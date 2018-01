HDZ-ovci su raspravu o crkvi u Splitu pretvorili u krkanski cirkus. Ovo morate vidjeti

Foto: Index



NA VRUĆI doček naletjeli su Marijana Puljak i njezini ljudi iz stranke Pametno, koji su u gradskom kotaru Split 3 organizirali zbor građana pod nazivom "Ova me predstava vrijeđa".



Pametno je željelo čuti što građani misle o gradnji nove crkve na uglu Ulice Bruna Bušića i Poljičke. Imali su što i čuti. U maloj dvorani natiskalo se 70-ak ljudi, mahom pobornika gradnje crkve. U prvom redu je prvih pola sata bio vrlo samozatajan istaknuti HDZ-ovac Matko Marušić, koji će se nešto kasnije prometnuti u glavnog inkvizitora Marijane Puljak.

U sredini grupe postavljene u samom središtu dvorane stvar je pod kontrolom držao bivši gradski vijećnik HDZ-a Mirko Ramljak, inače šef Gradskog kotara Ravne njive, splitskog kvarta na sjeveru grada koji ni ne graniči sa Splitom 3. To samo govori koliko su u centrali u Sinjskoj shvatili ozbiljno inicijativu stranke Pametno i pokušaj njihovog uplitanja u kotaru u kojem vlast drži HDZ. Domaćin je bio HDZ-ov predsjednik kotara Stipe Čogelja, županijski pročelnik za pripremanje koncesija na pomorskom dobru.

Uvodno izlaganje pokušala je održati arhitektica Mariana Bucat

"Nismo ovo zamislili kao prezentaciju DPU-a, već primjedbi na njega. U neposrednoj blizini izgrađen je franjevački samostan. Vlasništvo je društveno, korištenje ima Općina Split, ne vodi se nikakav spor. Iz ovoga proizlazi da Nadbiskupija nema nikakvih stvarnih prava, jednaki su kao svi građani", započela je Bucat.

"Nije točno. Krivo", prekinuli su je.

"Govorim o vlasništvu", pokušala je objasniti.

"Manipulirate", spustio joj je Čogeljin zamjenik.

"Ovo nije obaveza, ne morate biti ovdje", kazala mu je Bucat.

"Ja sam ovdje kotarski vijećnik", naljutio se zamjenik.





"Hiljada?! Ovdje se govori tisuća"

"Vlasništvo je zakonska kategorija koja se odnosi na imanje nekretnine. Namjena je druga kategorija, objašnjena je u Zakonu o prostornom planiranju, nameće je lokalna samouprava, tj. Grad u ovom slučaju. Ovdje je planirana društvena namjena, po GUP-u bi tu trebao biti sakralni objekt. Kakav? To će se pokazati s izmjenama DPU-a.

Morate znati da je GUP svojevrsni zakon. Njega se treba držati. Prema općim pravilima, ovo se nalazi u zoni u kojoj se projektira tako da se čuva visoka gradnja, a moraju se čuvati vizure i identitet. U zoni se nalazi zgrada koja je u Ulici Ruđera Boškovića, dio prvorazredne arhitekture i urbanizma i koja ove godine slavi 50 godina postojanja. Radi takve vrijednosti, mora se čuvati. U internacionalnim krugovima prepoznata je kao vrijedna. Naslanja se na antičku podjelu, ovaj grad je nastao na antičkim osnovama", htjela je istaknuti Bucat, no grubo je prekinuta.

"Ua... Tebi je najbolje reći šta 'oćeš i izađi vani. Koliko je ovdje nebuloza, ne može se slušati", glasno su negodovali pobornici crkve.

"Molim vas pristojnosti. Ovo je bezobrazno. Pustite gospođu da završi. Sram vas bilo", stupio je u zaštitu aktivist Pametno.

"Koji si ti? Dalmatinska akcija?", stigao je protuudar iz Ramljakove grupe.

Marušić je oprezno napao.

"Koga ste doveli? Gdje je investitor, gdje je projektant?", pitao je Marušić Bucat. Sigurno zna da je projektant njegov stranački kolega Jerko Rošin, a investitor nadbiskup Marin Barišić.

