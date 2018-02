HRT spiskao milijune da smanje broj zaposlenih. Sad opet masovno zapošljavaju

Foto: Zeljko Lukunic/Pixsell, Screenshot: HRT



HRT je prije dva dana raspisao 40 natječaja za stalni posao, a među njima se traži čak 19 novinara na neodređeno vrijeme. Ništa u ovoj vijesti ne bi bilo čudno da HRT prije samo mjesec dana nije pokrenuo program racionalizacije poslovanja, odnosno smanjenja radne snage odlaskom uz otpremnine. Do 31. siječnja otišlo je 107 zaposlenika, a odmah su raspisani novi natječaji za posao. Kako se čini, ovo je tek prvi u nizu natječaja. No krenimo redom.

U prosincu prošle godine čelništvo HRT-a pozvalo je zaposlenike da do 31. prosinca 2017. godine iskažu interes o odlasku uz otpremninu.



"U cilju racionalizacije troškova poslovanja, HRT je odlučio osigurati otpremnine za radnike kojima će se zbog opravdano osobno uvjetovanih razloga otkazati ugovori o radu kao i za one radnike kojima će ugovor o radu prestati", stajalo je u objašnjenju HRT-a, a do kraja prošle godine oko 200 radnika iskazalo je interes za odlazak s HRT-a uz otpremnine.

Otpremnine od 100 do 160 tisuća kuna



U ovisnosti o godinama staža najmanja otpremnina iznosila je 100 tisuća kuna, a najviša 160 tisuća kuna.



S HRT-a kažu da je temeljem tog poziva za odlazak uz otpremninu do 31. siječnja ove godine otišlo 107 zaposlenika. Isto tako, kažu nam kako su već napravili dosta oko racionalizacije poslovanja i smanjenja troškova.





Tako su ukinuli anekse ugovora o radu uvedene za vrijeme dok je glavni ravnatelj HRT-a bio Goran Radman. Smanjen je plan troškova vanjske suradnje za 27 milijuna kuna, a smanjeni su i troškovi agencijskog rada za više od 7,5 milijuna kuna.

Štedi se i novim zapošljavanjem



"Primjenom novoga organizacijskog ustroja Hrvatske radiotelevizije i pažljivim upravljanjem resursima Hrvatske radiotelevizije te pojačanim nadzorom troškova planirane su i dodatne uštede koje će biti vidljive u poslovnim rezultatima za 2018. godinu", kažu s HRT-a odgovarajući na upit je li novi natječaj za zaposlenje u skladu najavljene racionalizacije poslovanja.

Prije dva dana tako je raspisan natječaj za jednog novinara-izvjestitelja-urednika, 19 novinara suradnika, 12 tehničara asistenata, dva montažera i po jednog snimatelja zvuka, kamermana, suradnika dokumentarista i animatora. Tek za usporedbu, na HRT-u u 2016. godini bilo je zaposleno oko 2800 ljudi.

S HRT-a ne spominju koliko je ukupno potrošeno na otpremnine, no ako se zbroji minimalna otpremnina ispada da je HRT utrošio najmanje 10,7 milijuna kuna.



Podsjetimo kako nelogičnosti glavnog ravnatelja HRT-a Kazimira Bačića ima napretek pa je tako u rujnu prošle godine raspisao natječaj za čak 24 mjesta i to za urednika i glavne urednike, a da do sada nije jasno tko je i kako izabran!?

Kovačićev odlazak



Ono što se zna sa sigurnošću je da je s HRT-a otišao bivši glavni ravnatelj Siniša Kovačić koji je u posljednje vrijeme uređivao Treći dnevnik. No je li Kovačić otišao uz otpremninu ne žele reći jer to nije, ističu s HRT-a, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.



Naglasimo kako se odlazak Kovačića s HRT-a dogodio nakon što je na Prisavlju buknula jedna od najvećih afera u posljednje vrijeme. Naime, bivši Nadzorni odbor, a i predsjednik saborskog odbora za medije, poslali su DORH-u dokumentaciju o poslovanju HRT-a u 2016. godini te traže da se ispitaju izvansudske nagodbe te ugovori za pojedine serije i emisije. U tom razdoblju glavni ravnatelji bili su Kovačić i Blago Markota.