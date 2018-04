Hrastovac prozvao Murganićku, ona mu spustila

Foto: FaH



ZASTUPNIK Hrasta Hrvoje Zekanović prozvao je u u srijedu u saborskoj raspravi o Istanbulskoj konvenciji ministricu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nadu Murganić za prijevaru glasačkoga tijela, što je ministrica ocijenila kao "verbalno nasilje".



"Prevareni smo i žao mi je zbog toga i žao mi je nevjerodostojnosti HDZ-a", rekao je Zekanović poručivši ministrici Murganić da su njezini glasači demokršćani, pripadnici Katoličke crkve i da je glasačko tijelo koje je protiv toga dokumenta duboko prevareno. Podsjetio je i na izjavu hrvatskih biskupa u kojoj pozivaju zastupnike da glasaju protiv konvencije.



Zekanović je ustvrdio da Istanbulska konvencija prvi put u hrvatsko zakonodavstvo uvodi rod i spol, dok hrvatski Ustav prepoznaje samo spol. "Nije meritum zaštita žena od nasilja, jer da je to meritum odavno bi se izbacio sporan dio i usvojio hrvatski zakon i zaštitile žene na pravi način", rekao je.



Osvrnuo se i na zastupnike Mosta od kojih će dio glasati za konvenciju, a dio protiv i nazvao je to "šizofrenom situacijom" te predvidio "raspad Mosta".



Murganić Zekanoviću: S kojim pravom me prozivate? Je li zato što sam žena?



Na Zekanovićeve riječi reagirala je ministrica Murganić rekavši da je u raspravi puno verbalnoga nasilja, žuči i uvreda te je zastupniku Zekanoviću postavila pitanje s kojim pravom ju kao dužnosnicu proziva, propituje njezino vjersko uvjerenje, odanost i pripadnost stranci.



"Je li to zbog toga što sam susretljiva, zato što sam ministrica ili zato što sam žena", upitala je Murganić .



"Rekli ste da bih ja kao prava katolkinja i HDZ-ovka trebala dati ostavku. Zašto vi ne date ostavku i odreknete se manadata jer ste došli na listi HDZ-a", nastavila je s pitanjima Murganić."Ja sam ostao vjerodostojan onome što sam uvijek govorio za razliku od vas", uzvratio je Zekanović koji je potom zbog neopravdanoga pozivanja na povredu poslovnika dobio drugu opomenu i izgubio pravo daljnjega sudjelovanja u raspravi.Predsjedavajući Gordan Jandroković reagirao je na Zekanovićev poziv zastupnicima da u četvrtak gledaju skup u Splitu protiv Istanbulske konvencije i "strepe"."Spominjete skup u Splitu od kojega trebamo strepiti, je li to neka prijetnja", upitao je predsjednik Hrvatskoga sabora.Zastupnike SDP-a zanimalo je što je to rodna ideologija o kojoj Zekanović govori tvrdeći da je taj pojam izmišljen i da ne postoji. "Recite nam što je to rodna ideologija o kojoj cijelo vrijeme pričate", inzistirao je Gordan Maras (SDP) na što ih je Zekanović uputio na Google pa objasnio."Rodna ideologija je to što je Kanada nedavno izbrisala nazive otac i majka u službenim dokumentima i ostavila roditelj 1 i roditelj 2.... Rodna ideologija je i to da netko po rođenju može biti muškarac, pa onda promijeniti spol i postati žensko. Imamo slučaj u Latinskoj Americi gdje je jedan muškarac postao ona kako bi dvije godine ranije otišao u mirovinu ", odgovorio je Zekanović.Tijekom rasprave 'zaiskrilo' je i između Zekanovića i zastupnika SDSS-a kada je Draganu Jeckov (SDSS) upozorio da govori hrvatskim jezikom. Reagirao je predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac koji je njega pozvao da govori na standardnom hrvatskom kako bi ga se moglo razumijeti.