"Ako ćete vi govoriti, ja ću poći ća", bilo je dosta svega i Bucat.

Pobornici crkve nisu mogli vjerovati kada je arhitektica kazala kako je bila započeta gradnja tržnice za 50 hiljada ljudi. Problem je ispao s hiljadom. Ne s kvalitetnim sadržajem koji je po izvornom projektu iz socijalizma trebao obogatiti kvart.

"Ua, tisuća, ovdje govorimo hrvatski", opet su navalili.

"Piše u projektu hiljada", pokušala se opravdati Bucat.

"Mi govorimo tisuća", uzvratili su joj.

"Susjedi, molim vas, smirite se pa će gospođa postaviti pitanje", pokušao je situaciju primiriti Čogelja.

"Ovo je očajno, mi nemamo crkve"

"Natječaj je raspisan 1991. godine. Po natječajnom rješenju se trebao napraviti DPU pa isprojektirati crkva. Ove izmjene mijenjaju totalno rješenje iz 1991. godine. Povrijeđena su prava autora. Bez ikakvog obrazloženja odustalo se od gradnje pastoralnog centra. Možda bi trebalo napraviti mapu da se vidi je li dovoljan broj crkava u blizini", nastavila je Bucat.

"Ovo je očajno, mi nemamo crkve", zavapili su pobornici.

"Trebalo bi razmisliti o lokaciji crkve s obzirom na visinu izgradnje. Postavlja se pitanje lokacije crkve u srcu stambenog naselja. Ova je na rubu. Pitanje je za GUP postoji li neka centralnija sredina. Bojazan je da je planirano parkiralište nedostatno za kontakt zonu. Trebalo je najprije obračunati koliki je broj potrebnih parkirališnih mjesta, a onda dodati nove stvari, crkvu i povećanu tržnicu", nabrajala je Bucat, očito prestručno i preapstraktno za većinu publike u dvorani.

"O čemu ova priča? Znači to je to, ajmo glasati", bilo im je dosta svega.

Petar Šimundža pokušao je artikulirati stavove pobornika.

"Niz stvari je nepotrebno komentirati, govorite o estetici, ima i netočnosti, nema crkve 100 metara dalje, to je mali prostor u koji ne može stati više od sto ljudi. Svake sam nedjelje na misi, ali supruga neće da ide jer nema gdje sjesti pa je vozim u Svetog Petra. 90 tisuća ljudi vjernika je na ovom području. Vi zamjerate što je tamo planirana crkva", sastavio je optužnicu Šimundža.

Bucat mu je htjela odmah odgovoriti, ali ju je upozorio Čogelja:

"Ja sam za vas vikao na ljude koji su susjedi"

"Ali objašnjava mi nešto što nisam rekla", kazala mu je Bucat.

"Marijana, vi ste odgovorni za gospođu, napravila je prezentaciju, neovisno o ljudima koji se slažu ili ne slažu, molio bih da nastavak protekne u konstruktivnoj atmosferi i da gospođa ne komentira dok se postavljaju pitanja", javio se zamjenik.

"Bravo, bravo", pobrao je veliki pljesak.

"Ispričavam se, zapisao sam što ste rekli. Vi govorite o glasu naroda, narod je za to da se gradi crkva. U pastoralnom vijeću sam bio 1991. i tražili smo izgradnju crkve. Narod je plebiscitarno bio za gradnju crkve, to morate znati. Kakvo će tehničko rješenje biti, neka struka riješi. Ali morate prihvatiti da smo za crkvu. Mi 45 godina čekamo kada će se napraviti ta crkva", kazao je Šimundža.

"Arhitektura treba biti u službi stanovništva, a potreba kvarta je da se sagradi crkva jer nemamo gdje na misu. Većina je za crkvu", kazala je Julija Bekan sa Škrapa.

U to je došlo do naguravanja u sredini dvorane.

"Da di sam bio 91", požalio se jedan mladić.

