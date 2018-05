Hrvatska nema ministra, a Plenković ima novi veliki problem: Mora pokazati većinu

Foto: Hina

DANAS se dogodilo neizbježno - Martina Dalić više nije ministrica. No tek što je Plenković, i to uz mnogo opiranja, uspio riješiti jedan problem, morat će rješavati novi.



Odlaskom Dalić, čelno mjesto u Ministarstvu gospodarstva, najvažnijem resoru u vladi, ostalo je upražnjeno.

"Tko bi htio uzeti ovaj posao kad ste je tako razguzili"



Kako je danas Indexu rekao Plenkovićev PR savjetnik Krešimir Macan "tko bi htio uzeti ovaj posao kad ste je tako razguzili", misleći na razotkrivanje e-mailova sada već bivše ministrice Martine Dalić koje je razmjenjivala sa skupinom koja je pisala Lex Agrokor, a kasnije od njega dobrano profitirala.



Nevjerojatno, ali u Zakonu o vladi za izbor novog ministra nije propisan nikakav rok.



U zakonu se navodi tek da će premijer, ako prihvati ostavku člana vlade, donijeti odluku o razrješenju i o tome obavijestiti sabor te da će novog člana vlade predstaviti na prvoj idućoj sjednici sabora na kojoj će se onda glasati o njegovu povjerenju.



No sabor redovito održava samo dvije sjednice godišnje, a pored toga može održavati redovite sjednice. U tijeku je deveta sjednica koja bi trebala trajati do 15. srpnja.

Znalo proći i mjesec i pol bez ministra



U slučaju neslavne vlade Tihomira Oreškovića, kad je također nakon Indexova otkrića barake ministra branitelja Crnoje on morao otići, prošlo je gotovo mjesec i pol dok se nije našao Tomislav Medved.



Za vrijeme Milanovićeve vlade, ministri su imali zamjenike koji su onda, u slučaju ostavke ministra, preuzimali funkciju vršitelja dužnosti ministra. No HDZ je vratio instituciju državnog tajnika i pomoćnika ministra kojih se, naravno, namnožilo u ministarstvima.



Ministarstvo gospodarstva tako ima jednu državnu tajnicu i dva tajnika:Natašu Mikuš Žigman, Marija Antonića i Damira Kaufmana te još pet pomoćnika.



Zakon o sustavu državne uprave više, za razliku od ranije, ne definira tko od ministra preuzima funkciju pa nije jasno tko će od državnih tajnika operativno preuzeti ministarstvo gospodarstva dok Plenković ne odluči tko će naslijediti Dalić.

Kandidat Ćorić, ali i Vrdoljak?



A kao najizgledniji favorit za tu funkciju spominje se sadašnji ministar energetike i zaštite okoliša Tomislav Ćorić. Ćorić se već spominjao kao mogući ministar gospodarstva kada je Plenković formirao vladu. Kad bi preuzeo resor gospodarstva, to bi mu bilo treće ministarstvo. U prvoj Plenkovićevoj vladi vodio je, naime, ministarstvo rada i mirovinskog sustava.



Spominje se i ime novog-starog predsjednika HNS-a Ivana Vrdoljaka.Vrdoljak je još nedavno tvrdio da ga povratak u vladu ne zanima, no još je uvjerenije tvrdio da je nema šanse da HNS uđe u koaliciju s HDZ-om pa smo vidjeli kako je to završilo. Podsjetimo, Vrdoljak je bio upravo ministar gospodarstva u vladi Zorana Milanovića.



Kako god bilo, iako su zakoni pisani tako da nema rokova koji ga pritišću, Plenkoviću je u interesu što prije imenovati novog ministra. Bliži se konačna nagodba u Agrokoru, a gospodarstvo je ključan resor u vladi, ili bi barem trebao biti.

Procedura je takva da čak i da premijer bude jako brz i da izabere nasljednika Martine Dalić već sljedeći tjedan, novi ministar teško će u saboru biti izglasan prije lipnja. O nasljedniku Dalić prvo će morati raspravljati saborski odbor za gospodarstvo, a zatim slijedi i rasprava u saboru.

Za Plenkovića tek počinju problemi



Tek onda se može pristupiti glasanju za koje će vladajućima trebati apsolutna većina, odnosno 76 ruku.



Sudeći prema posljednjem glasanju u saboru, imaju upravo toliko.

I ne samo to. Plenkovićeva većina ovisi o zastupnicima poput Tomislava Sauche, Ivice Mišića, Branimira Glavaša i sličnih koji podržavaju Plenkovića jer time održavaju svoj opstanak u saboru i u politici, ali su isto tako i nepredvidivi. Nije potpuno isključen ni sukob s HNS-om, no teško ga je očekivati jer su oni zapravo lojalniji Plenkoviću od nekih HDZ-ovaca.



Ne treba zaboraviti da je Plenkoviću leđa zbog Istanbulske konvencije leđa okrenulo čak 14 HDZ-ovaca a među njima je i Davor Ivo Stier koji je s Plenkovićem ušao u otvoreni sukob, a Plenković ga zbog toga nije kaznio upravo zbog tanke većine u saboru.



Ako njegovi protivnici unutar stranke nanjuše krv, tko kaže da neće krenuti u napad?



No ako se to i ne dogodi, vladanje sa ovako tankom većinom je problematično samo po sebi jer kod svakog glasanja može ovisiti o tome jesu li svi koji podržavaju vladu prisutni u saboru, a ne treba ni govoriti kakvi bi problemi za Plenkovića nastali kad bi mu netko otkazao poslušnost.