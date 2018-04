Glogoški se počeo petljati i u obrazovnu reformu, prijeti i šatorom

Foto: Borna Filić/ Pixsell



NOTORNI šatoraš Đuro Glogoški odlučio se petljati i u obrazovanje pa je organizirao okrugli stol o reformi obrazovanja s osvrtom na Domovinski rat.

Na opskurnom okruglom stolu pojavio se i šatoraški ministar Tomo Medved.

Bio je tu, između ostalih, i notorni desničar Slobodan Prosperov Novak, bivša HDZ-ova ministrica obrazovanja Ljilja Vokić i bivši pomoćnik ministra unutarnjih poslova, također u HDZ-ovoj vladi, Joško Morić.

Morao je znati svakog narodnog heroja

Glogoškom smeta, kaže, to što malo tko zna što se u školama uči o Domovinskom ratu.

“Sjećamo se vremena kad smo morali znati svakog narodnog heroja i kad se bez toga nije moglo nastaviti školovanje. Ne tražimo da se mora znati ime svakog tko je branio Hrvatsku, ali osnove se moraju znati”, rekao je Glogoški pri otvaranju skupa zapitavši se usput kako je moguće da oni koji pišu udžbenike imaju različita mišljenja o Domovinskom ratu. Mišljenje bi, po njemu, trebalo biti samo jedno.

I šatoraški ministar bi mijenjao udžbenike

Glogoškog je, kako smo već uvodno napisali, došao podržati šatoraški kolega koji je u međuvremenu postao ministar, Tomo Medved. I on bi kao i Glogoški mijenjao udžbenike osnovnoškolcima i srednjoškolcima.

Nezadovoljan je, kaže, "valorizacijom Domovinskog rata u hrvatskom obrazovnom sustavu".

"Želimo pronaći odgovarajući model i pristup da bi Domovinski rat, kao temelj samostalne Hrvatske, bio na odgovarajući način vrjednovan u obrazovnom sustavu, te kako bi učenici imali punu spoznaju o Domovinskom ratu, njegovim specifičnostima i vrijednostima", umislio je ministar veterana da je ministar obrazovanja koji bi učenike podučavao po onom stihu.

No zašto bi se ratni veterani i njihov ministar miješali u posao povjesničara i po čemu su kvalificirani da obrazuju djecu, nije objasnio.

Slobodan P. Novak: "Postoji hrvatska matematika"

Iako nema baš nikakve veze s nastavom povijesti zanimljivo mišljenje o kurikulumu ima Slobodan Prosperov Novak koji je skup iskoristio da napadne Borisa Jokića, nekadašnjeg voditelja reforme.

“Jokić nam je dao dobro tempiranu bombu Šuvarove reforme koje će sada eksplodirati. Njegova disertacija, koja mu je jedina referenca za provođenje reforme, je Soroševski rad najgore vrste”, ustvrdio je Slobodan Prosperov Novak. No, ni tu nije bio kraj njegovim zanimljivim mišljenjima.

“Postoji hrvatska matematika. Oni će vam reći da ne postoji, ali to je laž”, blebnuo je Novak ne objasnivši kakva je to hrvatska matematika i po čemu se razlikuje od primjerice luksemburške matematike.

Morić: "O zločinima treba učiti bez etničkog kriterija"

Za razliku od Novakovog ispada puno je smireniji i racionalniji bio nekadašnji dugogodišnji pomoćnik nekoliko ministara unutarnjih poslova Joško Morić. On je ispričao svoja iskustva s mirnom reintegracijom Podunavlja, što je, ispostavit će se, bio i glavni razlog sazivanja skupa.



“Povijest je kronološki slijed istina. Naš problem su tisuće interpretacija jer istine nismo institucionalizirali. Pobjednik može pogriješiti kada prešućuje neke istine ili olako propušta interpretacije. Poslije oslobodilačkih akcija dogodili su se grozomorni zločini, ali nije istina da su planirani ili da je država na njih blagonaklono gledala”, rekao je Morić i potužio se da se pobjede oružjem slave daleko više od pobjeda razumom.



“Zar su pobjede razumom lošije? Djecu trebamo učiti o zločinima bez etničkog kriterija. Zar su naši zločini manje zločini jer su naši? Etnički odvojeno obrazovanje izravno sprečava integraciju”, ustvrdio je Morić.

Glogoški bi opet "kampirao"

"U pregovorima o mirnoj reintegraciji potpisala sam moratorij od pet godina na učenje povijesti o razdoblju od 1989. do 1997. Najpogubnije je da i 21 godinu kasnije djeca uče različitu povijest”, rekla je nekadašnja ministrica obrazovanja Ljilja Vokić ustvrdivši još da su je za vrijeme pregovora Srbi rekli da ih je Furio Radin nagovarao da traže svoje posebne škole po uzoru na talijanske u Istri.



Od Vladimira Prskala, predstavnika Ministarstva znanosti Đuro Glogoški je tražio odgovore na pitanje: “Kada će svi koji imaju hrvatsko državljanstvo učiti isto? ”, no nije ih dobio.



“U udžbeniku povijesti piše da se raspala Jugoslavija, u udžbeniku istorije da se raspao komunizam. To znači da autori ne priznaju raspad SFRJ i hrvatsku državu”, zaključio je Glogoški te skup završio riječima: “Naš šator je otišao u povijest, voljeli bismo da tamo i ostane”.



Upozorio je tako da bi njegova ekipa mogla ponovno pokušati kampirati ne ispune li im se želje. Ovoga puta pred Ministarstvom znanosti.