Grmoja: Škegro je danas pokazao koliko je prisutan u politici, koliko iz sjene vuče poteze i upravlja

Foto: Hina, Screenshot: Facebook

MOSTOV Nikola Grmoja putem Facebooka osvrnuo se na gostovanje Borislava Škegre na N1 televiziji. Tamo je Škegro, podsjetimo, nahvalio Antu Ramljaka, Martinu Dalić i sve što oni rade oko Agrokora. Kao glavni problem Škegro je naveo oporbene političare koji privremenu upravu kritiziraju iz politikantskih razloga.

>> Škegro brani Ramljaka i Dalić: "Kolinda i Jandroković su obmanuti"



"Borislav Škegro danas je opet pokazao koliko je i dalje prisutan u hrvatskoj politici"

Na Škegrine riječi popodne se na Facebooku osvrnuo Mostov Nikola Grmoja rekavši kako je danas postalo jasno da Škegro iz pozadine i dalje vuče poteze i upravlja događajima od nacionalnog interesa.



"Borislav Škegro danas je opet pokazao koliko je i dalje prisutan u hrvatskoj politici, koliko iz sjene vuče poteze i upravlja događajima od nacionalnog interesa.



Njegova uloga, pritajenog jastreba, uz ulogu općepoznate sove/Kolege, jednostavno je i dalje dominantna. A to je definitivno porazna činjenica. Znači, kao da se baš ništa nije dogodilo. Ni privatizacija ni pretvorba, ni afere, ni Fimi media, ni korupcija, ni Sanader... Sve se opet vrti u krug.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Most je jedini, ali zaista, budimo iskreni, jedini, koji je od početka ukazivao na tu spregu, na taj začarani krug iz kojeg, eto, danas je jasno, nismo izašli. A kao što je jučer rekao Božo Petrov, mnogi su se podsmjehivali, kada je Most još u travnju rekao DOSTA aferi Agrokor koja se tada rađala. Buknula je u par mjeseci, a posljedice ćemo osjećati tko zna koliko.Danas je Borislav Škegro opet imao svoj show time. Baš kao i na svom svjedočenju na istražnom povjerenstvu za Agrokor. Tamo je, prije samo dva mjeseca tvrdio da nije ni znao da se donosi lex Agrokor, jer je bio u SAD-u i nije ga zanimalo što se u Hrvatskoj događa. No, danas tvrdi da zna tko je pisao lex Agrokor! Zna tko je sve konzultiran! Jasno je tko je u ovoj državi meritoran. Škegro. Ne Sabor, ne javnost, ne narod koji će snositi posljedice ovog kravala. Nego Škegro. Važno da je on informiran. To dovoljno govori.Vjerujem i da je sudjelovao u odabiru savjetnika, masno plaćenih konzultanata...Baš kao što je sve znao i davne 1999. kada je potpisao državna jamstva Agrokoru od 31 milijun eura. 1999. Todorić je u vrijeme u kojem se teško dolazilo do kredita dobio snažan poticaj države koja je jamčila za obveznice privatne tvrtke, Agrokora! I tada je je prao ruke govoreći kako ništa ne zna jer je bio u inozemstvu, da nema pojma o državnom jamstvu. A bio je potpredsjednik Vlade i ministar financija u to vrijeme kad je i potpisao to jamstvo da bi se pred Povjerenstvom pravio lud i rekao da ne zna tko je odgovoran za stavljanje te točke na sjednicu Vlade. Jasno je da je sve znao i da je najodgovorniji i u tom slučaju", napisao je Grmoja.