HDZ smatra Hrvatsku svojim plijenom

PROCEDURA. Procedura je bit demokracije. Dok se u diktaturama, lijevim ili desnim, važne odluke donose u birtijama, na daćama, u luksuznim vilama, pa i krevetima važnih priležnica i priležnika – za donošenje odluka u demokraciji bitna je procedura. Kršenje procedure, a posebno onakvo kršenje kakvo je oko Lex Agrokora napravila Martina Dalić i još dobila apsolutnu podršku svoje stranke, govori da HDZ Hrvatsku smatra svojom privatnom i osobnom prćijom. Plijenom. Mirazom koji su dobili 1990. u nasljeđe.Ovi mailovi Martine Dalić dovoljan su razlog da tisuće novih mladih ljudi napuste Hrvatsku – jer ona je privatizirana kao država, ona je privatizirana od strane malih, uskih elita interesno povezanih ljudi koji djeluju izvan formalnog sustava vlasti.Kada se donosi neki zakon – procedura je jasna. Prvo se donese rješenje ministra o radnoj skupini i njezinim članovima, koje nije tajno. U pravilu, zovu se svi izravno zainteresirani – tako ako donosite zakon koji se tiče komunikacija, da, pozvat ćete osim neutralnih stručnjaka i predstavnike i potrošača i telekom kompanija. Upravo je zato taj popis jasan i javan i svima dostupan – kako bi se znali svačiji stavovi, kako bi se znalo tko je što rekao, kako nitko ne bi bio isključen i upravo kako bi javnost mogla provjeriti je li netko tko je bio neki "sitni" član radne grupe u par mjeseci naglo skočio do člana uprave kakvog koncerna čiju djelatnost se reguliralo.Javnost i transparentnost temelj je moderne javne uprave. Privatni mailovi, privatne radne skupine, privatne večere u, eto, "niskoprofilnom" restoranu (jadni oni). Čim se vlast skriva od naroda i posebno novinara - očigledno ima razloga zašto se skriva.Sama izjava Dalić: "Ubacite bubu da bi bilo mudro uspostaviti neki kontakt s državom - tipa uvijek je dobro u ovakvim državama kao Hrvatska biti u nekom kontaktu s državom. Nije to USA", bila bi u normalnoj zapadnoj zemlji dovoljna za ostavku – jer što to znači? Veći posao u privredi ne može se obaviti bez da se prvo pita politika? Možda bi ministrica trebala znati da je ovo Hrvatska, zemlja koja teži zapadnom civilizacijskom krugu, a ne neka ex-sovjetska država u Aziji, gdje u centru glavnoga grada imamo bistu doživotnog predsjednika u zlatu? Kakva je to poruka nekim potencijalnim ulagačima, čak i potpuno nevezano za Agrokor?Posebno se način rada ove vlasti vidi u dijelu u kojem se na sve načine pokušava izbjeći da postupak vode oni koji su barem formalno najbliži kvalifikacijama za vođenje ovakvog postupka – ljudi s popisa stečajnih upravitelja. Dakle, ljudi s prilično teškim ispitom i kvalifikacijama – van, omogućimo da stečaj vodi netko naš! Druga zanimljivost su opravdane primjedbe stručnjaka s Pravnog fakulteta: "Nacrt Zakona i nadalje odstupa od ključnih postavki talijanskog zakonodavnog uzora - i nema nikakav poredbenopravni uzor koji je izdržao test vremena i sudskih provjera (…)." Gotovo nitko se nije ni obazirao! Ma koja struka! Što će u Hrvatskoj uopće mišljenje stručnjaka!U radu ove "radne skupine", u njihovim mailovima, u njihovim postupcima, u svim janjetinama i kapulicama koje su proždirali dok su ga pisali, vidi se sva bijeda hrvatske politike koja Hrvatsku vodi putem ne Europe, nego najgorih korumpiranih vlada po Africi.Okupila se oko lešine Agrokora neformalna "Hotmail radna skupina" te mudrovala. Prvo, kako održati političku moć na onom što uopće ne bi trebalo biti stvar politike, opstanak jedne privatne firme na tržištu. Umjesto formalnog postupanja, radi se neformalno, dijele se informacije, nema rješenja o radnoj skupini, nema izjava o čuvanju tajnosti mogućih poslovnih podataka, a umjesto da javnost zna – bježi se u zatvorene sobe restorana i jede i pije kao na karminama bogatog strica kojeg nitko nije volio, ali se čeka podjela imovine.Izbacuju se cijele kategorije stručnjaka, a unosni poslovi zakonski omogućavaju svojoj ekipi.