"Nitko te to nije pitao", uzvratili su mu.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Vrijeđa me kada čitam jesu li važniji krumpiri ili Isus Krist"

Zoran Burić iz Nove ljevice pozvao je na kulturni dijalog. "Mislim da nisu zadovoljni minimalni uvjeti za raspravu, ima i povišenih tonova, ne vidim ni policije, ni sigurnosti", kazao je Burić.

"44 godine vapim za danom kada će doći naša crkva. 91. godine bio sam u odboru za gradnju crkve, dok smo mi išli braniti domovinu, peta kolona nam je razbila crkvu. 91. sve je bilo riješeno i dogovoreno, u skladu sa zakonom, onda su neki upetljali prste i mi smo ostali bez crkve. Zašto se osjećamo kao građani drugog reda. U ovom kvartu pas ima bolji status nego Hrvat, katolik, vjernik", požalio se Martin Čelan.

"Bravo, bravo", oduševljeno je klicala gomila.

"300 metara istočno imate park za pse i 300 metara zapadno. Pitam velike arhitekte kako su vodili računa o psima, a nisu o Hrvatima, vjernicima, katolicima? Mi sada, naročito branitelji, mi smo 91. išli braniti domovinu s krunicom oko vrata, za mene je kao vjernika uvreda ovo što se piše po medijima, jesu li važniji krumpiri ili Isus Krist. Mi smo ovdje majci dali obećanje da ćemo se vratiti i sagraditi njen hram u kojem ćemo veličati ime njenog sina. Moj zahtjev je da se storniraju svi projekti vrtića i zdravstvenog laboratorija, dok se ne osigura dostojno mjesto za crkvu", predložio je Čelan.

"Ovaj čovjek je moj brat, ali ja mislim sasvim suprotno od njega", javio se opet Burić.

"Samo reci: Jesi protiv crkve?"

Tada je na scenu stupio Matko Marušić. Skinute su rukavice, došlo je vrijeme za pravu stvar. Marušić je, naime, namjerio razotkriti podmukli plan koji se krije iza takozvane rasprave o crkvi. Njemu je to bilo odmah jasno, a odmah je stavio do znanja da ga ništa drugo ni ne zanima. Branitelj crkava od komunista, nastranih i zavedenih fiksirao je šeficu stranke Pametno. U trenu su svjetla reflektora obasjala njih dvoje.

"Što god je gospođa arhitektica iznijela možda je točno, možda i nije, ali me zapravo ne zanima. Ima samo jedna stvar. Je li gospođa Marijana Puljak za ili protiv crkve. Drugo je stvar arhitekata, to me uopće ne zanima", bio je vrlo konkretan Marušić.

"Kakve to veze ima? Prvo ću reći čemu je namijenjen skup", htjela je nešto šire obrazložiti Puljak.

"Samo reci za ili protiv", inzistirao je Marušić.

"Što se stranke Pametno tiče..."

"Odgovor. Da, ne?", bio je isljednički raspložen bivši dekan Medicinskog fakulteta.

"Mi nismo za gradnju crkve na ovom području", konačno je izustila Puljak.

"Bravo, bravo", prolomilo se dvoranom kao nekakav uzdah olakšanja što je i ta dvojba riješena. Sada je sve jasno. Maske su pale.

"Ako hoće crkvu, grad je dužan poštivati volju građana", pokušala je objasniti Puljak.

"Zašto vi ne poštivate našu volju?", nisu se dali odobrovoljiti pobornici.

"Niste pratili, organizirali smo skup da vam pokažemo što se sprema u vašem kvartu. Ako ste vi zadovoljni..."

"Jesmo"

"Dopustite. Ima građana koji nisu zadovoljni. Do sutra je rok do kada možete dati primjedbe", htjela je kazati Puljak.

Marušić ju je ponovno napao.

"Sramota. Lažete. Ona je protiv crkve", kao da je ljudima htio još jednom pojasniti.

"Zašto je sramota kazati? Otkad je hrvatske države u Splitu je izgrađeno 13 crkvi, a samo jedna škola. Građani imaju priliku prakticirati vjeru u dovoljno objekata, a škola je jedna jedina. U Hrvatskoj ima 9 škola u tri smjene, pet u našoj županiji, a četiri u Splitu", nastavila je argumentirati predsjednica Pametno.

