Independent: Nakon sastanka s Trumpom, očito je: Angela Merkel je lider slobodnog svijeta

Foto:FAH



NAKON sastanka s Donaldom Trumpom, postalo je jasno, Angela Merkel je vođa slobodnog svijeta. Američki predsjednik nije motiviran za zaštitu liberalne demokracije ili slobode, piše Independent.

On ima jednu ideologiju u kojoj je on centralna ličnost, a uspio se okružiti nacionalistima koji su neprijateljski nastrojeni prema liberalnoj demokraciji više nego on sam. S tim predispozicijama ne može biti lider slobodnog svijeta, a na sastanku s Angelom Merkel pokazalo se tko je zauzeo to mjesto.



Posljednji poziv Baracka Obame



Znakovito je da je posljednji telefonski poziv koji je Obama uputio jednom državniku kao predsjednik SAD-a, bio upravo poziv Angeli Markel. Na neki način je tako "prenio štafetu" na Angelu Merkel. Time je potvrdio njihovo dugogodišnje prijateljstvo, savez i suradnju, dok je Angela Merkel postala nasljednica Baracka Obame koja treba zaštititi demokraciju.



Merkel, koja je za kancelarku izabrana tri puta i koja ima doktorat u kvantnoj kemiji, odjednom se našla u situaciji da brani slobodu, demokraciju i liberalizam širom svijeta.



Iako je Justin Trudeau također dobar kandidat, Kanada jednostavno nema snagu jedne Njemačke da se odupre svim napadima na demokraciju i slobodu.

Čvrsto brani svoje stavove

I dok je turski mediji prikazuju kao gospođu Hitler u nacističkoj odori, a Trump se odbija rukovati s njom, Merkel je u Bijeloj Kući čvrsto branila svoje stavove.

Za razliku od, primjerice, Therese May, koja je za vrijeme svoje posjete činila sve kako bi se dodvorila moćnom predsjedniku Trumpu.



Ali Donald Trump, uz svu vojnu moć SAD-a, ne može biti vođom slobodnog svijeta jer vojna moć nije jedini kriterij koji je za to potreban.

Trump ide u spurotnom smjeru



Predsjednik bi trebao biti odan načelima liberalne demokracije, ali je poprilično očito da on nema takve težnje, nego da ide u suprotnom smjeru.



Kako piše Independent, Trump je od svoje inauguracije predsjednik koji potkopava autoritet sudaca iako je nezavisno sudstvo jedan od temelja demokracije.Uveo je zabranu za migrante kojom je ograničio prava državljana SAD-a, a potom je napao međunarodnu trgovinu i suradnju. Zaprijetio je Meksiku, Kini, Europskoj uniji, a samo je pitanje tko će biti sljedeći na popisu.Naravno, uz ove karakteristike, tu je i Trumpova administracija koja je skupa s njim neprijateljski nastrojena prema medijima.

Trump ne prihvaća kritiku, nego kritiku i informacije koje mu ne odgovaraju naziva lažnim vijestima. Trump ne želi da ga mediji kritiziraju, a izgleda da to mišljenje dijeli i njegov kabinet. Ograničenje slobode medija je jedno od glavnih obilježja diktatora, ne demokrata.

Sastanak u Bijeloj Kući



Angela Merkel je odrasla u komunističkoj istočnoj Njemačkoj i totalna je suprotnost Donaldu Trumpu. Prepoznaje autokraciju i suprotstavlja joj se i upravo to je učinila s Donaldom Trumpom.



Tako je izjavila da borba protiv terorizma ne opravdava stavljanje određenih osoba pod sumnju.



Na sastanku u Bijeloj Kući je Trump nastavio sa svojom navikom iznošenja neprovjerenih informacija. Tako je rekao kako on i Merkel imaju nešto zajedničko, pri čemu je aludirao na prisluškivanje od strane Obamine administracije. Merkel je pokazala svoje neslaganje s njegovim tvrdnjama.

Nakon sastanka u kojemu se obio rukovati s Merkel, jer navodno nije čuo da to traži, rekao kako su imali sjajan susret, a potom je ustvrdio da Njemačka duguje ogroman novac SAD-u.

Trump, Putin i Erdogan protiv Merkel



Protiv Angele Merkel tako su Trump, Putin i Erdogan.

Mediji su uoči sastanka Merkel i Trumpa predviđali kako bi Trump mogao pitati Merkel o tome kako pristupiti Vladimiru Putinu, ali čini se kako o tome nije bilo razgovora. Merkel je na napade s Putinove strane odavno navikla, pa su tako novost jedino napadi Tayyipa Erdogana, koji se obrušio na europske vrijednosti.

Dva predsjednika država koja sebi žele prisvojiti gotovo totalitarne moći su često prvi u redu kritiziranja Europske unije, ali i Angele Merkel.

Pitanje je kako će im se ona nastaviti uspostavljati.