HTV ukinuo Hrvatsku uživo, umjesto nje dovode ženu koja promiče homofobiju i laže o abortusu

KONTROVERZNA novinarka Karolina Vidović Krišto trebala bi se od 22. siječnja pojaviti i kao voditeljica i urednica emisije Dobar dan, Hrvatska. Ništa u toj najavi ne bi bilo čudno da upravo Dobar dan, Hrvatska nije uvedena kao zamjena ugašenoj Hrvatskoj uživo.

Naime, Hrvatska uživo ukinuta je s obrazloženjem da ima - previše politike. No krenimo redom.

Prepolitična Hrvatska uživo



Nakon 13 godina emitiranja naprasno je u rujnu prošle godine, svega dan prije svečane prezentacije nove programske sheme, ukinuta emisija Hrvatska uživo.

"Gledatelji Hrvatske radiotelevizije, prema podacima koje smo prikupili tijekom posljednjih nekoliko godina, zamjerali su da u poslijepodnevnome terminu, u kojemu se među ostalima emitirala i emisija Hrvatska uživo, prevladavaju politički sadržaji", glasilo je službeno objašnjenje s HRT-a na naš upit. No do danas je ostalo nepoznanica koliko je zapravo zamjerki skupljeno na konkretnu primjedbu o političkom sadržaju.



Bilo kako bilo, umjesto Hrvatske uživo, HRT je najavio dvije mozaične emisije, od kojih je jedna bila Dobar dan, Hrvatska u terminu od 15.00 do 15.50 sati.

HRT još ne bi o novom pojačanju u emisiji



"Emisija će se posebno baviti problemima djece, a neće biti zapostavljene ni starije osobe, zaposleni i nezaposleni, osobe s invalidnošću te ljudi koji se svakodnevno bore s teškim životnim uvjetima", stajalo je u najavi HRT-a.



No sada kao voditeljica i urednica dolazi Karolina Vidović Krišto.



"Obavješćujemo Vas da će Hrvatska radiotelevizija (HRT) o svim programskim novostima pravodobno izvijestiti javnost i sve njezine korisnike", stoji u odgovoru HRT-a kada smo ih upitali o Vidović Krišto, no kako doznajemo nova voditeljica i urednica već je najavljena unutar programske sheme.



Karolina Vidović Krišto došla je u središte javnog interesa nakon što je u Hrvatsku dovela Judith Reisman, ženu koja tvrdi kako je nacizam i holokaust uglavnom stvorio njemački homoseksualni pokret, poznata po homofobiji, promicanju govora mržnje, širenju neravnopravnost te banaliziranju holokausta.



Ushićenje s Judith Reisman



Ushićenje Karoline Vidović Krišto također je bilo na vrhuncu kad je dočekala Judith Reisman u Zagrebu.

"Konačno! Stigla je. Žena za koju kažu da je uzdrmala i još prijeti pornografskim i pedofilskim strukturama – dr. Judith Reisman. Dočekala sam je na zračnoj luci. Neću pisati o tom trenutku, nekima bi moglo djelovati prenapuhano. Uostalom, sačuvat ću to kao dio svoje intime", objavila je Karolina Vidović Krišto prije pet godina. Za vrijeme glavnog ravnatelja Gordana Radmana uručen joj je izvanredni otkaz. Vidović Krišto se žalila, a sud je odlučio kako je otkaz bio nezakonit te je odlučeno da je se vrati na njeno staro radno mjesto.



Vidović Krišto dobila je otkaz nakon što je na 82 adrese novinara i kreativnog osoblja HRT-a poslala poruku čiji je naslov glasio "U Novoj godini Etički kodeks, Opća pravila i Glavni ravnatelj koji poštuje ljudska prava i demokraciju". U odluci o otkazu stajalo je kako je poruka iskorištena za uvredljive komentare na račun glavnog ravnatelja Gorana Radmana. Prije izvanrednog otkazivanja ugovora o radu Vidović Krišto u pisanom očitovanju Radmanu se ispričala ako ga je osobno povrijedila, ističući da nije zaslužila sankcije, a kamoli najtežu mjeru, izvanredni otkaz.

Tvrdi da je 85 posto pedofila homoseksualno

Karolina Vidović Krišto uzbudila je dio javnosti zbog jedne od njezinih emisija Slika Hrvatske koja je ukinuta zbog iskrivljavanja činjenica o zdravstvenom odgoju u školama. U emisiji u kojoj je tema bila "Pedofilija kao temelj spolnog odgoja?" pročitala je pismo gledatelja koji je uvođenje spolnog odgoja u hrvatske škole poistovjetio sa seksualnim zlostavljanjem mladih i djece. Jednom prilikom na svojem Facebooku izjavila je kako su 85 posto pedofila homoseksualci. Nakon što je ukinuta emisija, podršku Vidović Krišto pružio je zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić koji ju je primio u Nadbiskupskom dvoru u Zagrebu.



Zagreb Pride 2013. godine izabrao je Vidović Krišto za najvećeg homofoba godine, nakon čega ih je ona tužila tvrdeći da su joj time povrijedili dostojanstvo, čast i ugled. I tu je parnicu dobila.



