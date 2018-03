HDZ-ovac Culej o Istanbulskoj konvenciji: Lezbokomunistice će braniteljima uništavati djecu

Foto: Hrvatski tjednik

STEVO Culej izjasnio se o Istanbulskoj konvenciji.



U intervjuu za Hrvatski tjednik, prigodno naslovljenom "STOP Istanbulskoj konvenciji!", saborski zastupnik HDZ-a poručuje kako Konvencija "njegov glas ne će dobiti, a potiče i druge kolege da ju odbace".



"Odstupi, sotono!"



Ovotjedni broj ultradesničarskog portala Hrvatskog kulturnog vijeća na naslovnici ima karikaturu Plenkovića koji pokazuje figu. Premijerova gesta ilustrirana je natpisom "Ovo je njegova poruka Hrvatima, katolicima i HDZ-ovcima. Na dnu naslovnice piše: "Čitava Hrvatska odgovara: Apage, Satanas!". U prijevodu s grčkog, Hrvatska odgovara Plenkoviću: Odstupi, sotono!







Koristoljublje feminofašistica



Već naslovnica dovoljno naslućuje o kakvom se sadržaju unutar korica radi. Međutim, bez obzira na cjelokupni trash ovog otužnog tjednika kojim ponekad Culej maše po sabornici, jedna važna stvar ipak upada u oči. U aktualnom broju Hrvatskog tjednika nalazi se intervju s aktualnim saborskim zastupnikom koji iznosi svoje mišljenje o aktualnoj temi.



Stevo Culej, iskazujući čitav raspon svog uznemirujućeg nerazumijevanja problematike koja je dovela do izglasavanja Istanbulske konvencije, zabrinuto razmišlja o problemu - hrvatskih policajaca.



"Niti jedan dio policijske obuke ne sprema ih za susret sa psihopatskim laganjem, shizofrenijom ili koristoljubljem feminofašistica...", objašnjava HDZ-ovac skrivene motive jučer jednoglasno izglasanog međunarodnog dokumenta.



Bludnice i lezbokomunistice



Nadalje, saborski zastupnik Culej ulazi u domenu seksizma, homofobije, mizoginije i potpuno nadrealne gluposti.



"Zamislite sada situaciju u kojoj svaka feminofašistica, osoba uđe u brak s, primjerice, braniteljem ili čak i vašim sinom i potom ga putem ove Konvencije izbaci na ulicu iz njegove djedovine te on mora plaćati troškove njoj i djetetu. Zatim, jednostavno k sebi dovede još barem jednu bludnicu, a on mora plaćati sve troškove dok mu lezbokomunistice uništavaju dijete", pojašnjava HDZ-ovac.



"Svi smo mi normalni konzervativni ljudi", kaže saborski zastupnik u novom broju Hrvatskog tjednika.









Stevo Culej zarađuje 20 tisuća kuna bruto, odnosno 14 tisuća kuna neto mjesečno. To je novac poreznih obveznika, vaš novac.Kad su prije nekoliko dana, dok se još nije znalo kako će se HDZ opredijeliti, Culeja upitali što misli o Istanbulskoj konvenciji, saborski zastupnik je odgovorio kako ne gleda turske serije.Taj čovjek, po struci bravar i policajac, već godinama čuči u saborskim klupama. Vulgarno vrijeđa ostale zastupnike, brani ustaškog zločinca i hvali se prijateljstvom s mađarskim ekstremistima koji svojataju pola Hrvatske.Ruga se ljudima koji kopaju po smeću Urlao je na Pernara pred saborom, podsjećajući ga na svoje krvave gaće koje je nosao na Velebitu.Na Facebooku je napao Veljka Kajtazija, zastupnika nacionalnih manjina."Poštovani Romi ne vjerujte bivsem oficiru JNA laze ko srpski cigan i nije dio vas Hrvatskih Roma u Hrvatskom saboru iznosi laži i radi po nalogu mrzitelja hrvata sto nije vas program suzivota", napisao je Culej u šovinističkoj i nepismenoj objavi koju je pokušao negirati. Prvo je tvrdio da to nije njegov profil, da bi naknadno ipak priznao da je on autor ovog ispada. Nije se htio ispričati.Nakon što je Etičko povjerenstvo osudilo Culejev ispad, nazvavši ga "teškim kršenjem izbornog etičkog kodeksa", na kraju se Plenković morao ispričati u ime svog stranačkog kolege.Culej je pred saborom poručio učiteljicama koje su prosvjedovale i dijelile svjedodžbe s ocjenom nedovoljan, da "obrišu onu stvar s tom svjedodžbom".Culej je na komemoraciji u Borovu usporedio četnike i partizane.Culejev Facebook profil krcat je nebuloznim, mrziteljskim i uznemirujućim objavama.Culejev sin Domagoj hvalisao se očevom plaćom na društvenim mrežama."Ljudi pa nije placa samo 14 500,pa to je bez putnog troska i svega ostalog,posto niste upuceni placa mu je punoooooooo vecaaaa,hvala na razumijevanju hahahahhhaah", napisao je Culej junior.Mi, porezni obveznici, plaćamo njegovu plaću.