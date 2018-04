Gotovo ročište, odluka o izručenju Todorića bit će objavljena 20. travnja

Foto: Goran Stanzi/ Pixsell



SUTKINJA Westminsterskog suda u Londonu, Emma Arbuthnot, kazala je u utorak na završetku saslušanja povodom zahtjeva hrvatskog pravosuđa za izručenjem Ivice Todorića da će odluka o mogućem izručenju osnivača Agrokora Hrvatskoj biti objavljena 20. travnja.



Današnjim ročištem na londonskom sudu, tijekom kojega su saslušana dva svjedoka, završeno je saslušanje o zahtjevu za izručenjem Todorića, premda je ranije bilo najavljeno da će trajati dva dana.



Pred Westminsterskim sudom saslušana su dva svjedoka obrane, ekonomski stručnjak koji se bavio tranzicijskim zemljama Will Bartlett te Todorićeva odvjetnica Jadranka Sloković.



Todorić je saslušanje pratio u odvojenom dijelu sudnice iza staklenog zida u društvu prevoditeljice.



Todorićeva odvjetnica Rosemary Davidson kao prvog svjedoka pozvala je Bartletta, koji je govorio o povezanosti Agrokora s politikom, ulozi nekih političkih dužnosnika, među njima i sadašnjeg ministra financija Zdravka Marića, za kojeg je rekao da je bio viši dužnosnik u kompaniji u vrijeme kada je Agrokor preuzeo Mercator.



Hrvatsku je zastupala odvjetnica Clare Montgomery koja je svojim pitanjima nastojala dokazati da za kolaps Agrokora nije odgovorna politika nego njegov vlasnik Ivica Todorić. Bartlett je često na konkretna pitanja odgovarao kako "na tu stvar treba gledati u širem kontekstu".



Na upit je li točno da Agrokor nije mogao izvršavati svoje financijske obveze početkom 2017., Bartlett je rekao da je bilo poteškoća s plaćanjem dobavljača, ali da je kompanija imenovala stručnjaka za restrukturiranje.



Nakon Bartletta počelo je saslušanje Todorićeve odvjetnice Sloković. Todorićeva obrana kroz njezino svjedočenje nastojala je pokazati da Državno odvjetništvo još nema dovoljno čvrstih dokaza za potvrđivanje optužnice te da bi Todorić, u slučaju izručenja, mogao u zatvoru čekati na presudu do tri i pol godine i da ne bi mogao platiti jamčevinu za obranu sa slobode jer mu je sva imovina zamrznuta.

TIJEK DOGAĐAJA:

17:20 20. travnja bit će objavljena odluka o tome hoće li Velika Britanija Ivicu Todorića izručiti Hrvatskoj,

17:00 Todorićeva odvjetnica tvrdi da se protiv njega vodi politički proces. Sutkinju zanimaju Božo Petrov i Zdravko Marić. "Zar je Petrov sudjelovao u velikoj zavjeri protiv Todorića?", "Gdje su dokazi o Marićevoj umiješanosti?" pita sutkinja koja smatra da Todorićeva odvjetnica nije uspjela dokazati politički proces.

16:35 Nastavlja se rasprava sutkinje i Davidson.

Odvjetnica: "Ne želim vam oduzimati vrijeme."

Arbuthnot: "Ne, uživam."

16:30 Vrlo slab argument, kaže sutkinja Todorićevoj odvjetnici na njenu tezu da je proces politički motiviran.

16:17 Davidson tvrdi da je DORH odlučio i istražiti i suditi Todoriću te da se to vidi po tome što su informacije u dokumentu o otvaranju istrage i uhidbenom nalogu iste.

16:12 Sada govori Todorićeva odvjetnica Davidson. Navodi primjere ljudi koji su dugo u Hrvatskoj čekali suđenja u pritvoru. Tvrdi da hrvatska istraga nije ni blizu kraja te pokušava dokazati da će Todorić nepotrebno dugo biti u zatvoru.

15:50 Sloković je završila sa svjedočenjem. Todorić je zatražio vode.

15:45 "Todoriću će se sigurno suditi", rekla je Montgomery.

"Ne slažem se, živimo u različitim zakonskim sustavima, prvi put u karijeri čujem da hrvatski tužitelj najavljuje da će sigurno biti suđenja, to radi samo zbog ovog saslušanja", kaže Sloković.



