Grmoja: Dalićka je sve dečke s kojima se dopisivala nagradila milijunskim poslovima u Agrokoru

MOST je u saboru održao press konferenciju o aferi Dalićkinih mailova koje je objavio Index.

Podsjetimo, Dalić je s privatnih mailova komunicirala s ljudima koji su kasnije postali sjajno plaćeni savjetnici u Agrokoru, s njima je dogovarala pisanje Lex Agrokora i tajne sastanke u zagrebačkim restoranima. Dalić i Plenković jučer su se branili time da je Most tražio angažiranje vanjskih stručnjaka i da su iz te stranke sa svim bili upoznati.

Cijelu aferu pred novinarima su u saboru komentirali mostovci Nikola Grmoja i Tomislav Panenić.



"Osvrnut ćemo se na korespondenciju koja je jučer objavljena na portalu Index.hr, ali i na reakcije vlade na tu aferu. Ono što je objavljeno potvrđuje ono što mi govorimo zadnjih godinu dana, da je Dalić vodila cijeli ovaj proces, da ga je formirala i oblikovala. To ukazuje da su svi detalji oko Lex Agrokora komunicirani i odrađeni izvan institucija. Koji su bili motivi Martine Dalić, pokazuje to što su svi dečki naše Margaret Thatcher završili kao savjetnici u Agrokoru s milijunskim nagradama i to je posebno sporno. Zbog toga je morao otići Ramljak, a mi smo svi iz oporbe govorili da to nije dovoljno i da mora otići i Dalić. Pokrenuli smo opoziv i Dalić je spašena tankom većinom, a svi ovi novi detalji pokazuju da smo bili u pravu. One zastupnike koji su digli ruku za Martinu Dalić, novinari bi trebali pitati stoje li i dalje iza Martine Dalić", rekao je tajnik Mosta Nikola Grmoja.

"Vidjeli smo jučer da je premijer Plenković i dalje čvrsto na liniji obrane Martine Dalić i da je pokušao vrlo neuspješno prebaciti odgovornost na Most. Ako je Most odgovoran za ovo, zašto smo ubrzo nakon toga izašli iz vlade i zašto smo na vladi glasovali protiv ministra Zdravka Marića? Nikoga od ljudi iz Mosta nema u toj korespondenciji, vidljivo je tko kreira cijeli proces. Jučer nismo vidjeli odgovore na pitanja. I Dalić i Plenković moraju objasniti sadržaj ove prepiske, a ne spinom prebacivati odgovornost na ljude koji s tim nemaju nikakve veze. Ministrica Dalić je odgovorna jer je cijeli proces provodila, ona je komunicirala s tom neformalnom grupom. Kakve veze financijski stručnjaci imaju s pravnim pitanjima pisanja Lex Agrokora. Samo jedan čovjek u toj ekipi ima nekakve veze s tim, a to je gospodin Šavorić. Postavljam pitanje kako je on dospio u tu grupu, tko ga je imenovao, tko ga je pozvao, zašto baš njega i ima li ikakve veze konekcija koja postoji između premijera Plenkovića i tog gospodina koji je očito imao ključnu ulogu u pisanju Lex Agrokora", kazao je Grmoja.

Na pitanje novinara rekao je da Mostovci više nemaju mogućnost potpisima tražiti opoziv Dalić jer su te potpise već dali, ali da će ići u tom smjeru i podržati to ako ostatak oporbe uspije skupiti potpise i ako to bude zajednički dogovor. Rekao je da će oni tražiti uvrštavanje na dveni red sabora rasprave o Istražnom povjerenstvu za Agrokor.

"To ćemo učiniti kako bi Istražno povjerenstvo za Agrokor moglo nastaviti s radom. Vladajući će morati pristati na raspravu o tom prijedlogu, a vama novinarima i hrvatskoj javnosti morat će objasniti zašto su, nakon izlaska ovoga svega, i dalje protiv saborskog istražnog povjerenstva, ako je oporba pristala da se makne točka o kvaliteti financijskih izvješća Agrokora jer se time bave nadležne institucije u procesu protiv osumnjičenih u aferi Agrokor", zaključio je Grmoja koji smatra da neće biti problem prikupiti 31 potpis jer njihov prijedlog podržava SDP, a Panenić je dodao da će o tome morati o tome također raspravljati na saborskom odboru.