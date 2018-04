HOROR KOD VETERINARA U BELOM MANASTIRU Pas doslovno jede drugog psa

Screenshot Index.hr

INDEX je u posjedu snimke i fotografija Veterinarske stanice i skloništa za životinje u Belom Manastiru. Na uznemirujućoj snimci ograđenog skloništa vidi se kako jedan pas doslovno jede drugog psa.



Na snimci se može vidjeti još nekoliko pasa unutar ograđenog posjeda, kao i adresa "skloništa za životinje" u Belom Manastiru.







Tvrtka u privatnom vlasništvu



Kontaktirali smo Ured gradonačelnika i veterinarsku stanicu.



Zanimalo nas je koliko životinja udomljuje Veterinarska stanica Beli Manastir i pripadajuće joj sklonište. Upitali smo ih koliko ljudi je tu zaposleno te dobivaju li ikakvu naknadu od Grada za udomljavanje životinja. Upitali smo ih i o kolikoj se naknadi radi. Također, zanimalo nas je kad je posljednji put veterinarska inspekcija na tom mjestu obavila nadzor.



"Veterinarska stanica Beli Manastir je tvrtka u privatnom vlasništvu u čije cjelokupno poslovanje Grad Beli Manastir nema uvid", rekao je Indexu Tomislav Rob, gradonačelnik Belog Manastira.



"Održali smo i radne sastanke s veterinarskom inspekcijom Ministarstva poljoprivrede, predstavnikom veterinarske stanice te predstavnikom azila za životinje s područja grada Osijeka na kojima smo razgovarali i potvrdili spremnost za izgradnju novog skloništa u gradu Belom Manastiru zbog lokacije koja se nalazi uz stambeno naselje na kojem će se dodatno graditi i nova zgrada. U više navrata smo imali i pritužbe građana na lavež i buku.



Predviđeno je i darovanje zemljišta od strane lokalne samouprave te naš angažman u prijavi na moguće financiranje izgradnje od strane EU fondova, kao i financiranje određenog broja čipiranja i kastracije pasa i mačaka besplatnog za naše građane", kaže nam gradonačelnik Belog Manastira.



Ne zna se koliko točno životinja udomljuju



"Mi vam možemo dostaviti broj zbrinutih životinja s područja Grada u posljednjem periodu (koji može biti do unazad dvije godine), no taj broj zasigurno ne odgovara broju trenutno zbrinutih životinja", dodao je.



"Prema usmenim podacima od direktora veterinarske stanice oni mjesečno udomljavaju životinje pretežito u zapadno-europskim zemljama, no za točan podatak je nužno obratiti se direktno njima", odgovorili su nam iz Ureda gradonačelnika.



"Veterinarska inspekcija koja trenutno boravi u prostorijama gradske uprave obavlja inspekciju, koliko je nama poznato prema svom godišnjem rasporedu, no točan broj nam nije poznat, i moguće ga je dobiti od nadležne inspekcije u Ministarstvu poljoprivrede.



O broju zaposlenih nemamo podatak.



Naš ugovor nije sklopljen prema trošku za pojedinu životinju već je paušalan i pokriva i druge troškove kao što je sakupljanje lešina i slično", piše u odgovoru gradonačelnika Belog Manastira Indexu.



"Dežurni veterinar"



Direktor tvrtke Veterinarska stanica Beli Manastir d.o.o. je Vinko Benić. S obzirom na to da je odgovorna osoba za stanicu, odgovoran je i za pripadajuće joj sklonište.



Poslali smo upit na email adresu koja je navedena na službenim stranicama veterinarske stanice. Nismo dobili odgovor pa smo ih sljedeći dan telefonski kontaktirali. Pokušali smo doći do odgovorne osobe za ono što nazivaju skloništem za životinje. Međutim, na telefon nam se javila osoba koja se predstavila kao "dežurni veterinar".



Nakon predstavljanja i potvrde da se radi o Veterinarskoj stanici i skloništu na adresi Osječka 128 u Belom Manastiru, upitali smo "dežurnog veterinara" zna li da u tom skloništu psi doslovno jedu druge pse.



"Ma... Bilo je tu... Jeste vi poslali, onaj portal, onu snimku, je l'? Imali smo inspekciju prije toga, to su psi koji su se malo, dobro, potukli su se na dvorištu i sad je to... Inspekcija je zato bila i hvala vam...", odgovorio nam je "dežurni veterinar".



Upitali smo ga kad je bila inspekcija.



"Bila je ovih dana. Imaju zapisnik i sve. Dobili ste sad dežurnog veterinara i morate zvati u radno vrijeme za takve stvari. Sklonište radi do 2 sata", rekao nam je.



Na ploči kraj skloništa piše kako je radno vrijeme 0-24 sata."Ma da, jedu. Dobro, jedu, da. Da, da, poslali su. Već smo vidjeli sve", glasio je odgovor.Upitali smo ga kako onda komentira tu snimku."Gledajte, dobili ste dežurnog veterinara. Sad je tri sata, ja sam dežurni veterinar, nemam veze sa skloništem. Eto. Ništa ne komentiram. Trebate intervenciju dežurnog veterinara? Imate bolesnu životinju? Onda smo završili razgovor", rekao nam je "dežurni veterinar" Veterinarske stanice u Belom Manastiru i poklopio nam slušalicu.U međuvremenu, došli smo do broja mobitela Vinka Benića, direktora i odgovorne osobe za Veterinarsku stanicu u Belom Manastiru.Nazvali smo njegov broj, a javio nam se poznat glas. "Dežurni veterinar" s kojim smo maloprije razgovarali je direktor Vinko Benić."Da, izvolite, dežurni veterinar, izvolite", pristojno se javio.Zanimalo nas je jesmo li dobili direktora veterinarske stanice, Vinka Benića."Da, jeste, izvolite", potvrdio nam je.Kad smo mu rekli da smo se maloprije čuli, zamolio nas je da ga više ne zovemo. Upitali smo ga je li on direktor Veterinarske stanice."Jesam, jesam, jesam, molim vas, nemojte. Radimo do dva sata normalno, zvat ćete službu koja radi VHS. Ako vas neke informacije zanimaju, ja sam danas dežuran", rekao nam je direktor Benić."Ja bih vas molio, ako može sutra, na ovaj broj nazvati pa ćemo pričati. Može?", zamolio nas je.Odgovorili smo mu da ćemo danas objaviti članak i u njemu zatražiti njegov odgovor, a on nas može nazvati na naš broj kad god želi."Nemam ja što zvati", završio je razgovor s Indexom Vinko Benić, direktor Veterinarske stanice Beli Manastir.Index je prije nekoliko godina pisao o užasnim uvjetima u ovoj Veterinarskoj stanici. Jedna volonterka je posjetila "sklonište" te potajno fotografirala stanje u kojem se psi nalaze.Poslali smo upit i veterinarskoj inspekciji iz Ministarstva poljoprivrede. Njihov odgovor ćemo objaviti čim stigne.