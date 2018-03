HDZ-ov ministar: Bit Istanbulske konvencije je zaštita žena od nasilja, a ne rodna ideologija

Foto: Igor Šoban/ Pixsell

MINISTAR rada i mirovinskog sustava Marko Pavić izjavio je kako je meritumu Istanbulske konvencije zaštita žena od nasilja u obitelji, a ne rodna ideologija te da HDZ ne bježi od teme Istanbulske konvencije.



"HDZ ide prema ratifikaciji konvencije, sadržaj je vrlo jasan i oni koji se boje da se uvodi treći spol i bilo što slično ne trebaju imati bojazni oko toga", poručio je Pavić nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Ministarstvu financija održanog u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava.





Na upit je li to shvaćeno među svim sudionicima sinoćnjeg skupa HDZ-a u Breznici kod Varaždina, Pavić je rekao kako vjeruje da poprilično jest nakon sedmosatne rasprave."Shvaćen je kontinuitet HDZ-a u cijeloj priči gdje smo nakon Sanaderove i Vlade Jadranke Kosor bili uključeni i kao HDZ prozivali SDP-ovu Vladu da nije htjela ratificirati Istanbulsku konvenciju i da je HDZ-ova kandidatkinja za predsjednicu Republike to u kampanji komunicirala. Sve to je kontinuitet u HDZ-ovim stajalištima o tome", istaknuo je Pavić.Ponovno je naglasio kako je meritum stvari zaštita žena i djece u obitelji od nasilja.