Hrastovac poručio Vulinu: Ne zaboravi, mnogi poput tebe Hrvatsku su napustili na traktorima

HRAST-ov saborski zastupnik Hrvoje Zekanović poručio je u srijedu kako je "savršena PR-ovska kampanja premijera Plenkovića eskalirala u to da je hrvatska delegacija iz Beograda naprosto pobjegla, iako se uopće nije znalo je li Šešelj gazio hrvatsku zastavu ili ne", dok je srpskom ministru obrane Aleksandru Vulinu poručio da ne zaboravi kako su "mnogi njegovi istomišljenici napustili Hrvatsku na traktorima".



Zekanović je u slobodnoj raspravi u Hrvatskom saboru ustvrdio da premijer Andrej Plenković provodi PR kampanju koja "ide toliko daleko da se sada odjednom uočavaju sve one stvari koje su se prije zanemarivale".



Zekanović: Plenkovićevo ulizivanje Srbiji



"Vulin je više puta u našoj domovini omalovažavao našu državu, pljuvao je po Domovinskom ratu, a to nitko nije primijetio, ni predsjednica niti premijer niti itko od ministara. Međutim, sada Plenkoviću treba pomak udesno i odjednom se govori o nedopuštenom ponašanju srpskog ministra, koje je oduvijek bilo nedopušteno", rekao je Zekanović.



Odjednom se zanemaruje "ulizivačko ponašanje prema Srbiji", rekao je Zekanović i ustvrdio kako je "jedina misija Andreja Plenkovića da Srbija uđe pod svaku cijenu u EU".



Optužio je hrvatsku vlast da će napraviti apsolutno sve da Srbija uđe u EU "bez da saznamo gdje su posmrtni ostaci hrvatskih branitelja, bez da se s one strane itko ispriča za sve zločine koji su napravljeni u Domovinskom ratu i da nam se isplati ratna odšteta".



"Smatram da bi hrvatska politika trebala biti rezolutna i trebala reći Srbiji - dosta. A gospodinu Vulinu s ovoga mjesta poručujem, mnogi njegovi istomišljenici napustili su Hrvatsku na traktorima, neka to ne zaboravi", poručio je Zekanović.



Mostovac Miro Bulj opetovano je u saboru aktualizirao pitanje zadarske luke Gaženice koja se, tvrdi, daje u dvadesetogodišnju koncesiju pod netransparentnim i ekonomski neisplativim uvjetima.



Bulj: Zataškavanje sumnjive koncesije u Gaženici





"Nadležni ministar Oleg Butković saziva krizni sastanak svih sudionika koji su to pokušali zataškati. Odlučio je utvrditi što se događa u strateškoj bitnoj Zadarskoj luci", istaknuo je Bulj u svojoj slobodnoj raspravi.Lokalne članove Županijske skupštine i članove zadarskog Gradskoga vijeća, kaže, nitko nije htio čuti dok su upozoravali na konkretne sumnjive odluke vezane za koncesiju.U saboru je na Mostov prijedlog održana tematska sjednica o Gaženici, na kojoj su bili i zadarski župan i šef Lučke uprave."Na vrlo ružan način obračunavali su se s onima koji tvrde da to jednostavno nije dobra računica i da su na 20 godina dali turskoj tvrtki koncesiju za svega 32 milijuna kuna. Na sjednici nije bilo ministra Olega Butkovića, sjednica je održana na Veliki četvrtak i simbolično je pilatovski oprao ruke nenazočnošću", ustvrdio je Bulj.HDZ-ova Grozdana Perić ocijenila je Buljevo tumačenje nevjerojatnim jer se u Gaženici u koncesiju daje samo jedna od djelatnosti. U zgradu terminala uloženo je 24 milijuna eura, dok će se na ime koncesijskih naknada i lučkih pristojbi ostvariti preko 42 milijuna eura prihoda, ustvrdila je.Saborski zastupnik Goran Aleksić (Klub Živog zida i SNAGA-e) podsjetio je na "Dan udruge Franak". "Na današnji dan prije tri godine 20.000 ljudi oštećenih nezakonitim poslovanjem hrvatskih banaka prošetalo je mirno, dostojanstveno od Trga Francuske Republike, preko Ilice do Trga bana Jelačića, do HNB-a i ovdje do Markova trga", prisjetio se u svojoj slobodnoj raspravi.Zauzeli su, podsjetio je, centar Zagreba, a pri tome nije napravljen niti jedan incident. "Nismo mahali zastavama, nismo glumili domoljube, nismo izvikivali ogromne parole, samo smo govorili protiv nezakonitog poslovanja hrvatskih banaka. I uspjeli smo, nakon toga provedena je konverzija CHF kredita", rekao je Aleksić.Uvjeren je kako su upravo prosvjedi Franka pomogli da vlast donese potreban zakon jer "vlast mora vidjeti da ljudi to traže od nje".