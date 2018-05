Hoće li uskoro ravnatelj svake škole u Hrvatskoj biti ratni veteran?

Foto: Index



USKORO bi ravnatelji svih škola u Hrvatskoj mogli biti ratni veterani ili članovi njihove uže i šire obitelji ako se budu javljali na natječaj jer će upravo nezaposleni ratni veterani imati prednost pri zapošljavanju za ravnatelje.

>> Fred Matić o biranju ravnatelja: "To je šatoraški zahtjev, tako ni partizani nisu radili"

>> DOKLE VIŠE? Ratni veterani imat će prednost u izborima za ravnatelje škola

>> Divjak o uputi da veterani moraju imati prednost kod zapošljavanja u školama: "To nije moja odluka"

Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak poslala je naputak svim školama da će ratni veterani imati prednost pri zapošljavanju na mjesto ravnatelja škola. Ravnatelji su šokirani i najavljuju da će ići na Ustavni sud i tražiti preispitivanje ustavnosti Zakona o braniteljima.

U Ministarstvu obrazovanja ističu da se tu radi Zakonu o braniteljima koji je na snazi posljednjih šest mjeseci i koji propisuje odredbe za sve javne službe ili javne ustanove te da prednost pri zapošljavanju trebaju imati ratni veterani.

Ministrica Divjak za Index: Ovo nije moja odluka, nego ne želimo kazne



"Uputa školama je dana temeljem tumačenja Ministarstva hrvatskih branitelja i ne predstavlja moju odluku, već samo pojašnjava postupak koji je propisan Zakonom o braniteljima koji u sebi sadrži jasno napisane kazne za postupanje mimo ovog zakona.



S obzirom na to da se spominje Ustavni sud kao tijelo koje treba utvrditi ustavnost Zakona o braniteljima, ako taj Zakon sud ocjeni neustavnim, istog trena mijenjamo naputak školama", rekla je za Index ministrica Blaženka Divjak.

Udruga ravnatelja osnovnih škola: Ovo se nije smjelo dogoditi



Nikica Mihaljević, predsjednik osnovnoškolskih ravnatelja, u razgovoru za Index rekao je da su svi u šoku.



"Ovaj naputak je došao kao grom iz vedra neba, tako nešto se nije smjelo dogoditi, dovoditi škole u takvu situaciju je nevjerojatno. Ovo dovodi ljude u diskriminacijski položaj.



Time se poručuje da nije važno tko će voditi školu, a spremamo se za reforme. Ovo je predaleko otišlo. Po ovom naputku prednost pri izboru ravnatelja imat će nezaposleni branitelji i ne samo oni, već i svi članovi njihovih obitelji i to šire obitelji, što znači da će se tako zapošljavati i djeca i unuci branitelja.



Da naglasim, ovo nije redovno zapošljavanje, već je ovo funkcija, nije klasičan radni odnos jer se tu radi o izboru. Vjerujem da i sami branitelji kojima je istinski stalo do obrazovanja i školstva ne podržavaju tako nešto", rekao je Mihaljević za Index.

"U sustavu imamo 60 posto ravnateljica, što je s njima"



Naglasio je kako će ovom odlukom veliki broj ravnateljica ostati bez posla.



"Imamo preko 60 posto ravnateljica u sustavu, to je diskriminacija prema njima, one neće moći biti ravnateljice po ovoj odredbi ako se javi nezaposleni ravnatelj. Poduzet ćemo sve pravne radnje koje nam stoje na raspolaganju da spriječimo provođenje ovog naputka. Spremni smo ići do Ustavnog suda jer je ova mjera dugoročno neodrživa", rekao je Mihaljević.



S tim se slaže i Suzana Hitrec, predsjednica Udruge srednjoškolskih ravnatelja.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Ovdje se radi o tome da se trebaju zapošljavati nezaposleni branitelji. Što znači da će se time s druge strane opet stvarati nezaposlene osobe. Jer recimo osoba koja je sad ravnatelj i ujedno je branitelj, neće se moći opet izabrati jer će prednost imati nezaposlen branitelj.Također u školama imamo puno zaposlenih branitelja koji rade kao profesori i oni neće imati prednost, već ćemo umjesto njih morati uzimati nezaposlene branitelje. To je velika diskriminacija jer se prije cijelog postupka izbora odmah moraju eliminirati sve osobe koje nisu nezaposleni branitelji, u slučaju da se javi samo jedan nezaposleni branitelj.Da bi osoba postala ravnatelj mora proći cijeli izborni postupak, izabiru ga sva naša tijela, od vijeća roditelja, nastavničkog zaposleničkog vijeće do školskog odbora. A sad je po naputku Ministarstva uvjet za ravnatelja 8 godina staža u nastavi ili radu kao stručni suradnik. To je minimalan kriterij, a prednost imaju nezaposleni branitelji i članovi njihove obitelji", rekla je Suzana Hitrec za Index.

Udruga ravnatelja srednjih škola: Kako ćemo u reforme, a idemo korak unatrag



Smatra kako ovo upućuje na krizu upravljanja te da će mnogi sadašnji ravnatelji biti nezaposleni. Tvrdi i kako se time ne vodi računa o kvaliteti.



"Mi se borimo da se uvede najviši kriterij kvalitete rada osobe koja se kandidira, a sad doznajemo da prednost imaju nezaposleni branitelji. Upravo bi radno iskustvo trebalo biti kao kriterij pri izboru ravnatelja, a ne da je ta osoba nezaposlena i da ima malo iskustva.



Osim toga, obrazovne ustanove nisu jedine javne ustanove, što je s ostalima? Nismo čuli da je Ministarstvo zdravstva ili Ministarstvo socijalne skrbi raspisalo takav naputak, oni se nisu očitovali o tome.



Mi ćemo podnijeti zahtjev za preispitivanjem ustavnosti Zakona o braniteljima i pisano se obratiti i Ministarstvu branitelja, našem ministarstvu te vladi i premijeru, kao i saborskom odboru za obrazovanje", zaključila je Hitrec.



Nada se kako će ravnatelji uskoro moći dati svoje mišljenje o tome na skorašnjoj tematskoj sjednici saborskog odbora za obrazovanje.



"Nadali smo se da ćemo uvesti licenciranje ravnatelja, a ne napraviti ovakav korak unatrag. Teško je provoditi promjene i reforme obrazovanja kad smo ograničeni u zapošljavanju i nastavnika i sad ravnatelja. Nikad nije bila tako teška situacija u obrazovanju kao sad", ustvrdila je Hitrec.



Branimir Mihalinec, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama, samo nam je kratko rekao da nema komentara na to jer da nije proučavao ovaj naputak i neka se time bave oni koji su u to upućeni.



Zvali smo i predsjednicu Sindikata učitelja Sanju Šprem koja je rekla da trebaju analizirati cijelu svrhu zakona.

"Kriteriji za određivanje viškova kojih je sve više su godine radnog staža, života i uzdržavane osobe. Tih kriterija bi se trebalo držati za sve, a ne da netko ima prednost", smatra Šprem u ime svog sindikata.

Zvali smo i Borisa Jokića, nekadašnjeg voditelja kurikularne reforme, ali nam se nije javljao.