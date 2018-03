HDZ-ovci ga zovu "naš dečko": Tko je sudac Turudić?

Foto: FAH

SUDAC Županijskog suda Ivan Turudić napravio je jučer presedan kada je odbio nagodbu Željka Žužića s USKOK-om na suđenju Marini Lovrić Merzel. Naime, Žužić je priznao da je dao 100.000 eura mita Lovrić Merzel kako bi njegova tvrtka na natječaju osvojila 50 posto udjela u Cestama Sisak. Sucu Turudiću već je prije Vrhovni sud odredio da nagodbu prihvati, no on je to danas drugi put odbio.



Do sada nezabilježen presedan



Riječ je o presedanu jer hrvatsko pravosuđe ne poznaje slučaj da je neki od sudaca odbio nagodbu tužiteljstva. Odluka je to koja ide u prilog bivšoj sisačko-moslavačkoj županici. Gledajući Turudićevu povijest i njegove javne nastupe, možemo zaključiti da ovo nije jedini presedan ovog kontroverznog suca pa krenimo redom.



Turudić je rođen 1962. godine u selu Lug Gradinski kraj Virovitice. Nakon diplome Pravnog fakulteta u Zagrebu kod profesora Zvonimira Šeparovića vraća se u Viroviticu, gdje na Općinskom sudu odrađuje vježbenički staž. Turudić je tvrdio kako mu u bivšem sistemu nije bilo dozvoljeno napredovati pa će tek nakon Domovinskog rata Turudić biti imenovan za suca Općinskog suda u tom gradu.



Pritisak vlasti zbog Turudićeve ambicije



Krajem devedesetih započinje Turudićev uzlet u karijeri. Šeparović postaje ministar pravosuđa, a za svog pomoćnika uzima upravo Turudića. No bio je u Ministarstvu svega godinu dana jer 2000. godine dolazi do promjene vlasti, a Turudić odlučuje ostati u Zagrebu. Uskoro je imenovan sucem Županijskog suda u Zagrebu.



Pažnju šire javnosti izazvao je kao sudac koji je osudio Hrvoja Petrača koji je javno prijetio tadašnjem premijeru Ivi Sanaderu, nazivajući ga "Smranader". Turudić ga je osudio na šest godina zbog otmice sina Vladimira Zagorca.



Odmah nakon ovog slučaja Turudić se kandidirao za šefa Županijskog suda u Zagrebu, no njegovo napredovanje privremeno je zaustavila tadašnja ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt. Ona je tvrdila kako je bila pod pritiskom državnog vrha i HDZ-a, točnije Ive Sanadera, Luke Bebića i Vladimira Šeksa da imenuje Turudića kao šefa, no ona se na kraju odlučila na sutkinju Mirjanu Rigljan.



Turudić kao "naš dečko"



Škare Ožbolt otkrila je tada medijima kako su Sanader i ostali visoki HDZ-ovci Turudića nazivali "naš dečko". U veljači 2006. godine Škare Ožbolt je smijenjena, a "naš dečko" morao je čekati sve do 2010. godine kada je prvo imenovan v.d. šefom Županijskog suda, a godinu dan kasnije dočekao je i službenu potvrdu svog imenovanja.



Iako je Turudić imao niz poznatih sudskih slučajeva, u javnosti je ipak postao poznat po svojim osebujnim političkim stavovima, prijateljstvom sa Zdravkom Mamićem, Tomislavom Karamarkom, Milijanom Brkićem i nekim ključnim svjedocima iz slučaja Fimi media te neskrivenom željom da nekada bude ministar pravosuđa u HDZ-ovoj vladi.



