HDZ i SDP su se posvađali na Twitteru, prepucavanje traje već satima

Screenshot: Twitter

HDZ i SDP su se posvađali na Twitteru, a prepucavanje traje već satima. Počelo je u 13:57 kad je HDZ objavom bocnuo Bernardića.



"Partija te tuži - Partija ti sudi! A Davor Bernardić ide korak dalje - on bi sam još i hapsio", napisali su HDZ-ovci uz sliku svog zastupnika Branka Bačića. On je danas u saboru kritizirao Bernardića koji je jučer na presici, osim što je zatražio raspuštanje sabora, govorio i o zatvorskim kaznama.



"Bernardić, manirom svojih partijskih prethodnika, ne poštuje podjelu vlasti na zakonodavnu, izvršnu i pravosudnu. On na presici traži „zatvor odmah“! I to nam se nudi kao rješenje? On bi istodobno i tužio i hapsio i presuđivao! Za razlika od njega, naša se Vlada zna nositi s odgovornošću i zbog toga je potpredsjednica Dalić i podnijela ostavku. Dobro je da Hrvatska ima ovakvu Vladu", rekao je Bačić danas.



Nakon pola sata stiže odgovor SDP-a.



"Dok vi tvitate, USKOK istražuje mailove HDZ-ove Martine Dalić zbog korupcije".



Uzvratio je HDZ.





"Dok se vi svodite na plitke fore, članovi vas napuštaju".Time su valjda željeli aludirati na odlazak zastupnika Zdravka Ronka iz SDP-a."Za vas je USKOK-ova istraga afere hotmail plitka fora?!Zato nam država i je u ovoj situaciji. Na institucije gledate kao na HDZ-ove stranačke resurse", nisu se dali SDP-ovci."Isto kao i vi na pravomoćne presude. Pozdravlja vas novi šef vukovarskog SDP-a Željko Sabo kojeg ste promaknuli jer je robijao zbog kriminala", uzvratili su HDZ-ovci."Suđenje HDZ-u i dalje traje", odgovorili su iz SDP-a u 19:12, a to je ujedno i posljednja poruka. Zasad.