HDZ-ovo glasilo Kolindi je objavilo rat

PREDSJEDNICA Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović danas je pljunula u lice braniteljima privilegija, političkim redikulima i ekstremnim desničarima, strpavši ih pod zajednički nazivnik političkih marginalaca.



>> Kolinda pljunula na "branitelje" koji su je doveli na vlast: "To su marginalci"



Rezolutni Kolindin istup nije prošao nezamijećeno kod portala Direktno.hr, neslužbenog glasila HDZ-a, pokrenutom od strane Karamarkove struje. Neposredno nakon njene izjave, na spomenutom portalu objavljen je članak kojim, u rukavicama, podsjećaju predsjednicu da su upravo ti marginalci zaslužni za njenu aktualnu titulu.



Možda to niste primijetili, ali ovim činom započeo je rat u HDZ-u.



Ples pod svjetlom vatrometa



11. siječnja 2015. godine, Kolinda je pobijedila na predsjedničkim izborima. Ostavivši Ivu Josipovića u ropotarnici političke povijesti, pridružila se slavlju među raspojasanim HDZ-ovcima.



Dok su se na velikom ekranu u Hypo centru izmjenjivala pokunjena lica iz Josipovićeva stožera, masa oboružana plavim zastavama skandirala je "Pobjeda, pobjeda!".



Za to vrijeme, nekoliko kilometara dalje od službenog slavlja, održavao se neslužbeni dernek. Šatoraši iz Savske ulice blokirali su jednu od glavnih zagrebačkih prometnica i vatrometom slavili Kolindinu pobjedu. Ova raspištoljena gesta šatoraša bila je posljednji čavao tvrdnjama kako prosvjed u Savskoj nije politički obojen. Samo nekoliko sati prije početka izborne šutnje, isti ljudi koji su obasjani svjetlom vatrometa plesali na blokiranoj Savskoj u noći 11. siječnja, po Zagrebu su postavljali plakate na kojima je pisalo "Građanski rat - Domovinski rat. Nije isto. 100% za Hrvatsku".



Potpaljena pasivnom, a ponekad i aktivnom agresijom šatordžija, stvorila se bujica pristaša koja se nezadrživo nadizala i prelijevala preko granica zdravog razuma.



Pokret mašinerije



Vrijedi podsjetiti na atmosferu iz kraja 2014. i dobrog dijela 2015. godine. Neposredno nakon razvlačenja cerade pred Ministarstvom branitelja, pod krilo šatora zavukao se tadašnji prvi čovjek HDZ-a. Tomislav Karamarko posjetio je prosvjednike u prvim danima kampiranja i pozicionirao se kao zaštitnik njihovih interesa. Njegova Domovinska koalicija, sklepana od najraznolikijih političkih redikula redom desne provenijencije tada je počela dobivati na zamahu. Tri mjeseca prije nego što će Karamarko otegnuto zatuliti u mikrofon Hypo arene kako "Imamo predsjednicu", troma šatoraška mašinerija počela se pokretati.



Megafon za širenje propagande



Koristeći tada još opskurne portale kao megafon za širenje propagande, HDZ je ubrzano rastao. Sentimentalna, neinformirana i naivna javnost hvatala se za nerijetko klevetničke naslove ispucavane s HDZ-ovih platformi. Donedavna NATO-ova tajnica, a sada kandidatkinja za predsjednicu, hodočastila je Savskom i okupljala horde obožavatelja.



Međutim, čak i nakon što je splasnula prvotna, naizgled bezrezervna, podrška braniteljima interesa koji su se utaborili pred Ministarstvom branitelja i nakon što su na površinu, poput leševa, počeli isplivavati otužno prozaični motivi prosvjeda u Savskoj 66, bilo je prekasno. HDZ-ov stroj, gonjen emocionalnom krivnjom bijednika u invalidskim kolicima, a zaštićen medijskim kišobranom podobnih piskarala, prerastao je granice racionalnog upravljanja. Kolinda je pobijedila, Karamarko je pobijedio, HDZ i njegovi jataci su pobijedili.



Stoga nije ni čudno što je prvi potez novopečene predsjednice, istu tu noć kad je izabrana, bio posjet šatoru u Savskoj 66.



"Neću vas zaboraviti"



Kolinda je tamo, nakon minute šutnje i intoniranja himne, održala govor i rekla im kako ih neće zaboraviti.



"Ovo je moj prvi radni posjet, idemo se proveseliti večeras, a onda idemo raditi odmah za bolju Hrvatsku zajedno!", u žaru izborne pobjede poručila im je predsjednica Republike Hrvatske.



Šatorovanje se, kao što znamo, nastavilo dalje. Punih 555 dana, branitelji privilegija terorizirali su zdravorazumsku javnost, sve dok nisu dobili što su htjeli. Karamarko i njegov leteći cirkus uskoro se raspao, obilježivši jednu od najsramotnijih i najdegutantnijih epoha u modernoj hrvatskoj političkoj povijesti. Bez obzira na krah HDZ-ovog cepelina, glavni akteri fronte koja se odvijala na liniji Savska - Markov trg - Pantovčak, ostali su zbrinuti.



