HDZ-ovi fanovi na Fejsu podivljali zbog Istanbulske: "Plenki, odjebite ti i Juncker, lažeš ko Srbin"

Foto: Davor Višnjić/ Pixsell, Screenshot: Facebook

ANDREJ Plenković najavio je kako će HDZ podržati Istanbulsku konvenciju, a to je izazvalo jako puno bijesa među glasačima, ali i u samoj stranci. No HDZ je još kao oporba prije nekoliko godina pozivao tada vladajući SDP da što prije ratificira Istanbulsku konvenciju.



Nije tada bilo ni Davora Ive Stiera, ni Ivane Maletić, ni Vase Brkića, ni ostalih HDZ-ovaca koji se sada protive ratifikaciji ove konvencije. Ni brojni glasači koji se sada protive nisu bili HDZ kaznili na izborima iako su za to dva puta imali šansu. Ukratko, HDZ je još u oporbi pozivao na ratifikaciju, a istu će sada, otporima usprkos, i izvršiti.



No ova ratifikacija, da ne bude zabune, izaziva jako puno otpora u HDZ-u. Posebno se prevareno osjećaju brojni glasači koji svoje nezadovoljstvo iskazuju na društvenim mrežama. Tako je HDZ na svojoj Facebook stranici posljednjih dana objavio nekoliko objava vezanih za Istanbulsku konvenciju.



Obje objave njihovi su fanovi žestoko popljuvali optuživši ih za sve i svašta - od prevare birača do prevare boga i vjere.

Prva objava



Prva objava datira od 12. ožujka.



"U otvorenoj smo raspravi velikoj većini kolegica i kolega otklonili strahove koji se tiču tzv. rodne ideologije. Primjerice, jasno smo potvrdili da preuzimanje Konvencije ne znači bilo kakvu pravnu obvezu za priznanje istospolnih brakova! Pojačat ćemo komunikaciju o stvarnom sadržaju Konvencije i izraditi interpretativnu izjavu kojom kanimo otkloniti sva kriva tumačenja - najavio je predsjednik Andrej Plenković nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ - Hrvatska demokratska zajednica", objavili su HDZ-ovci.



Fanovi su ih napali.



"Svatko tko je demokršćanskog svjetonazora protivi se Istanbulskoj konvenciji.Vjera mu to ne dozvoljava.Amen!"



"Ne može se služiti i Bogu i đavlu! O Marijo, bez grijeha začeta moli za nas koji se tebi utječemo. Amen!"



"Ja priznajem da nisam pročitaIa tu konvenciju, aIi sam svejedno protiv. Jednostavno vjerujem Ijudima koji su to proučiIi, a nikako onima iz tzv. napredne Europe, jer sve što od njih doIazi su preuzeIi od Amerikanaca, a od njih nam ništa dobro nije došIo. Samo nakaradnost, zIo, nedobronamjernost......"



"Nastavljate s procesom gubitka slijedecih izbora. Ovo je van svake pameti""Premijer Plenković izdaje hrvatski narod i glasače. Ponaša se kao guska u magli koja ne želi vidjeti srž ove konvencije. Da mu se servira fašizam pa se malo tu i tamo ubaci zaštita ljudskih prava, on bi rekao - to je civilizacijski doseg.Premijeru, pročitajte konačno taj dokument, a ne kao neznalica govoriti o njemu, i istodobno drugima govoriti da ne razumiju.Sablasno je što činite hrvatskom narodu"





Druga objava: "Plenki, lažeš ko Srbin"



Ništa blaži simpatizeri prema omiljenoj stranci nisu bili ni ispod druge objave od 13.3. u 19:57.