Neprimjerene kritike jednog suca koji prijateljuje s Karamarkom





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Turudić je tako predlagao zatvorske kazne od tri do pet godina za javno izrečene tvrdnje da je Domovinski rat bio građanski, posjetio je šator u Savskoj za vrijeme političkog prosvjeda ratnih veterana, dok je tadašnjeg premijera Zorana Milanovića opisivao kao boljševika i monarha. Ulazio je i u direktni sukob s tadašnjim predsjednikom Ivom Josipovićem, ali i drugim članovima tada vladajuće koalicije. Ispijao je kave na javnim mjestima s Josipom Rimac u doba Uskokove istrage protiv nje, ali i s Mamićem dok se u saboru govorilo o "isušivanju močvare".Turudićeva kritika bivše vlasti uz priznanje prijateljstva s tadašnjim šefom oporbenjaka Karamarkom bila je svakako presedan u europskom pravosuđu, odnosno da sudac tako komentira vlast."To je načelno točno, ali u zapadnim demokracijama nismo naišli na primjere da se izvršna vlast tako ponaša prema sudbenoj vlasti. To je pitanje akcije i reakcije", rekao je Turudić objašnjavajući "posebnost" vlastitog slučaja. Prije četiri godine tvrdio je da ga prate i prisluškuju, no policija ga je službeno demantirala.

Uzdrmao bi svaku karijeru, osim one u Hrvatskoj



Predsjednik Vrhovnog suda Branko Hrvatin izdao je tada posebno priopćenje povodom Turudićevih javnih istupa te su odlučili da " nema elemenata zbog kojih bi protiv njega mogao biti pokrenut stegovni postupak."

Turudićeva lista uzvanika na njegovu 50. rođendanu također je izazvala javnu pažnju. Naime, na proslavi su bili Milijan Brkić, Zdravko Mamić, Vice Vukojević, Zoran Gobac i ostali uglednici vezani za tadašnje suđenje Sanaderu.

Činjenica da se Turudić privatno družio s jednim od spomenutih u iskazu protiv Sanadera, postavilo se pitanje je li Turudić u sukobu interesa i bi li se trebao maknuti sa slučaja suđenja bivšem premijeru. No to se nije dogodilo.



No ipak Turudić je nedavno primio udarac koji bi ozbiljno uzdrmao svaku karijeru suca u Europskoj uniji, no Hrvatska se i u ovom slučaju pokazala kao posebna. Naime, Turudić je bio sudac koji je osudio bivšeg premijera Ivu Sanadera na deset godina, no presuda je pala na Ustavnom sudu.



Naime, na 187. stranica Ustavni sud obrazložio je ukidanje presude navodeći da se sudac Turudić ogriješio ne samo o Sanaderova ustavna prava, nego je tom presudom narušio europsku praksu. Bila je to velika blamaža za Turudića, no on je svejedno 2016. godine ponovno izabran za šefa Županijskog suda u Zagrebu.



USKOK traži izuzeće



Tjednik Nacional objavio je svojedobno da su mu u tome navodni pomogli svojim lobiranjem njegovi prijatelji Zdravko Mamić i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić sa svojim interesnim grupacijama.

Već prije izmakla mu je fotelja šefa Vrhovnog suda i to unatoč podršci aktualne predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, a navodni razlog bilo je njegovo prijateljstvo s Mamićem.



Hrvatska je na Arbitražnom sudu Ujedinjenih naroda izgubila proces protiv MOL-a, a većinu svoje argumentacije temeljila je na tome da je Ivo Sanader primio mito od MOL-a. I izgubila.



Arbitražni sud u svom obrazloženju išamarao je hrvatsko pravosuđe, a arbitri su zaključili, odnosno povjerovali MOL-u da je Robert Ježić lagao da uništi Ivu Sanadera, da je sudac Ivan Turudić bio nedopustivo pristran na suđenju Sanaderu, da je čuvena snimka iz Marcellina vjerojatno mijenjana na Sanaderovu štetu i da je USKOK sudjelovao u smišljanju lažnog svjedočenja. Podsjetimo da je odlukom Vrhovnog suda iz rujna 2015. godine prihvaćen zahtjev obrane bivšeg premijera Ive Sanadera za izuzećem Turudića, u ponovljenom suđenju u slučajevima Hypo i INA-MOL. Danas je USKOK zatražio izuzeće suca Turudića u suđenju bivšoj županici Lovrić Merzel. Zašto? "Sutra ćete sve saznati", rekao je.