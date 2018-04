HDZ-ova zastupnica: "Na Fejsu neki stalno šire negativizam, a država konačno izlazi iz gliba"

Foto: Patrik Maček, Screenshot: Facebook

HDZ-ova zastupnica Irena Petrijevčanin Vuksanović na svojoj stranici na Facebooku napala je neke koji, kako je napisala, "konstantno proglašavaju da država tone, filuju negativizmom, šire neistine i pozivaju na rušenje Vlade".



Nažalost, HDZ-ovka nije navela tko su ti neki koje proziva.



U nastavku objave napisala je kako je to apsurdno jer država konačno kreće "izranjati iz gliba".



Na društvenim mrežama neki konstantno proglašavaju da država tone, filuju negativizmom, šire neistine i pozivaju na rušenje Vlade koju vodi Andrej Plenković... Apsurdno, baš u vrijeme kada država konačno kreće izranjati "iz gliba" nakon niza godina.



Idemo činjenično pa ćemo uvidjeti da su se počeli riješavati problemi s kojima se nije ozbiljnije bavilo zadnjih 15-tak godina (a neću sve ni nabrojati): Prvi puta od 2002. "više smo zaradili nego potrošili " suficit je 2 milijarde i 750 milijuna kuna. Predložen je paket zakonskih mjera koje će Sabor usvojiti najkasnije do 13. srpnja i njima će se broj blokiranih građana smanjiti za više od 71 tisuću ljudi, automatskim otpisom duga bit će obuhvaćeno više od 180 tisuća ljudi, a 11 tisuća 168 građana će odmah biti deblokirano. Na ovome se ozbiljno radilo međuresorno.



Povlačimo 357 milijuna eura bespovratno za gradnju Pelješkog mosta, znatno će se smanjiti trajanje putovanja do juga Hrvatske (neće više biti ni dvostrukog prelaženja granice), otvara se suradnja Hrvatske s Kinom (koja je moćni gospodarski gigant) ali i poslovi za brojne naše građevinske tvrtke. "Ispod radara" je u javnosti prošlo i to da je dug Hrvatske smanjen na 78 posto udjela u BDP-u i da je EU proglasila Hrvatsku "jednom od zemalja koja najbrže smanjuje javni dug".Nema ni jedne ciljane skupine (trajno nezaposleni, branitelji, invalidi, mladi, žene...) za koju sada nije osmišljena mjera uz osiguran novac kako bi se te ljude što brže vratilo na tržište rada. Nije se slučajno dogodila i najbolja turistička sezona u povijesti Hrvatske s gotovo 11 milijardi eura prihoda.Mogu nabrajati i dalje npr. da se iduće godine smanjuje broj agencija kojih imamo oko 50 (ukidanjem i spajanjem postojećih), da se ide u ubrzavanje rješavanja predmeta na općinskim i državnim sudovima, smanjenje ukupnog broja sudova, na izradu nacionalog plana razvoja bolnica, kao i na ubrzavanje i informatizaciju birokratskih procesa u javnom sektoru...Puno je planova i posla koji čeka, s jedne strane, a omalovažavanja i vrijeđanja s druge... Može se Hrvatsku proglasiti "crnom rupom" Europe, navijati da se izađe iz EU, NATO-a.... možda da takvi zapitaju ozbiljnog Britanca što im je donio izlazak iz EU i bi li sada isto glasovali nakon svega. Ponavljane laži počnu zvučati kao istine, ali razborit čovjek uvijek provjeri činjenice...Isto tako, NE niječem da imamo još masu problema koje nismo ni dotaknuli, a treba ih početi rješavati jer se gomilaju godinama. Ali, laž je "da tonemo"! Kod nas je postala znanstvena fantastika priznati da je nešto dobro napravljeno. Najlakše je pljunuti na sve! A to je zlonamjerno i štetno. Doduše, mene baš motivira na rad u inat tomu", piše HDZ-ovka.