Jedna era je završila, druga je započela.





Balkan je zamijenjen Bruxellesom, a zamuckujući policajac zamijenjen je začešljanim diplomatom. Međutim, koliko god da je Plenkovićev umiveni HDZ nastojao njegovati proeuropski imidž, na površinu je u redovitim razmacima izbijao onaj nepatvoreni HDZ, rođen na ceradi Savske 66, odgojen od Kolinde i Karamarka, a obrazovan od strane huškačkih portala koji su i dalje neumorno ispisivali panegirike vladajućoj stranci.Danas je Zagreb pohodio Aleksandar Vučić. Posjet srpskog predsjednika, još otkako je najavljen, uzburkao je duhove u HDZ-ovom biračkom i stranačkom tijelu. Naime, Kolindu je na vlast montirala rulja koja se otvoreno hvalila transparentima s natpisima "1991. protiv Jugoslavije, 2014. protiv Jugoslavije" i "1991. Oba su pala, 2015. Oba će pasti". Ta rulja je blokirala cestu plinskim bocama i nasrtala na policiju. Ta rulja je, mjesecima nakon sklapanja šatorima, prijetila smrću djevojčici u zagrebačkoj Savici.A sad, omiljena predsjednica, ona koju su oni na vlastitim ramenima posjeli u ured na Pantovčaku, poziva u goste čovjeka kojeg percipiraju kao četnika.I ne samo to. U sve češćim naletima, predsjednica se opire čvrstoj HDZ-ovoj stegi. Kritizira rad vlade, optužuje stranačku vrhušku za egzodus mladih, traži odgovornost za korupciju i podbada same ideološke temelje matične stranke. Naravno, portali koji služe kao neslužbena glasila HDZ-a, kao što je, primjerice, Direktno.hr, sve teže pronalaze kutove iz kojih mogu na pozitivan način progurati Kolindine političke eskapade.Danas se na Trgu bana Jelačića okupila mizerna šačica prosvjednika. Gerijatrija koja nije ni sjena snažnim muškarcima koji su se prije tri godine zaključavali u crkvu na Markovu trgu, sada se jedva uspela Radićevom ulicom prema istom tom Markovu trgu. Pred policijskom barikadom, promukli, bez jasnog cilja i bez topline mase, izvikivali su parole koje je vrijeme pregazilo.Izdanci HDZ-a, skrojeni po mjeri Karamarka i Direktno.hr-a, ponijeli su se onako kako su se navedeni čelnik i njegov megafon ponašali u svojim najboljim danima.Stevo Culej objavio je fotografiju na traktoru, "narugavši" se Vučiću kako mu je oteo prijevozno sredstvo. Josip Đakić, saborski zastupnik i gazda HVIDR-e, najreprezentativniji je primjer razdora u frakcijama HDZ-a. Prije nekoliko dana povinovao se volji predsjednice, da bi se danas, doduše nakratko, pridružio grupi umirovljenika koja je nemušto vikala pred Banovinom, zadržavajući se na marginama policijske blokade.Isti ti ljudi, koji su 11. siječnja 2015. vikali "Pobjeda, pobjeda!", sad su pred policajcima, na snijegu, vikali "Izdaja, izdaja!".Kao što je vatromet u Savskoj bio posljednji čavao tvrdnjama da šatoraši ne podržavaju HDZ, tako je današnja Kolindina izjava bila posljednji čavao u trzavi, labavi i turbulentni odnos između suprotstavljenih struja unutar stranke.Kolinda je danas, u Banovini, pred Aleksandrom Vučićem, pred cijelom regijom i pred svim medijima koji su pratili njen govor, uključujući i Direktno.hr, jasno dala do znanja da neće dopustiti političkim marginalcima da diktiraju politiku i međudržavne odnose.Tom kratkom izjavom pljunula je u lice svim "braniteljima" koji su je "direktno" doveli na vlast. I onim starcima koji su nekoliko minuta zajapureno vikali pred policajcima na Markovom trgu, i Tomi Medvedu kojeg je iznjedrio šator, a danas ga nije bilo ni čuti ni vidjeti, i Tomislavu Karamarku, i Đuri Glogoškom koji nije ni pisnuo o Vučićevom posjetu, i Josipu Klemmu kojemu, eto, žena ne da dođe na prosvjed i Anti Deuru koji, umjesto prosvjeda protiv Vučića, mora postavljati pločice. Pljunula je u lice cijeloj eskadrili s desnog krila političke svijesti koja se izborila da ona dođe na vlast.Primijetio je to i notorni Direktno.hr.Portal kojeg je pokrenuo Karamarkov HDZ ostao je zatečen Kolindinom izjavom. Kako sami navode, "njene riječi o takozvanim marginalnim skupinama zaparale su uši javnosti".Ispravno se osjetivši prozvanima, transkribirali su taj fragment njenog govora i postavili pitanje svojim čitateljima: "Je li predsjednica ovime pljunula u lice dijelu svojih birača, prosudite sami".Pobunjenički istup poslušnog portala protiv političke figure koju su doveli i održali na vlasti može značiti samo jedno.Počeo je rat u HDZ-u.