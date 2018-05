HDZ-ovci komentiraju aferu s Dalićkinim mailovima

Foto, Video: Index

INDEX je jutros objavio mailove koji duboko kompromitiraju Martinu Dalić i cijelu vladu. Iz mailova koje je Martina Dalić razmjenjivala s ljudima koji su, bez da ih je itko imenovao i bez da su potpisali ikakav ugovor, radili na Lex Agrokoru, vidi se na koji je način nastajao sporni zakon. Da stvar bude gora, većina ljudi s Dalićkine mailing liste nakon potpisivanja Lex Agrokora i stupanja izvanredne uprave u posrnulu kompaniju došla je do unosnih ugovora.



Jasno, Indexovo otkriće glavna je vijest danas u Hrvatskoj. Cijelo jutro pljušte reakcije iz sabora, a ta vijest je glavna i u većini hrvatskih medija.

HDZ-ovci, barem neki od njih, nisu mogli izbjeći brojne novinare jutros u saboru.

Bačić branio Dalićku



Branko Bačić tvrdi da u Indexovom otkriću nema ništa novo.



"Pročitao sam tekst. Sve što sam pročitao je Martina Dalić već odgovorila i pred Odborom za gospodarstvo, da je ona autorica Lex Agrokora, da je u pisanju zakona surađivala s određenim brojem pravnih i ekonomskih stručnjaka, a njih nema baš previše u Hrvatskoj. Ona je to već rekla, preuzela odgovornost za pisanje tog zakona. Vlada ga je prihvatila i u Saboru smo ga donijeli. Ponovit ću, svaki ministar i zastupnik ima svoj integritet kad se donose zakoni. Svatko od nas je znao što se i na koji način unosi u hrvatski zakonodavni sustav. Ono što je meni važno je da je taj zakon u skladu s Ustavom i da je Vlada vodila računa o ustavnom poretku i da je imala legitiman cilj: Spašavanje Agokora i hrvatskog gospodarstva. Sabor je donoseći taj zakon donio prikladnu mjeru kojom nisu narušena ustavna prava ni dužnika ni vjerovnika. Sve drugo je manje važno. Važno je da je zakon očuvao radna mjesta i financijsku stabilnost RH. Ovo što je jutros objavljeno ne demantira ono što je tvrdila potpredsjednica Vlade o tome kako je pisan zakon", rekao je Branko Bačić za N1.



Nije mu sporno ni što se radi o prijateljima potpredsjednice Vlade koji nisu imali nikakvu formalnu funkciju niti su potpisali ikakve ugovore.



"Ja doista ne znam tko je, a tko nije prijatelj Martine Dalić. Znam da se u trenutku kad je slom Agokora bio na vratima trebalo reagirati brzo. Nije se taj zakon donio na uobičajen način, išao je u prehitnu proceduru. Martina Dalić je kontaktirala ljude za koje je znala da imaju nešto reći, sve drugo je na razini spekulacija. Ona je taj zakon u vrlo kratkom vremenu pripremila", rekao je Bačić.

Ivan Kirin: Ako je netko pogriješio, mora odgovarati



HDZ-ov Ivan Kirin rekao je da se nada da će netko čiji je to posao povući prave poteze.



"Kada se nešto radi, kada se stvara jedan sustav, naravno da se mora komunicirati, na ovaj ili onaj način. Konzultanti su uvijek problem, problem je nagrađivanje. Svugdje u svijetu konzultatni i takve firme puno zarađuju. To je kod nas dignuto na jedan novi nivo, u želi oporbe da omalovaži. Bitno je ispravno reagirati, a to znaju oni koji su infromiraniji i odgovorni. Ja vjerujem da će povući prave poteze. Ja ovog trentuka ne mogu odgovoriti koji su pravi potezi", rekao je Ivan Kirin.

"Ako je nešto krivo, onaj tko je pogriješio mora odgovarati. O ministrici Dalić sam premijer je odlučio, on to bolje zna, ja to manje vidim i manje znam i manje mogu komentirati. Neke stvari koje se događaju ni ja ni vi ne možemo znati", rekao je Kirin.





Jutros je cijelu stvar komentirao i ministar financija Zdravko Marić. On je za sada jedini član vlade koji je komentirao ovu aferu.

"Ja sam samo kratko uspio vidjeti tu vijest, ne bih ništa komentirao oko toga vezano za te mailove niti mogu ništa više reći oko toga. Nedavno sam bio na Povjerenstvu za sukob interesa i za mene je ta priča dobrim dijelom završena", rekao je Marić za N1 Televiziju.



"Nisam pravnik, znam za sebe osobno, nikad nikome ne otkrivam niti sam ikome dao informacije. Na Povjerenstvu sam morao iznositi određene detalje s jednog sastanka užeg državnog vrha, ali mimo toga, ja nikad nikome ne otkrivam bilo kakve detalje. O ovome ostalom nemam nikakvih komentara", dodao je Marić.



"Ja sam na samom početku kad su se događale stvari bio malim dijelom i vrlo brzo sam se isključio iz komunikacije, pa nemam nikakve komunikacije niti saznanja oko toga", zaključio je Marić koji se trenutno nalazi u Jordanu, na godišnjoj skupštini Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD).



