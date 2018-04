Grčka obećala da više neće biti rasipna

Foto: Gulliver Getty

GRČKA će izaći iz programa zajma bez otvaranja preventivne kreditne linije, rekao je premijer Aleksis Cipras i najavio da Atena više neće prekomjerno trošiti kao prije izbijanja dužničke krize.



Grčka je trenutačno u trećem režimu zajma od 2010. godine, a taj program završava 20. kolovoza.



Atena se nada da će do tada ostvariti pun pristup tržištu i dobiti slobodu da samostalno vodi gospodarsku politiku nakon osam godina pod nadzorom Europske unije (eurozone) i Međunarodnog monetarnog fonda.



Neki dužnosnici EU-a zabrinuti su da bi grčki političari mogli ponovno biti pod pritiskom da počnu povećano trošiti.



"Čist izlazak"



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Na vidiku nema produljenja zajma niti prividnog izlaska iz programa, nečistog ili prljavog izlaska - zovite to kako vam drago", rekao je Cipras zastupnicima."To je čist završetak (programa), čist izlazak", rekao je pa poručio: "Ali to ne znači da ćemo se vratiti danima rasipništva."Zajmodavci iz eurozone sada za Grčku pripremaju ponudu rasterećenja grčkog duga, a to treba izvesti tako da Atena ne odustane od reforma i da nastavi provoditi mudru fiskalnu politiku, rekao je prošli tjedan dužnosnik EU-a.Grčka treba na sastanku ministara financija eurozone ovaj tjedan službeno predati nacrt gospodarske politike koju kani provoditi kada istekne razdoblje zajma.Cipras se nada da će pregovori o tome biti zaključeni do kraja lipnja.