HRVATI MASOVNO KUPUJU PREKO GRANICE Sve je jeftinije - gorivo, hrana, odjeća: "Ušteda je ogromna"

ZBOG rasta cijene goriva na hrvatskim benzinskim crpkama, koja je probila psihološku granicu od deset kuna, Slavonci, posebice oni koji žive u pograničnom području, masovno hrle preko granice i spremnike svojih automobila pune u susjednoj Bosni i Hercegovini.



Automobili županjskih i vinkovačkih registracijskih oznaka posljednjih su dana česti posjetitelji benzinskih crpki na ulazu u Orašje. Razlika u cijeni goriva je od kunu i pol do dvije kune. Primjerice, litra najprodavanijeg supera 95 u BiH je 8,14 kuna, javlja Glas Slavonije.



Prodavači na crpkama primaju kune, ali pri plaćanju gotovinom obračunavaju tečaj 1:4, stoga je isplativije plaćati karticom. Eurosuper 95 na hrvatskim crpkama stoji 10,24 kune što čini razliku od dvije kune za vozače.



"Uštedim i do 80 kuna"



"Na spremniku od 40 litara uštedim 80 kuna. Usput si odmah kupim i pola kilograma duhana za 11 KM, a ostane mi još za ćevape i kavicu. To su prednosti života u pograničnom području. Orašje nam je pod nosom i nije nikakav problem skoknuti prijeko, osim kada su gužve na graničnom prijelazu. Ali, već smo se ispraksirali pa u Bosnu nikada ne idemo četvrtkom prijepodne, kada je pijaca u Orašju, i vikendom jer tada na prelazak čekaju kolone automobila", kaže Ivana iz Županje za Glas Slavonije.



Nešto manja razlika na lijevoj i desnoj obali Save jest u cijeni dizela, koja je na oraškim crpkama oko kunu i pol niža nego u Hrvatskoj.





Slavonci u BiH kupuju sve - od lijekova, prehrambenih artikala, odjeće do bijele tehnike i namještaja. Odlaskom u prekogranični šoping ostvaruju pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost koji se obračunava prema jedinstvenoj stopi od 17 posto, za koliko kao strani državljani ondje kupuju jeftiniju robu.Na graničnim prijelazima u BiH, koji vode u Vukovarsko-srijemsku i Brodsko-posavsku županiju, u 2017. godini podnesen je 122.091 zahtjev za povrat PDV-a, u prosjeku 334 dnevno, i to za robu kupljenu u vrijednosti od 36,4 milijuna KM ili oko 142 milijuna kuna. Zatraženi povrat PDV-a iznosi oko 5,3 milijuna KM, odnosno više od 20 milijuna kuna. Najveći broj, 50.734 zahtjeva za povrat PDV-a prilikom napuštanja carinskog prostora BiH, strani su državljani lani podnijeli na graničnom prijelazu Orašje.Pravo na povrat PDV-a ne odnosi se na iznesena mineralna ulja (petrolej, dizelsko gorivo, ulje za loženje, ekstra lako i lako specijalno ulje, motorni i bezolovni benzin), alkohol i alkoholna pića te prerađevine od duhana.Brojni Slavonci preko granice i odlaze zbog goriva, duhana i piva, stoga je i iznos koji ostavljaju u BiH mnogo veći od onoga izračunatog na temelju podnesenih zahtjeva za povrat poreza.Stanovnici sjevernijeg dijela Slavonije svakodnevno odlaze i u pogranična mjesta i gradove u Srbiji s osnovnim ciljem - potrošiti manje novca za robu koja je u vlastitoj domovini, zbog raznih davanja, kud i kamo skuplja, bez obzira na to što je čest slučaj da se u košarama nađu artikli proizvedeni upravo u Hrvatskoj. Najčešća su meta hrvatskih kupaca u Srbiji cigarete, paprika, sokovi, a u posljednje vrijeme žarulje i slično. Po osobi se, naime, u Hrvatsku može prenijeti šteka cigareta, 50 cigara ili 250 grama duhana, litra žestokog pića, 16 litara piva i dr., a zabranjeno je prenošenje, primjerice, svježeg mesa, suhomesnatih i mliječnih proizvoda.Do sada su malobrojni odlazili u Srbiju po gorivo jer mu je cijena slična onoj u Hrvatskoj.