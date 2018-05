HDZ-ovac uhićen na Bleiburgu je već danima u austrijskom pritvoru, prijeti mu 10 godina zatvora

Foto: Pixsell/Goran Stanzl

AUSTRIJSKA policija uhitila je Anđelka Bosančića na Bleiburgu.



Bosančić je istaknuti član dugopoljskog HDZ-a, a uhićen je zato jer je tijekom komemoracije na Bleiburgu, glasno pjevajući, dizao desnicu u zrak. HDZ-ovac je još uvijek u pritvoru, nedaleko od Klagenfurta, javlja Slobodna Dalmacija.



Iako je austrijska policija jasno upozorila da se nikakvi fašistički incidenti neće tolerirati, čini se kako Bosančić njihovo upozorenje nije ozbiljno shvatio.







"Rimski pozdrav"



O incidentu se oglasio i predsjednik HSP-a i gospićki gradonačelnik Karlo Starčević. U jednoj Facebook grupi napisao je kako je "čuo za neko komešanje ispred bine gdje je jedan stariji gospodin navodno digao ruku u 'rimski pozdrav'".



Objavio je i fotografiju s Bleiburga, na kojoj je zaokružena glava prosijedog čovjeka kojeg odvode policajci.



"Prilikom povratka u koloni je jedna skupina žena komentirala da se radi o čovjeku iz zaleđa Splita. Neki su spominjali da se radi o HDZ/SDP provokatoru", dodao je Starčević.



Međutim, novinari Slobodne Dalmacije utvrdili su kako se radi upravo o HDZ-ovom Bosančiću.









Predsjednik dugopoljskog HDZ-a Zlatko Ževrnja i lokalni poduzetnik Ljubo Marasović bili su s Bosančićem na Bleiburgu."Anđelko, po onome što sam ja mogao vidjeti, nije napravio ništa loše. Bio je u jednoj skupini od desetak hodočasnika koji su dizali ruke, i lijevu i desnu, mahali zastavama, pljeskali, pjevali... Nije napravio ne znam što", ispričao je Marasović te dodao kako je Bosančiću nakon privođenja i ispitivanja oduzeta osobna iskaznica i druge isprave.Ževrnja kaže kako je on bio smješten u prvom redu, dok su Bosančić i Marasović bili u trećem, četvrtom, pa nije mogao ništa vidjeti."Kada je krenula Žankova pjesma "Od stoljeća sedmog", jedna skupina ljudi, u kojoj se našao Bosančić, bila je malo raspjevanija. Tik do njega bila je jedna gospođa koja se popela na stolicu. Mislio sam u prvi tren da je policija došla tražiti od nje da siđe. Anđelko je preozbiljan čovjek, 12 godina je bio i županijski vijećnik, i zato mislim da se radi o pogrešci, što će on i dokazati na sudu nakon što se pregledaju snimke. To da je radio incidente ne sliči mi na njega", ispričao je Ževrnja.Dodaje kako s Bosančićem nije imao nikakvog kontakta nakon privođenja.Austrijski mediji javljaju kako se petero hrvatskih državljana i jedan slovenski nalaze u pritvoru u Klagenfurtu zbog osnovane sumnje da su u subotu na skupu u Bleiburgu prekršili austrijski zakon o zabrani isticanja fašističkih i nacističkih simbola."Petorica su privedena zbog pozdravljanja tzv. Hitlerovim pozdravom, a jedan zbog nošenja simbola SS postrojbi", priopćila je glasnogovornica suda u Klagenfurtu.Prema glasnogovornici, osumnjičenima prijeti i do deset godina zatvora, a sudac će u roku od 14 dana odlučiti o zadržavanju u zatvoru.