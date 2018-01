Idućih dana u Hrvatsku stižu veliki nanosi saharskog pijeska

Screenshot: Sewere-Weather

VELIKE količine saharskog pijeska nošene južnim vjetrovima stići će do Mediterana, zapadne i središnje Europe tijekom nekoliko sljedećih dana, a na svojem putu neće zaobići ni Hrvatsku, javlja servis Severe-Weather.



Javljaju kako će vjetar donijeti val toplog zraka sa sjevera Afrike, ali i kako će s njim donijeti i saharski pijesak.

Saharski pijesak stići će sve do južne Skandinavije

Prema zadnjem modelu koji su objavili, vidi se kako će velike količine saharskog pijeska stići do zapadnog Mediterana, posebice između Balearskih otoka te Korzike i Sardinije, ali i do Francuske te Iberskog poluotoka.



So sutra navečer veliki dio saharskog pijeska prijeći će preko Italije do Švicarske te dijelova Francuske i zemalja Beneluxa, a potom će se nastaviti kretati ka Velikoj Britaniji. Do sredine tjedna stići će i do južne Skandinavije.



Na mapama koje je objavio servis Severe-Weather, a koje prenosimo u nastavku teksta, vidi se kako će saharski pijesak zahvatiti i Hrvatsku (smeđa boja).