15:40 Montgomery je ustvrdila kako je Todorić posuđivao sve veće iznose iz Agrokora te da ništa nije vraćao. Sloković odgovara kako sve ima u izvješćima, da ništa nije prikriveno.



Montgomery zatim prezentira pokrivanje Todorićevih privatnih troškova Agrokorovim novcem, a Sloković kaže da to sve tvrdi Ivana Matovina.

15:28 "Nikakav novac nije pronađen na Todorićevim računima", ustvrdila je Sloković na što je Montgomery konstatirala da je uzimao novac iz kompanije. "Nije sakrio nijedan dokument", kazala je Sloković.

15:25 Odvjetnica Montgomery, koja zastupa Hrvatsku, Jadranki Sloković kazala je da je ne uvlači u hrvatske procedure, kaže kako su 53 svjedoka već ispitana i potvrdili su optužbe. Sloković je odgovorila da nitko od svjedoka nije govorio o prijevari niti optužio Todorića.

15:10 Nastavlja se ročište

14:11 U tijeku je pauza od sat vremena nakon čega će se nastaviti svjedočenje Jadranke Sloković.

14:10 Odvjetnica Montgomery ispituje Jadranku Sloković. Citirala je Todorićevu izjavu da je on odgovoran za izvještaje, dok je Sloković rekla kako ih on nije sastavljao. Montgomery je upozorila i da se Todorića mora ispitati prije dizanja optužnice, dok je Sloković rekla kako je on to nudio, da ga se ispita u Londonu ili preko video veze, javlja N1.

13:45 Kako reporter N1 javlja, Sloković je najprije počela svjedočiti s prevoditeljem kako bi se točnije izrazila, ali je u međuvremenu sve više sama govorila engleski. Javlja i kako je inzistirala da nije sigurno hoće li biti potvrđena optužnica DORH-a protiv Todorića te kako DORH ne može tvrditi da ima dovoljno dokaza za suđenje.



Osim toga rekla je i kako izvještaj revizorice Ivane Matovine nije dovoljan za potvrđivanje optužnice te kako adekvatno vještačenje nije provedeno.



Sudu je rekla i kako ne vjeruje da će Todorićeva optužnica biti potvrđena u sljedećih godinu dana.

Prenose i kako je Sloković rekla da Todorić u praksi neće moći platiti jamčevinu jer mu je sva imovina zamrznuta. Dodala je i da je pitanje hoće li moći posuditi takav iznos. Zaključila je stoga da on u zatvoru može provesti i preko tri godine prije nego presuda bude donesena.

13:00 Za obranu u ulozi svjedoka eksperta govori Jadranka Sloković. Kako javlja N1, Sloković svjedoči uz pomoć prevoditelja i poručila je kako se još nije susrela s ovakvim optužbama u ovako složenom slučaju. Rekla je i kako je po hrvatskom zakonu optužnica već mogla biti podignuta ako je točno da DORH ima dovoljno dokaza.

12:33 Odvjetnica Montgomery rekla je kako za optužnicu nisu presudna Ramljakova izvješća, nego istraga koja je trajala mjesecima.



Svjedok obrane, Bartlett, rekao je da je Agrokor sam pokrenuo restrukturiranje te kako je stoga angažirao Alvareza.

Odvjetnica Montgomery tražila je da odgovori je li Agrokor lagao o svojoj likvidnosti pred sam slom te je li slom Agrokora uzrokovao svojim potezima sam Todorić. Odvjetnica Montgomery tvrdi da Agrokor nije propao zbog objektivnih okolnosti već zbog nepoštenih računovodstvenih praksi.



Bartlett je pak odgovorio kako Todorić nije sudjelovao ni u jednom od tisuću sumnjivih i neistraženih procesa privatizacije te kako ne vidi zašto bi se sada počeo ponašati drugačije, javlja N1.

12:20 Kako iz sudnice u Westminsteru javlja reporter N1, Domagoj Novokmet, Todorić se nalazi u odvojenom dijelu sudnice iza neprobojnog stakla dok njegova supruga sjedi s odvjetnikom Prodanovićem na galeriji s novinarima.

