Hrvatska među najlošijim zemljama po korištenju EU fondova

Foto: Hina/Index/European Union

HRVATSKA je po svim bitnim kriterijima jedna od najlošijih zemalja Europske unije - od zaposlenosti, nezaposlenosti, poreznog opterećenja, kupovne moći, javne potrošnje na administraciju itd -a tako je i s "povlačenjem" novca iz EU fondova. Za proračunsko razdoblje od 2014. do 2020., a danas je 2018. godina Hrvatskoj je isplaćeno samo 8 posto novca, koji smo mogli dobiti.



Nebriga politike



Administraciju i vrh politike za to nije briga. Kada je neka opcija u opoziciji onda kritiziraju one koji su na vlasti, kada su na vlasti onda pričaju da je sve bajno, i problemi s kojima se ekonomija, odnosno građani suočavaju, njima su samo zgodne teme za prepucavanje u Saboru i preko medija, a zapravo ih boli...



Službeni podaci Europske unije pokazuju da je Hrvatskoj u tekućem proračunskom razdoblju isplaćeno tek nešto više od milijardu eura, odnosno 8 posto od planiranog iznosa, od 12,7 milijardi eura. Ugovoreno je 39 posto od planiranog iznosa, odnosno 4,9 milijardi eura.







TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Dok Hrvatsku izgleda ne zanima novac iz EU fondova, finska je u vrhu po isplaćenom novcu, Uspjela je dobiti 37 posto planiranog novca, odnosno 3,1 milijardu eura, dok su već ugovorili 57 posto novca, donosno 4,8 milijardi, od ukupno 8,4 milijarde eura.Najbolje rezultate u ugovaranju novca ima Mađarska, koja je već ugovorila čak 94 posto planiranog iznosa, odnosno 28 milijardi eura. Do sada im je u promatranom razdoblju isplaćeno 13 posto, odnosno 3,8 milijarde eura.Odlične rezultate ima i Irska koja je ugovorila 79 posto planiranog iznosa, odnosno 4,8 milijarde eura, a do sada im je isplaćeno 25 posto ili 1,6 milijardi od ukupno planiranih 6,1 milijardu eura.Susjedna Slovenija, za koju je isplanirano da će dobiti oko 5 milijardi eura, ugovorila je 49 posto iznosa, dok su do sada dobili isplatu 12 posto iznosa, odnosno oko 583 milijuna eura.