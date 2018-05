Grmoja: Situacija je za Plenkovića opasna, a njegova pozicija sve upitnija

Foto: FAH

POLITIČKI tajnik Mosta Nikola Grmoja izjavio je u utorak kako se nakon ostavke potpredsjednice vlade Martine Dalić stanje ne smiruje, nego je sve upitnija pozicija samog premijera, a predsjedniku hrvatskoga sabora Gordanu Jandrokoviću zamjerio je što od očiju javnosti pokušava sakriti raspravu o izmjeni odluke o osnivanju istražnog povjerenstva za Agrokor stavljajući je na kraj sutrašnjega dnevnog reda.



"Danas imamo sastanak zbog sutrašnje rasprave o našem zahtjevu koji smo davno stavili na dnevni red, a prošli tjedan smo prikupili potpise i tako prisilili predsjednika sabora Gordana Jandrokovića da na raspravu ovaj tjedan stavi prijedlog o izmjeni odluke o osnivanju saborskog istražnog povjerenstva. Nažalost, predsjednik sabora opet želi tu temu skriti od očiju javnosti te je odredio da to sutra bude posljednja točka dnevnog reda i da se o njoj raspravlja kasno navečer”, rekao je Grmoja novinarima u središnjici stranke.



Činjenica da je na dnevnom redu prije Agrokora rasprava o izvješću pravobraniteljice za djecu, i to za 2016., pokazuje, rekao je Grmoja, da su vladajući potpuno odcijepljeni od javnosti. "Mi ćemo sugerirati ostatku oprobe da se suzdržimo od rasprave o prve četiri točke kako bi tema o Agrokoru došla na dnevni red u nekom razumnom vremenu”, poručio je politički tajnik Mosta.

"Situacija je sve opasnija"



Ocijenio je da je situacija za samog premijera sve opasnija. "Bilo bi dobro možda u ovom trenutku sjetiti se Vladimira Šeksa, Plenkovićeva političkog mentora koji je prije nekoliko mjeseci otkrio što je rekao premijeru kada je Most tražio smjenu ministra Zdravka Marića. Šeks mu je tada savjetovao da ne smije dozvoliti Marićevu smjenu jer će idući biti sam Plenković, i to se sada u ovom trenutku događa”, poručio je.



Grmoja je komentirao i to što su saborski zastupnici SDP-a Ranko Ostojić i Franko Vidović zatražili od premijera Andreja Plenkovića i ravnatelja Sigurnosne obavještajne agencije (SOA) Daniela Markića da odgovore je li premijer bio upoznat s prepiskom bivše potpredsjednice vlade Martine Dalić i autora Lex Agrokora nakon što je u medije procurila vijest da je SOA dulje detaljno pratila događaje oko Agrokora.



"SOA je pregledavala elektroničku poštu Martine Dalić i čudno je da nisu tada reagirali na ovo što je tek sada izišlo u javnost i obavijestili nadležne institucije. Isto tako, i ovo što objavljuje portal Index oko angažmana odvjetnika Šavorića i njegovih odnosa s VTB bankom pokazuje da informacije ne pušta netko tko je bio sudionik korespondencije, nego da se sve ovo pušta na nekakav drugačiji način, možda od same obavještajne zajednice koja je bila upoznata sa svim što se događa i pregledavala mailove”, rekao je.



U ovom trenutku, dodao je, ne možemo znati i špekulirati tko pušta informacije. "To je zadatak institucija. Mi fokus stavljamo na sam sadržaj toga i odgovornost prvo Martine Dalić, koja je pritisnuta megaaferom morala dati ostavku, a onda i samog premijera, koji je morao znati što se događa i koji je najodgovorniji kao premijer”, ocijenio je Grmoja.