Glavni krivac za sve loše u Agrokoru je Martina Dalić, tvrde SDP-ovci

NAKON sjednice Predsjedništva SDP-a član tog tijela Ivo Jelušić izvijestio je da su raspravljali o situaciji u Agrokoru i da je "glavni krivac i operativac za loše i spore procese u Agrokoru ministrica gospodarstva Martina Dalić", čiji će opoziv u saboru oporba pokrenuti sljedećeg tjedna.



"Procesi u Agrokoru idu sporo, loše, a kroz proces spašavanja Agrokora željelo se pomoći i nekim prijateljima da zarade, a glavni krivac za to i operativac je potpredsjednica vlade Dalić", ustvrdio je Jelušić.



Traže smjenu Martine Dalić



"Nema nagodbe ni plana restrukturiranja iako smo na mjesec dana od zakonskog roka kada je sve trebalo biti gotovo. Ulazi se u ona tri rezervna mjeseca jer se nije napravilo na vrijeme i očito vlada sve radi na rezervi i u rezervi. I vlada je na rezervi jer nisu u stanju u punom pogonu napraviti svoj posao", ocijenio je.

''Zamijenili su povjerenika, a mi nismo baš preveliki optimisti da će se puno toga promijeniti jer ako sve okolnosti i zakonski okvir i savjetnici ostanu isti, ako potpredsjednica vlade koja je sve to skuhala ostane, sužen je prostor da novi povjerenik nešto promijeni'', smatra Jelušić.



Zajedno s oporbenim strankama pokrećemo postupak njena opoziva, podsjetio je, a u zahtjevu smo predložili i da jedan od razloga za izglasavanje nepovjerenja bude i to što vlada nije imenovala nijednog zamjenika povjereniku jer je očito htjela da se sve odvija u uskom krugu između potpredsjednice i povjerenika. "Je li premijer to znao, mora reći", pozvao je šefa vlade da se izjasni.





"Da su htjeli da proces bude transparentniji, imenovali bi i zamjenike, ali bi postojala opasnost da neke stvari procure. Postupak su tako učinili ne samo netransparentnim nego i neefikasnim, ide loše i sporo. Njima je očito bilo bitno da to radi samo jedan čovjek od povjerenja kako bi mogli raditi sve ove marifetluke. Dovoljno je razloga da Dalić taj posao više ne može raditi i drago nam je da nam se u tom poslu pridružuju i druge opozicijske stranke", istaknuo je Jelušić.Pozvao je, kako je rekao, i sve one koji žele imati čist obraz, prije svega prebjege iz Narodne koalicije i zastupnike manjina, sve koji nisu u HDZ-u, ali i časne ljude u HDZ-u, da podrže oporbu u smjeni Dalić, da spase obraz, ali i Agrokor.Arsen Bauk izvijestio je da je Predsjedništvo jednoglasno Glavnom odboru koji se okuplja u subotu predložilo novi Program stranke. Najavio je da SDP u saboru neće glasati za novu predsjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, a što se novog saborskog Poslovnika tiče, kazao je da će odluka o glasanju ovisiti o tome kako će se vladajući odnositi prema njihovih 20-ak amandmana na prijedlog Poslovnika. ''Ostane li u ovom obliku, glasat ćemo protiv'', najavio je Bauk.Ivana Posavec Krivec rekla je da će SDP zahtijevati da se na dnevni red sabora uvrsti ratifikacija Istanbulske konvencije, što su predložili prije godinu dana.Upitan kako će spasiti SDP koji je 12,5 milijuna kuna u minusu, Jelušić je odgovorio da su prošle godine očekivano završili u minusu jer svake godine u kojoj su izbori završe u minusu budući da svojim prihodima ne mogu pokriti taj dodatni rashod. ''Da nije bilo izbora, bili bismo u plusu'', kazao je, dodavši da su uspjeli smanjiti troškove poput reprezentacije. ''To smo proživljavali i prije, i kao što smo tada izlazili iz toga, izaći ćemo i ovaj put'', zaključio je.