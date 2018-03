HDZ-ovci su besramni lažovi, a priča oko Istanbulske konvencije je dokaz za to. Pogledajte staru snimku

Foto: Vjeran Zganec/Patrik MacekPetarGlebov/Sanjin Strukic/PIXSELL



MEĐUNARODNI dan borbe protiv nasilja nad ženama 2014. Doista se u međuvremenu pokazao fatalnim za vjerodostojnost niza istaknutih HDZ-ovaca i njihovih koalicijskih partnera kada je riječ o njihovom novootkrivenom protivljenju ratifikacije Istanbulske konvencije. Naime, tog je 25. Studenog u središnjici HDZ-a održana press konferenciji na kojoj su u ime stranke istupili Miro Kovač, Josipa Rimac i Margareta Mađerić, tražeći od vlade Zorana Milanovića da - hitno ratificira Istanbulsku konvenciju!

Dok su sa strane stajali i odobravajuće klimali glavama Kovač i Rimac, Mađerić je rekla sljedeće: ''Većina europskih država već je ratificirala, punim nazivom, Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilju u obitelji. A pitamo zašto to Hrvatska još nije učinila!? Pozivamo ministricu Milanku Opačić da što prije pripremi Konvenciju za ratifikaciju u saboru!''

HDZ 2014. u središnjici organizirao posebnu presicu da bi zatražio ratifikaciju Istanbulske konvencije

Predsjednik HDZ-a je u tom trenutku bio Tomislav Karamarko, koji se sada na Facebooku oglašava paničnim litanijama o tome kako će Istanbulska konvencija uništiti “kršćanske korijene hrvatskog naroda”, dok je prvi operativac stranke bio Milijan Brkić, koji sada tvrdi da isto nije najpametnije ratificirati IK. Naravno, nema šanse da bi Kovač, koji sada također govori da se u IK podmeće od strane Katoličke crkve izmišljena “rodna ideologija”, Rimac i Mađerić na Trgu žrtava fašizma nastupali kao privatna lica, oni su neprijeporno govorili ispred HDZ-a i izražavali službeni stav stranke, koju su tada vodili Karamarko i Brkić.



Još bolje, HDZ je tada već bio u koaliciji s Hrastom, čijega je predsjednika Ladislava Ilčića onda i uveo nakratko u sabor, a tom i takvom navodno jako demokršćanskom Hrastu nije smetalo koalirati sa strankom koja kroz traženje ratifikacije Istanbulske konvencije “u hrvatsko društvo na mala vrata uvodi rodnu ideologiju i podriva suverenitet”, kako ovih dana papagajski ponavljaju.

No, da stvari budu još bolje, isti dan se 2014. na Facebooku oglasila i tada kandidatkinja HDZ-a za predsjednicu RH Kolinda Grabar-Kitarović, napisavši sljedeće: “Kada postanem predsjednica Republike Hrvatske žestoko ću se boriti za jednakost spolova. Pozivam i na ubrzanje procesa ratifikacije Konvencije o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, odnosno - istanbulske konvencije. Pitam se zašto Hrvatska još nije među tim državama koje su ratificirale konvenciju, zašto žrtve rodno uvjetovanog nasilja nisu zaštićene prema standardima ove konvencije i još jednom pozivam sve da se doista uhvatimo ukoštac s tim problemom.”

Kandidatkinja HDZ-a za predsjednicu Kolinda pozivala da se ubrza ratifikacija

Dakle, i Kolinda je agitirala za ratifikaciju IK, da bi par godina kasnije promijenila ploču i počela pričati da se Ik ne treba ratificirati, nego se tek trebaju u hrvatsko zakonodavstvo implementirati njeni dijelovi koji “ne izazivaju javne prijepore”.