12:07 Javljaju i kako je Bartlett kao primjer pojasnio kako je suspendirano Saborsko istražno povjerenstvo o Agrokoru te kako je citirao Orsata Miljenića koji je govorio o tome kako su vladajući zaustavili Istražno povjerenstvo jer su željeli sakriti mnogo toga te jer nisu htjeli istragu koja bi obuhvatila Marića.

Bartlett je zaključio kako bi se iza svega mogla kriti politička motivacija.

12:03 Svjedok obrane s London School of Economics, dr. Will Bartlett, koji je stručnjak za ekonomski razvoj istočne Europe, govorio je o povezanosti politike i Agrokora. Govorio je i o okolnostima preuzimanja Mercatora i utjecaju politike na gospodarstvo u regiji.

Naveo je primjer Zdravka Marića koji je radio i za državu i Agrokor, a sada je ministar, javlja N1. Tako obrana pokušava dokazati povezanost politike i Agrokora.

11:45 Todorićeva odvjetnica Rosemary Davidson tražila je da se Todorića ne izruči jer je istraga u vrlo ranoj fazi i sporo napreduje, javlja N1.

11:40 Javljaju i kako je sutkinja na početku ročišta izjavila kako nikada nije imala ovako detaljno obrazloženje zahtjeva za izručenjem te kako Hrvatsku u postupku predstavlja britanska odvjetnica Clare Montgomery.

11:38 Kako javlja N1, Todorić je ušao u sudnicu i ročište je počelo.

10:50 Todorić je okupljenim novinarima rekao kako će sve reći nakon što završi ročište.

10:45 Na sud u Londonu stigli su i Todorićevi odvjetnici, Čedo Prodanović i Jadranka Sloković.

10:40 Kako javlja televizija N1, sud u Westminsteru je za potrebe odlučivanja o Todorićevom izručenju za saslušanja rezervirao četiri dana. Danas će govoriti Todorić i njegovi odvjetnici dok će sutra govoriti predstavnici Hrvatske.

10:15 Ivica Todorić je u pratnji supruge stigao na sud na kojemu uskoro treba početi ročište.

Ranije objavljeno:

Hoće li Ivica Todorić biti izručen Hrvatskoj? Odgovor na to pitanje mogli bismo saznati nakon današnjeg sudskog ročišta koje je zakazano još prošle godine povodom zahtjeva za izručenjem Hrvatskoj koja ga traži zbog slučaja Agrokor.

Ako dođe do odluke o izručenju, ona bi se mogla prolongirati nekoliko mjeseci. Naime, onda slijede moguće žalbe na odluku koje bi dodatno mogle prolongirati cijeli proces.



Todorić je uhićen lani 7. studenog temeljem europskog uhidbenog naloga koji je raspisala Hrvatska, a istog dana je pušten na slobodu uz jamčevinu od sto tisuća funti i mjere opreza.



Sudac je pustio Todorića nakon što je platio jamčevinu te mu je oduzeta putovnica, mora nositi sigurnosnu narukvicu i javljati se policiji triput tjedno.



Todorić i još 14 ljudi pod istragom su u Hrvatskoj zbog dužničke krize u Agrokoru, kompaniji koja u Hrvatskoj i regiji zapošljava 60.000 ljudi i nad kojom je nadzor preuzela hrvatska država.



Bivši šef Agrokora cijelo vrijeme je aktivan na internetskim servisima putem kojih je odbacio svoju krivnju, prozvavši visoke hrvatske dužnosnike za politički progon.



Ukupna šteta od 320 milijuna kuna



Zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo od 18. listopada prošle godine vodi istragu protiv Todorića zbog sudjelovanja u nezakonitom pribavljanju jedne milijarde i 142 milijuna kuna u slučaju Agrokor. Uz Todorića, istragom su obuhvaćeni njegovi sinovi Ante i Ivan te 12 Agrokorovih menadžera i revizora.



Ukupnoj šteti Državno odvjetništvo pribraja i "nepripadnu imovinsku korist" od dodatnih 320 milijuna kuna pribavljenih za "jednu pravnu osobu" krivotvorenjem isprava i nezakonitim vođenjem poslovnih knjiga.



Tužiteljstvo je u međuvremenu pokrenulo novu istragu protiv Todorića i još tri osobe zbog malverzacija povezanih s nezakonitim isplatama pozajmica, pri čemu je za investitore nastala šteta od 47,5 milijuna kuna. Istragu je potom proširilo na sedmoricu osumnjičenika.

