Grbin: Zašto je Dalić dala ostavku ako je sve u redu?

Foto: Hina

SABORSKI zastupnik SDP-a Peđa Grbin upitao je vladajuće u saboru zašto je Martina Dalić dala ostavku budući da tvrde kako je prilikom donošenja zakona Lex Agrokor sve bilo u redu.



"Slušam od ranog jutra kako je prilikom donošenja Lex Agrokora sve bilo u redu, sve bilo ispravno i da ništa nije bilo rađeno protivno zakonu. Ako je sve bilo u redu, zašto je gospođa Dalić podnijela ostavku?", upitao je Grbin u stanci koju je zatražio u ime Kluba SDP-a. Smatra da ako je "sve bilo u redu" Plenković treba moliti Dalić da se vrati natrag u vladu jer je tada ostavka bila nepotrebna.





No, dodaje Grbin, siguran je da ništa nije bilo u redu navodeći da je grupa Borg pripremajući zakon stvorila model po kojem će besplatno raditi zakon za državu, a nakon toga naplaćivati se od trgovačkog društva koje će preuzeti.Grbin ponavlja da je "Plenković sve znao što se događalo prilikom pripreme Lex Agrokora i uvođenja izvanredne uprave i sve nakon toga, a nije reagirao i učinio ništa da se to spriječi", nazvavši cijelu situaciju "udruženim zločinačkim pothvatom"."Kad okupite grupicu koja se nazove Borg, kad ona smišlja o pripremi zakona, implementira taj zakon i nakon toga izvuče milijune - to je udruženi zločinački pothvat kada na čelu te organizacije stoje potpredsjednica vlade i predsjednik vlade kojeg nizašto nije briga", ustvrdio je Grbin ponovivši zahtjev SDP-a za ostavkom cijele vlade.