Hrvatskoj fali sezonskih radnika, traži se pomoć iz Srbije: "Rekli su nam da će nas sve zaposliti"

SRPSKI Blic objavio je kako hoteli i restorani iz Hrvatske intenzivno traže sezonske radnike iz Bosne i Hercegovine i Srbije jer se procjenjuje da će ove godine Hrvatska imati na desetke tisuća praznih sezonskih radnih mjesta.



Vlada Hrvatske na početku godine već je odobrila kvote za 21.200 sezonskih radnika iz inozemstva, a iz Srbije radnu dozvolu za sada može dobiti 5000 ljudi.



U srpskim agencijama za zapošljavanje kažu da poslodavci u Hrvatskoj pritišću svoju vladu da donese odluku da u sezoni u Hrvatsku može doći neograničen broj radnika. Dosad je godišnje, po procjenama srpskih agencija za zapošljavanje, iz Srbije na Hrvatsko primorje odlazilo raditi nekoliko tisuća ljudi.



"Najviše zarade konobari, ako ne računamo kuhare koji su svugdje dobro plaćeni. Ali mi se i naradimo. Često su dvokratne smjene, prosječno se radi 12, a nekad i 14 sati. Dakle, dođeš ujutro, pa popodne četiri sata pauze i onda opet navečer do kasno u noć. Slobodan je obično jedan dan u tjednu. Najbolji bakšiši su u diskotekama i restoranima", priča Miloš Kojić iz Novog Sada koji već četiri godine odlazi raditi u Poreč.





U pet mjeseci sezone, od svibnja do listopada, kako tvrdi, kući donese oko 5000 eura. Početna plaća u restoranima ili hotelima za konobare je od 600 do 800 eura, smještaj je gotovo uvijek osiguran, kao i hrana. Najmanje su plaćene sobarice, oko 500 eura, piše Blic. Najlakše posao dobivaju kuhari koji mjesečno mogu zaraditi od 1200 do 2000 eura.Blic piše kako radnici iz Hrvatske zbog boljih uvjeta i puno većih plaća masovno odlaze u Irsku i Njemačku te da su najveći broj onih koji odlaze upravo sezonski radnici.Iako su, piše Blic, uvjeti rada u Hrvatskoj u sezoni teški, građani Srbije ovdje više zarade. Uz plaćen smještaj i hranu, što je običaj, ušteda je još veća. Najčešće se radi od 1. travnja do 10. listopada."Imam informaciju da će Hrvatskoj nedostajati 72.000 radnika kada počne sezona i tamošnji vlasnici hotela i restorana s kojima smo u kontaktu kažu da slobodno pripremamo radnike sa srpskim putovnicama jer će im svima biti dopušten rad. Ljudi se svakodnevno raspituju za posao na primorju i ove godine sigurno ćemo oboriti rekord po broju radnika u Hrvatskoj", kaže Petar Dragićević, vlasnik jedne agencije za zapošljavanje.