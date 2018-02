HDZ-ovac kojeg je Gotovina proglasio budaletinom popizdio zbog "gay odjela" u knjižnicama

Foto: Hina/Facebook

PREDSJEDNIK splitskog HDZ-a Petar Škorić opet se oglasio na svojoj Facebook stranici. Ovaj put mu je zasmetao "udruženi LGBT aktivizam".



Podsjetimo, radi se o istom onom Petru Škoriću koji je novinarku Maju Sever nakon ukidanja Hrvatske uživo prozvao "osobom koja mrzi sve hrvatsko".



Također, radi se o istom onom Petru Škoriću kojega je Gotovina na čuvenoj snimci iz Knina prozvao "nesposobnom budaletinom".



Zabrinuti Škorić



Stručni odbor Hrvatskoga knjižničarskog društva danas je iznio Prijedlog za osnivanje Radne grupe za knjižnične usluge za LGBTIQ korisnike.



Zabrinuti Škorić je prenio podužu objavu sa svoje službene stranice, kojom je pokušao izraziti "zaprepaštenje, ogorčenost i protivljenje". Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:



"UDRUŽENOM LGBT AKTIVIZMU NIJE MJESTO U STRUKOVNIM UDRUGAMA!





Ovdje bih kao saborski zastupnik, hrvatski građanin i otac dvoje djece želio izraziti svoje zaprepaštenje, ogorčenost i protivljenje stvaranju sekcije za LGBT u Narodnim knjižnicama, čije usvajanje danas predlaže Stručni odbor Hrvatskog knjižničarskog društva.KAO SABORSKI ZASTUPNIK sam zabrinut zaobilaženjem zakona i svih pravila koji osiguravaju univerzalni karakter i političku neutralnost državnih ustanova, a posebno ustanova u kulturi. Bilo kakav politički aktivizam u državnim ustanovama je nedopustiv te iz tog razloga predlažem Hrvatskom saboru da zauzme jasan i odlučan stav o tom pitanju.KAO HRVATSKI GRAĐANIN koji ima jednaka ljudska i građanska prava kao i svi drugi odbacujem s indignacijom uporne podvale lijevih aktivista koji, usprkos znanstveno zasnovanim učenjima i zdravom razumu, pokušavaju u obrazovni sustav i kulturu integrirati svoje ideološke postavke, koje velika većina naših građana s njima ne dijeli.Spolna sloboda i pravo na izbor partnera su neupitni, ali to ne uključuje pravo da se izbor drugih ili drukčiji svjetonazor diskvalificira i proglašava primitivnim.Lijevi aktivisti to i rade i to vrlo agresivnim metodama, a ovo je jedna od njih. Usprkos gore navedenim pravima i slobodama državne institucije, a posebno ustanove u kulturi, ne mogu i ne smiju biti poligon za propagiranje vlastitog spolnog izbora, a posebno uzimajući u obzir dob publike pred kojom bi se te ideje iznosile.Svi imaju pravo na vlastiti izbor i na vlastita uvjerenja, ma koliko god bila u suprotnosti sa znanstvenim spoznajama, ali takva uvjerenja ne mogu se i ne smiju drugima nametati na ovakav prisilni način koristeći javni novac i javne prostorije.Ovo je još jedan pokušaj instrumentaliziranja nečijih spolnih sloboda za agresivni pokušaj nametanja vlastite ideologije i vlastitih uvjerenja koja se kose sa svjetonazorom većine hrvatskih građana. Umjesto uključenosti u društvo time sami sebe izdvajaju i iritiraju ostale hrvatske građane. To je najmanje u interesu svih onih ljudi koji svoje pravo na izbor konzumiraju na miran način i koji to ne nameću drugima oko sebe.KAO RODITELJ ovdje izjavljujem da sam jako zabrinut i ljut i pozivam sve nadležne da svu djecu, uključujući moju, zaštite od traumatiziranja i sablažnjavanja od strane svih onih koji uporno pokušavaju nametnuti stil života i uvjerenja koja ovaj narod ne želi i odbija. Pozivam sve hrvatske institucije da reagiraju i zaustave ovaj agresivni nasrtaj na naše slobode i naša prava. Nadam se da u toj zadaći država neće zatajiti", napisao je HDZ-ovac kojega je Gotovina proglasio budaletinom.