Gradonačelnik Dubrovnika podržao taksiste: "Doći će do kaosa ako se omogući da vozi tko hoće"

Foto: Pixsell/Grgo Jelavic/Jurica Galoic

GRADONAČELNIK Dubrovnika Mato Franković stao je na stranu taksista i zatražio od ministra Olega Butkovića da korigira odredbe novog Zakona o cestovnom prometu u dijelu kojim se određuje tko bi se sve mogao obavljati usluge taksi prijevoza na području neke jedinice lokalne uprave.

"Nisam za ograničavanje broja taksista i obrtnika. Smatram da nije dobro ograničavati nijednu djelatnost jer to vodi monopolu određene strukture. Pozdravljam donošenje novog Zakona o cestovnom prometu koji će liberalizirati taksi tržište, no smatram da će odredba prema kojoj svi taksisti koji posluju na području Hrvatske mogu doći u bilo koji grad, dovesti do kaosa na cestama, prije svega u glavnim turističkim odredištima poput Dubrovnika ili Splita. Sada imamo oko 250 taksista. Ako se liberalizira tržište na način da može doći bilo tko, onda će ljudi doći na godišnji odmor i navečer usput odraditi dvije, tri vožnje. To će dovesti do velikog kaosa. Dali smo prijedlog da se omogući obrtnicima iz Dubrovačko-neretvanske županije da obavljaju posao na području cijele Županije. Mislim da je to logičnije i suvislije", kazao nam je Franković.

"Uberovi vozači noće u Trebinju, a po Dubrovniku voze iznajmljene automobile"

Dubrovnik je prošle sezone imao nekoliko sukoba vozača taksija i Ubera, a na taksiste su navalili i građani revoltirani njihovom blokadom prometnice prema zračnoj luci.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Uber radi na crno, potpuno van zakona. Nevjerojatno je njih stotinjak došlo tražiti da im damo dozvolu za prometovanje središtem grada na Novu godinu. Naravno da smo odbili jer posluju nelegalno. Kada zakon izregulira da može raditi i Uber, mi nemamo ništa protiv toga. Neka tržište regulira cijene. Ali mislim da bi bilo potpuno nelogično da obrtnici iz cijele Hrvatske mogu doći voziti u Dubrovnik kada im padne na pamet . Naša je procjena da je vozača Ubera tijekom sezone bilo 300, ali to su ljudi koji su došli iz drugih gradova. Nevjerojatan podatak, ali istinit da je dio njih bio smješten u Trebinju. Spavali bi tamo, prelazili bi državnu granicu i onda iznajmljenim vozilima vozili po Dubrovniku. I sada uzmite njih i jednog obrtnika, što on sve mora ispuniti za svoj posao. Mislim da to nije u redu i da ne potiče natjecanje, niti su u takvoj tržišnoj utakmici svi jednaki", smatra Franković.

"Zamislite da nam dođe tisuću ljudi da se bave prijevozom"

Nada se i skorom razgovoru s ministrom Butkovićem na ovu temu.

"Vjerujem da će Ministarstvo sagledati primjedbe gradova. S kolegom Oparom sam komunicirao na ovu temu i on je vrlo sličnih razmišljanja. Muče nas iste stvari. Samo želimo red u destinaciji. Ne bih ograničavao, neka se ljudi natječu, ali zamislite da nama u Dubrovnik za sezonu dođe tisuću ljudi samo da vrši prijevoz. Dubrovnik je limitiran površinom, nemamo toliko taksi stajališta. Zakon bi u tom smislu izazvao kaos i probleme. S ministrom još nisam razgovarao, ali nadam se i tome", kazao nam je Franković.