U propagandnoj kampanji koju vodi Katolička crkva sa svojim eksponentima iz klerikalnih udruga ključni je prijepor ono što nazivaju “rodna ideologija” odnosno uopće pojam “rod”, kojeg IK definira kao “društveno oblikovane uloge, ponašanja, aktivnosti i osobine koje određeno društvo smatra prikladnima za žene i muškarce”. S time se u svojem nedavnom otvorenom pismu vrhu HDZ-a složio i politički tajnik stranke Davor Ivo Stier, koji je na nekoliko kartica teksta natipkao zavidnu količinu besmislica.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Najveća je vjerojatno ovo: “Kršćanski demokrati (iz različitih stranaka) će to učiniti na temelju doktrine koja ističe poštivanje ljudskog dostojanstva, i to u skladu s prirodnim zakonom, a ne u suprotnosti s naravnim poretkom. S takve pozicije nije moguće podržati ratifikaciju Istanbulske konvencije ali je moguće i potrebno biti za borbu protiv nasilja nad ženama. S druge strane, liberali ili socijalisti (iz različitih stranaka) će također biti privrženi toj borbi, ali s ideološke pozicije koja ne priznaje naravni poredak. Tako će oni isticati moć pojedinaca ili društva da kreiraju novi poredak, nove norme, pa čak i novi identitet prema vlastitoj autonomnoj volji, ne mareći o naravnom poretku i prirodnom zakonu. Dakako, oni će podržati Istanbulsku konvenciju. Ta su dva pristupa - onaj kršćanski (ili klasični, s obzirom na to da nije isključivo kršćanski, ali ga je kršćanstvo prihvatilo) i onaj ideološki (liberalni ili socijalistički) - suštinski različita.”

Stier nije imao problema s rodnom ravnopravnošću kao eurozastupnik

Stier pokušava smuljati da kršćanski pristup nije ideološki, dok liberalni ili socijalistički jesu, iako je i kršćanstvo ništa drugo do jedna od mnogih ideologija, a koliko je povezana s “prirodnim zakonom” najbolje svjedoče stoljeća progona onih koji su dokazivali da se Zemlja okreće oko Sunca od strane Katoličke crkve.

I Stier ima problem s pojmom “rod”, što pojašnjava ovako: “Nije glavni prijepor u tome što se u nekom dokumentu koristi riječ “rod”, već disocijacija “roda” od prirode, od “spola”. Te, shodno tome, forsiranje “rodnog identiteta” kao koncepta koji ne mora korespondirati s prirodom, to jest s biološkim određenim spolom.” I kod velikog katolika Stiera dogodio se preokret, jer je kao eurozastupnik prije par godina zastupao drugačije stavove. On je 17. studenog 2014. u Europskom parlamentu predstavio svoj Izvještaj o EU i globalnom razvojnom okviru za razdoblje nakon 2015. godine , u kojemu se zalaže za rodnu ravnopravnost, uvođenje rodne perspektive u sve javne politike kao osnove borbe protiv siromaštva. Stier u tom izvještaju isključivo koristi termin rodne, a ne spolne ravnopravnosti, premda će u pismu Plenkoviću, sada, tri godine poslije, pojam roda proglasiti “neprihvatljivim i protuprirodnim, konstruiranim i totalitarnim, ideologiziranim konceptom, razdvojenim od bioloških činjenica, od same ljudske prirode”.

Glasači HDZ-a dvaput na parlamentarnim izborima podržali HDZ koji je za Istanbulsku konvenciju

Ipak, teško da itko može biti iznenađen što su istaknuti HDZ-ovci tako licemjerni i nedosljedni. Bilo bi šokantno da nisu. Kada se iz središnjice HDZ-a 2014. pozivalo na ratifikaciju IK, nisu javno protestirali ni eurozastupnica Ivana Maletić, koja je sada velika protivnica konvencije, niti Ladislav Ilčić, tadašnji i sadašnji koalicijski partner HDZ-a, niti bilo tko drugi u HDZ-u i oko HDZ-a.Isto vrijedi i za njihovo glasačko tijelo, koje sada histerizira zbog Istanbulske konvencije.

Naime, otkako su 2014. iz središnjice HDZ zatražili ratifikaciju IK, dvaput su održani parlamentarni izbori u Hrvatskoj - na prvima je HDZ i Domoljubnu koaliciju predvodio Tomislav Karamarko, a na drugima je HDZ predvodio Andrej Plenković, a stranka se nije javno izjasnila da mijenja svoj stav u vezi s Istanbulskom konvencijom. Glasači HDZ-a su dvaput glasali za HDZ koji se javno zalaže za ratifikaciju Istanbulske konvencije te bi prevara birača HDZ-a zapravo bila da HDZ odbije ratifikaciju Istanbulske konvencije.