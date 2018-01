HDZ nije stranka nego uhljebnička sekta

Foto: Index/Hina

JUČERAŠNJA konferencija za novinare Darka Milinovića, dosadašnjeg šefa ličkog HDZ-a, uglavnom je tretirana kao udar na Plenkovića, no zapravo je bila javno priznanje da ta stranka funkcionira kao nekakva uhljebnička sekta.



Iako je međustranački sukob izbio zbog odabira budućeg šefa Nacionalnog parka Plitvice - nisu se mogli dogovoriti oko toga koji HDZ-ovac će biti izabran. Sam Milinović jučer je rekao da nisu problem samo Plitvice nego su nezadovoljni općenito kadrovskom politikom na području "svoje" županije.







Doktor Milinović je u stilu poznatog alternativnog doktora "kajropraktike" Ante Pavlovića rekao da je njegovih 10 tisuća sljedbenika spremno bosim nogama penjati se po Velebitu za interese HDZ-a.





"Ja sam, kao što znate, jučer podnio neopozivu ostavku na mjesto predsjednika HDZ-a Ličko-senjske županije, izrazito nezadovoljan kadrovskom politikom koja se provodi na području Ličko-senjske županije. Nisu Plitvice glavni problem. Rekao sam da je ovo snažna podrška onima koji smatraju da članovi HDZ-a, 10 tisuća njih, sad je spremno bosim nogama uzaći na Velebit ako je u pitanju HDZ, ali jednako tako da ih se uvažava kada se provodi nacionalna politika na području Ličko-senjske županije", rekao je Milinović.

Svi natječaji za pozicije koje kontrolira država su - farsa



Ako se stranački drugovi međusobno sukobljavaju oko toga koji će njihov kandidat biti odabran na neku poziciju, jasno je onda da su svi natječaji za pozicije koje kontrolira politika samo farsa, a netko tko je "samo" stručnjak - nema apsolutno nikakve šanse. Sada je to svima i jasno poručeno.



Sada je valjda jasno i zašto politika, pod izgovorom "zaštite javnog interesa", želi kontrolirati što veći broj što većih firmi, poput HEP-a, INA-e, Hrvatskih šuma i sličnih. Jer, ako je ovakva "gužva" nastala zbog pozicije u nacionalnom parku, kakvi su tek redovi bosonogih HDZ-ovaca za pozicije u firmama kroz koje teku milijarde kuna.



Jasno je i zašto Hrvatska s četiri milijuna stanovnika mora imati 550 općina i gradova od kojih mnogi ne mogu preživjeti bez pomoći s više razine, te praktički postoje kako bi zaposlenim stranačkim kadrovima isplaćivali plaće.



Takva samouništavajuća "politika", u kojoj je sve podređeno partijama i interesima njihovih članova, vidi se i iz brojki o zaposlenima u javnom sektoru koji raste, dok broj stanovnika, kojima bi taj javni sektor trebao služiti - rapidno pada.



Krajem 2015. godine broj zaposlenih u državnim i javnim službama iznosio je 230.072, da bi do kraja sljedeće, 2016. godine, porastao na 231.224 zaposlena. Do polovice 2017. godine, odnosno do kraja lipnja, njihov broj raste na 232.240, da bi do kraja rujna 2017. porastao na 233.886. Istovremeno je broj stanovnika smanjen za oko 250 tisuća.