"U sobicama smo išli u crkvu. Tragedija. Hoćemo li se vratiti u to doba? Zašto se vi bunite?", nije bilo jasno gospođi do Marušića.

Tenzije je smirila zamjenica Marijane Puljak.

"Molim vas za osnovno što je Isus govorio, skromnost i toleranciju. Nemojte napadati i vrijeđati. Osobno sam pohađala vjeronauk u maloj crkvi na Brdima i krizmala se tamo i ništa mi nije nedostajalo. Ali mislim da se Isus nosi u srcu, a ne u zgradi", kazala je Natalia Tafra Bazina iz stranke Pametno.

"Odakle vam pravo? Ja želim gledati crkvu"

"Budimo objektivni. Žao mi je što DAS-a ovdje nema. Dogodila su se mnoga arhitektonska ubojstva, nitko nije digao glas. Turistička palača, Ora... Kao predsjednik Vijeća kotara bio sam zadužen da doznam sve činjenice oko DPU-a. Crkva sada može dobiti idejno rješenje i napraviti se u novim uvjetima kako odgovara vjernicima župe. Ima mjesta za raspravu, i vrtić i parking, ali crkva, budimo realni, mora biti prioritet", zaključio je Čogelja.

Javio se i mladić kojeg su pitali za 91.

"Možda sam reagirao burno. Odluku o crkvi trebaju donijeti građani. Bilo bi pošteno da se raspiše referendum pa neka većina odluči o tom pitanju. Grad daje novac za crkvu, daje zemljište koje vrijedi nekoliko milijuna eura. Može li Grad to prodati crkvi? Neka plate po tržišnoj cijeni. Svi zadovoljni", predložio je.

Nije se to svidjelo pobornicima.

"Zemljištem se plaća zemljište. Crkva daje svoje zemljište na Zvončacu. Grad neće dati nijednu kunu za crkvu. Možda će sufinancirati tržnicu i parking. Grad nije napravio nijednu crkvu. Nadbiskupija i drugi izvori daju novac. 70 godina se crkve nisu radile. Samo škole. Ja jesam za školu, ali crkve se nisu mogle graditi", kazao mu je Šimundža.

Javio se i stanovnik zgrade koja će biti do crkve.

"Odakle vama pravo. Ja želim gledati crkvu. Ima da se to poštuje. Ima još kolega iz broja 11. Nas treba pitati, a ne vaš referendum, plan ovi, plan oni", poručio je svoju želju.

"Nismo Sarajevo, nismo Kakanj, mi smo hrvatski katolički Split"

"Bunite se da je sagrađeno 13 crkava. Nisu se smjele raditi 50 godina. Prva crkva je sagrađena 1971. na Sukoišanu. Sagrađena je kao podrum, kripta, bez zvonika. Smetao vam je zvonik tada, smeta vam i sada. 13 crkava je sagrađeno, nitko nije tražio referendum. Zašto nas ugnjetavate? Nismo imali slobode, sad je imamo, a vi nam je branite. Nismo Sarajevo, nismo Kakanj, ovo je hrvatski katolički Split", napao je Marijanu Puljak Zvonimir Lemo iz Šimićeve na Blatinama.

"Mi smo većina, vi ste manjina. Ovdje je 12 tisuća vjernika. O čemu vi pričate? Ja podržavam Isusa...", našla se Puljak pod unakrsnom paljbom.

"Pravo je pitanje gdje je bila struka. Upropastili su nam grad. Nemamo cesta. Ovoliki kvart nema parka, parkinga, pa eto ni crkve. Ovdje je napravljen urbocid. Kada smo dobili hrvatsku državu kao da je vrag ušao u nas...", pokušala se razjasniti Puljak i odgovoriti Čelanu koji se požalio da je struka zakazala jer je crkva Svetog Petra okružena neboderima, no izbor termina i sama konstrukcija nije najbolje legla pobornicima.

Na zbor je stigao i Dragan Markovina, predsjednik Nove ljevice, no malo je zakasnio pa zbog gužve nije uspio ući u dvoranu.