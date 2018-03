HAC smanjuje broj zaposlenika, na otpremnine će potrošiti 6.8 milijuna eura

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL



KAKO RTL televizija doznaje u Ministarstvu prometa, HAC ove godine smanjuje broj zaposlenika za dodatnih 90 te će im isplatiti otpremnine.



Javljaju kako je do sada potpisan odlazak za njih 210, od kojih su neku već otišli, a neki će otići zaključno s 31. ožujka.



Radi se o zaposlenicima sektora administracije i održavanja te naplate cestarine.



Isplatit će im 6.8 milijuna eura otpremnina



Na otpremnine za ukupno njih 300 HAC će potrošiti 6.8 milijuna eura, doznaje RTL u Ministarstvu. Osim toga doznali su i da je EU Hrvatskoj dala rok da do 2021. godine, odnosno za tri godine, moramo imati distance payment i bezgotovinsko plaćanje.Još uvijek nije poznato kako će se to riješiti, ali će za rješenje biti unajmljeni savjetnici. 9. travnja bit će otvorene ponude za natječaj za savjetnike koji trebaju ponuditi novo rješenje naplate cestarina.Doznaju i kako u Ministarstvu očekuju da će cestarski dug biti riješen i potpuno plaćen do 2033. godine.Prema planovima, do 2021. bi iz HAC-a trebalo otići 700 do 900 ljudi.