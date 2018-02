Hoće li Zagreb u ponedjeljak biti okićen srpskim zastavama?

Foto: Index/Pixsell/Sanjin Strukic



U PONEDJELJAK u dvodnevni posjet Zagrebu stiže srpski predsjednik Aleksandar Vučić na poziv hrvatske predsjednice Kolinde Grabar Kitarović.

Ovih se dana mnogo govori o tom posjetu, a jučer su udovice najavile veliki prosvjed koji bi se u ponedjeljak ujutro trebao održati na Markovu trgu.

Običaj kod posjeta stranih državnika



No još je jedna zanimljiva stvar o kojoj se nije mnogo govorilo. U Zagrebu se, naime, na nekoliko lokacija postavljaju zastave zemalja čiji predsjednici ili premijeri dolaze u posjet Hrvatskoj.

Zanimalo nas je hoće li isto biti i prilikom Vučićeva posjeta u ponedjeljak i utorak.

Stoga smo se obratili Gradu Zagrebu koji nas je uputio na Gradsko komunalno i Kolindin protokol.

Kontaktirali smo i jedne i druge. Iz komunalnog rekli da su oni nadležni samo za postavljanje zastava Zagreba i Hrvatske na stupove javne rasvjete, a da je za zastave zemalja čelnika koji predsjednici dolaze u posjet zadužen Kolindin protokol.

Hoće li se vijoriti srpske trobojnice?

Kolindina glasnogovornica na upit hoće Zagreb, kao što je to i inače slučaj kod službenih posjeta, biti okićen zastavama stranih zemalja - u ovom slučaju Srbije samo nam je kratko rekla da ne zna te da pošaljemo pisani upit.

To smo i učinili, no do zaključenja članka iz Ureda predsjednice nismo dobili odgovor. Ako ga dobijemo, svakako ćemo ga objaviti.