam. Tri stranke, zajedno s liberalima širom Europe, moraju biti glas razuma i slobode te brana desnom radikalizmu'', istaknula je Mrak Taritaš.



Miletić je ustvrdio da je Istra najnaprednija regija u Hrvatskoj, a želi biti uz bok najrazvijenijim regijama u Europi. ''Zašto to ne bismo željeli i za našu Hrvatsku?'' rekao je dodavši kako se to može postići drugačijom i pametnom politikom.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Tri stranke se zalažu za decentralizaciju Hrvatske, koja je trenutno među najviše centraliziranim državama u Europi, kao i za razvoj gospodarstva, posebice turizma, dodao je Miletić.

"Nešto neviđeno do sada"



Puljak je napomenula da je potpisivanje sporazuma prvi službeni korak u izradi koalicijskog sporazuma za izbore za Europski parlament sljedeće godine, koji će biti gotov na jesen.



Bit će to prvi takav koalicijski sporazum u Hrvatskoj, nešto neviđeno do sada, dogovor potpuno jednakih partnera koji dijele vrijednosti liberalne demokracije, poručila je Puljak.



Sve etape i odrednice budućeg koalicijskog sporazuma bit će javne, najavila je Puljak, a Miletić je podsjetio da tri stranke već surađuju u saboru, što su pokazale zajedničkom inicijativom da se Istanbulska konvencija stavi na dnevni red i ubrza proces njezine ratifikacije.



Na upit može li se koalicija proširiti na druge stranke Puljak je odgovorila kako ne žele biti isključivi nego uključivi, a svi koji svojim znanjem mogu pomoći Hrvatskoj dobro su došli.



''No imamo svoj sustav vrijednosti, a nekim stvarima u ovoj zemlji treba reći dosta. Odlučujemo konsenzusom pa ćemo na taj način odlučiti i hoćemo li nekoga primiti u koaliciju'', istaknula je Puljak.