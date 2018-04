Hoće li splitski svećenici koji nisu prijavili pedofila završiti u zatvoru? Pričali smo s odvjetnikom

Foto: 123 RF

"ZAKONI naše države vrijede za sve pa tako i za Crkvu", ističe odvjetnik Branko Šerić. Naime, Index je danas objavio da je splitski fratar iz samostana Sv. Frane suspendiran zbog sumnje u seksualno zlostavljanje maloljetnika. Splitsko-makarska nadbiskupija zna za ovo kazneno djelo, ali to nije prijavila policiji i DORH-u, već sami provode istragu.



Razgovarali smo s odvjetnikom Brankom Šerićem koji je za Index rekao da neprijavljivanje kaznenog djela, pogotovo ako je za njega zapriječena kazna od barem 5 godina zatvora, također predstavlja kazneno djelo i da oni koji su znali za počinjenje također mogu biti kažnjeni.

"Kazneno djelo se mora prijaviti, no policija je ovlaštena postupati i na osnovi saznanja putem medija. Naime, jedan od izvora saznanja su upravo mediji tako da je policija dužna postupati, ne mogu prati ruke i reći 'nismo dobili prijavu', ne smiju tako postupati. Oni su dužni postupati čak i bez prijave", tvrdi odvjetnik Šerić.

"Crkvene vlasti dužne su prijaviti kazneno djelo policiji"



Također ističe kako su crkvene vlasti dužne prijaviti kazneno djelo te da se i na njih odnose zakoni naše države.



"Neka Crkva vodi svoj postupak istrage, međutim hrvatski zakoni se odnose i na njih i dužni su prijaviti svako kazneno djelo jer neprijavljivanjem također čine kazneno djelo. Ovo je jedan čudan sindrom, skup simptomatičnog ponašanja koji nema opravdanja ni po zakonu niti prema moralnim normativima", prokomentirao je Šerić slučaj zlostavljanja maloljetnika koje je počinio splitski fratar.



Navodi kako onaj koji je utvrdio postojanje kaznenog djela, a pogotovo ako zna i počinitelja, onda ga obavezno mora prijaviti, bez obzira na to o kome se radi jer se "ne treba ići na ruku nikome, bez obzira na to radi li se o nekome iz redova Crkve, HAZU-a ili osnovne škole".



"Osim policije, u slučaju saznanja postojanja nekog kaznenog djela, dužan je postupati i DORH. Nemaju izgovora. Prestrašno je ako bismo svi mi zatvarali oči pred kaznenim djelom, pogotovo ako ih zatvaraju oni koji su dužni to rasvijetliti i goniti. Moramo se ponašati odgovorno jer nitko poslije neće biti kriv", rekao nam je odvjetnik Šerić.



Naveo je kako prema Kaznenom zakonu, oni koju su pouzdano znali da je počinjeno kazneno djelo te znali tko je počinitelj, onda se mogu goniti za neprijavljivanje počinjenog kaznenog djela.



"No ako su samo sumnjali, onda bi moglo biti opravdavajuće pa ne bi mogli biti gonjeni po KZ-u", objasnio je Šerić.

Kazne za neprijavljivanje kaznenog djela



Inače prema Kaznenom zakonu za neprijavljivanje počinjenog kaznenog djela može se izreći kazna do 3 godine zatvora.(1) Tko zna da je počinjeno kazneno djelo za koje je propisana kazna zatvora do 10 godina ili teža kazna pa to ne prijavi iako zna da bi takvom prijavom bilo omogućeno ili znatno olakšano otkrivanje djela ili počinitelja, kaznit će se kaznom zatvora do 3 godine.(2) Kaznom iz stavka 1. ovog članka kaznit će se službena ili odgovorna osoba koja ne prijavi počinjenje kaznenog djela za koje je saznala obavljajući svoju dužnost, a radi se o kaznenom djelu za koje pokretanje postupka nije prepušteno privatnoj tužbi ili progonu po prijedlogu.(3) Počinitelj kaznenog djela iz stavka 2. neće se kazniti kaznom strožom od one koja je propisana za kazneno djelo koje nije prijavljeno.(5) Nema kaznenog djela iz stavka 1. i 2. ovog članka kad njegova zakonska obilježja ostvari vjerski ispovjednik ili osoba koja je prema zakonu dužna čuvati tajnu.Za kazneno djelo pomoć počinitelju nakon počinjenja kaznenog djela onaj tko krije ili zbrinjava počinitelja kaznenog djela za koje je propisana kazna od pet godina ili teža kazna ili mu prikrivanjem sredstava kojima je kazneno djelo počinjen... ili na drugi način pomaže da ne bude otkriven ili uhićen, kaznit će se kaznom zavora od 6 mjeseci do 5 godina zatvora.

Crkva sama provodi svoju istragu



Podsjetimo, Splitsko-makarska nadbiskupija u priopćenju navodi da je "Nadbiskupski Ordinarijat u Splitu primio obavijest o mogućem kažnjivom djelu jednoga klerika na području Splitsko-makarske nadbiskupije te je na temelju toga, u skladu s propisima kanonskoga prava, dijecezanski biskup izrekao kleriku mjeru obustave (suspensio). Mjesni Ordinarij ima ovlast tu mjeru slobodno primijeniti prije, u vrijeme trajanja i nakon bilo kojeg kanonskog postupka.



U isto vrijeme, Ordinarij je imenovao suca istražitelja i bilježnika u postupku prethodne istrage koji su dobili zadatak da se raspitaju o činjenicama, okolnostima i odgovornosti (usp. kan. 1717). Rezultate prethodne istrage Ordinarij će dostaviti nadležnoj Kongregaciji za nauk vjere koja će dati daljnje upute za postupanje, a ukoliko se ustanovi da je prijava vjerodostojna, Ordinarij će slučaj dostaviti i državnim vlastima".



Kako Index neslužbeno doznaje, suspendiran je jedan fratar (podaci poznati redakciji) iz splitskog samostana Sv. Frane i to zbog sumnje da je dulji niz godina seksualno zlostavljao veći broj maloljetnika.