"Želimo se fokusirati na bit i stvarni sadržaj Konvencije Vijeća Europe, a to su viši standardi zaštite žena od nasilja i sprječavanja nasilja u obitelji. Primjerice, iz nje ne proizlazi ni najmanja pravna obveza spram homoseksualnih brakova ili koncepta tzv. trećeg, neutralnog spola. Sva kriva tumačenja Konvencije i neopravdane strahove otklonit ćemo interpretativnom izjavom - poručio je predsjednik Andrej Plenković uoči sjednice saborskog Kluba zastupnika HDZ - Hrvatska demokratska zajednica, koja se upravo održava u Visokom, općini u Varaždinskoj županiji u kojoj naša stranka nikad nije izgubila nijedne izbore", pokušali su iz HDZ-a diplomatski svojim fanovima objasniti da je konvencija vezana za žene, a ne za LGBT skupine.



No nije pomoglo.



"Svatko tko je demokršćanskog svjetonazora protivi se Istanbulskoj konvenciji.Vjera mu to ne dozvoljava.Amen!"



"Plenki, lazes.... konvencija se prihvaca u cijelosti ili se ne prihvaca. Odjebi i ti i juncker. Tamo jasno pise da je rodni identitet neovisan od spolnog odnos bioloskog i da je PRIMARAN. I da se o tome na primjeren nacin treba uciti djecu od preskolske dobi. Dakle, lazes ko srbin"



"Ne kazem da te lgbtqiursmxyz i sl. treba tolerirati, ali djeci i adolescentima govorit da je to normalno, e pa jbm, plenki odjebi u skokovima"



"Glasala sam za HDZ dva desetljeća. Nikad više moja ruka neće zaokružiti vašega kandidata, niti vašu stranku. Sve sam do sada mogla istrpjeti, ovo NE. Završili smo. Amen"

Treća objava

Jučer su HDZ-ovci na Facebooku objavili kako Nada Murganić i Zajednica žena Katarina Zrinski podržavaju IK.

"Predsjednica Zajednica žena "Katarina Zrinski" i ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić, nakon sjednice Predsjedništva Zajednice žena HDZ-a na kojoj je tema bila potvrđivanje Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, o kojoj se sada razgovara na svim našim stranačkim tijelima te je izuzetno prisutna u javnosti, izjavljuje - Članice su raspravile predloženi dokument i u skladu sa svim orijentacijama iz Programa HDZ-a složile su se da je to zakonodavni okvir u kojem se jača zaštita od nasilja nad ženama i u obitelji. Vrlo vrijedan dokument te smo ga podržali. Razlog - svjesni smo činjenice da je nasilje itekako prisutno u društvu. Napomenut ću da je upravo Vlada Republike Hrvatske - kada je HDZ bio na vlasti - donijela dokumente u kojima se jasno izrazilo opredjeljenje protiv nasilja i protiv diskriminacije", napisali su.

Fanovi opet nisu bili oduševljeni.

"Ma tko ste vi da u ime članstva Katarine Zrinske podržite konvenciju! Ja sam članica,i u moje ime ne donosite odluke! Dobro ste se uglavile u ministarstva i sad se dodvoravate! Dali se možete pogledati u ogledalo???????"

"Da je živa Katarina Zrinski bi vas se odrekla. Glavu dajem da nijedna od tih baba Istambulsku konvenciju nije ni pročitala niti razumila, ali su je klimavice prihvatile. Sramite se imena koje nosi vaša zajednica"

"Sloboda HDZ-U od oktroiranog anti-hdzovskog vodstva, je li demografska mjera ik? To je čisto antihrvatstvo! Mičite ik-ovci ne unistavajte HDZ"

"Ajmooooooooooo mlitave hdzeovke "na kolena" pred Plenkovićem, Pupovcem, Vrdoljakom i ostalim komunjarama"

"Podrzale ste ga vi jer vam lipo u HDZ jel znate sto prihvaćate al je draža fotelja i novac al cete iduci put izgubit izbore a Plenki ce put Brisela a HDZ ce se raspati sami sebi jamu kopate nece vam glasači oprostiti ni pravi Hrvati"