No ni nakon povratka na HRT i odlaska Radmana s čela tog javnog servisa, oko Vidović Krišto nisu prestale kontroverze.



U vrijeme Kovačića izbacili je iz Studija 4 zbog neprofesionalizma





"Karolina Vidović Krišto do daljnjega neće raditi za emisiju Studio 4 na HRT-u, i to zbog nepridržavanja profesionalnih standard", glasio je odgovor HRT-a iz svibnja 2016. godine i to u vrijeme kada je Prisavljem vedrio i oblačio Siniša Kovačić.Naime, Vidović Krišto u emisiji Studio 4, za vrijeme pregleda dnevnog tiska, iznijela je osobno mišljenje o "takozvanom spolnom odgoju koji je temeljen na pedofiliji".Nakon toga "prebačena" je u emisiju Dobro jutro, Hrvatska, gdje je također predstavljala napise iz domaćeg i stranog tiska. U prosincu 2016. godine svoje kratko izlaganje pretvorila je u kampanju protiv pobačaja, a koju je temeljila na potpuno lažnim i izmišljenim podacima Karolina Vidović Krišto, među ostalim, rekla je kako je abortus u SAD-u dozvoljen do zadnjeg dana trudnoće, odnosno do devetog mjeseca, što nije istina. Osim toga, netočna je i informacija da je riječ abortus bila najtraženija riječ na tražilicama na dana američkih izbora.

Morala se ispričavati zbog laži o abortusu



Govoreći o abortusu u Hrvatskoj, Karolina Vidović Krišto rekla je da se "93 posto žena u Hrvatskoj starijih od 20 godina odluči na pobačaj".



Na kraju se zbog svega morala ispričavati.



"Obavješćujemo Vas da se kolegica Karolina Vidović Krišto očitovala svim mjerodavnima o podacima iznesenim u današnjoj emisiji Dobro jutro, Hrvatska. Kolegica Karolina Vidović Krišto izjavila je kako je učinila pogrešku pri interpretaciji dijela podataka te uputila ispriku svim gledateljima zbog iznesenoga", stajalo je u reakciji HRT-a. No Vidović Krišto nastavila je po starom.



Uglavnom, svakog petka u emisiji Dobro jutro, Hrvatska komentira/prenosi napise iz svjetskih medija. Više puta svoje izlaganje pretvarala je u kampanje protiv pobačaja, javnosti je izmišljene podatke predstavljala kao prave, no u kolovozu prošle godine nadmašila je samu sebe. I to statusom na Facebooku kojim je Thompsonova djela prozvala - neprocjenjivima.

Jedinstveni izvor "relevantnih" informacija



"On odgaja naraštaje u zdravom domoljublju i čestitosti", napisala je ova novinarka HRT-a.



Jednog od njenih izlaganja koje se pamti svakako je ono kada se upitala na temelju čega State Department sastavlja izvješće o Hrvatskoj.



"Kakve veze imaju Drugi svjetski rat, NDH i ustaški pozdrav sa stanjem vjerskih sloboda u Hrvatskoj? Na temelju čijih informacija oni sastavljaju to izvješće? Čini se da se drže onoga što mediji u Hrvatskoj prenose i kakvu sliku oni stvaraju. Kad govorim o medijima, tu prvenstveno mislim na takozvane mainstream medije", rekla je Karolina Vidović Krišto ne imenujući medije, ali pridružujući se tako Jakovu Sedlaru i Zlatku Hasanbegoviću koji su komentirali da je izvješće neutemeljeno i neistinito.

Nije neuobičajeno da se Vidović Krišto poziva u svojom obraćanju i na opskurne izvore na koje se nijedan ozbiljan novinar na svijetu ili ozbiljna medijska kuća ne bi pozivali kao relevantan izvor informacija.

Info Wars na HTV-u kao relevantan medij

U srpnju je tako govorila o navodnom pokušaju jedne američke savezne države da se antifašistički pokret proglasi terorističkom organizacijom. Bila je riječ o lokalnom slučaju u američkoj saveznoj državi New Jersey, odnosno o slučaju nasilne ljevičarske skupine koja pozivanjem na antifašizma skriva svoje nasilje.



No Vidović Krišto nije to detaljnije objasnila, nego je tada generalizirala o nasilnom antifašizmu. Što je najgore, Vidović Krišto pozvala se na malo poznati austrijski tjednik Wohenblick kao i na Info Wars, američki tabloid koji je u prošlosti više puta bio pod optužbama da je širio lažne vijesti. To je stranica koju je osnovao kontroverzni radijski voditelj i teoretičar zavjera Alex Jones. Riječ je o čovjeku koji je tvrdio da su pucnjave po američkim školama namještene, a koji je vladu optuživao da je bila umiješana u razne napade unutar SAD-a kao i u napad 11. rujna.



Zbog svega je na kraju nagrađena uredničkom i voditeljskom pozicijom u emisiji koja je najavljena kao manje politička.



No tako je to na HRT-u.