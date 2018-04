INDEX DOZNAJE Na nabavi aviona radi izraelska firma koja je partner bivšoj Krstičevićevoj tvrtki

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL, Index



BIVŠA tvrtka ministra obrane Damira Krstičevića u partnerskom je odnosu s izraelskom tvrtkom koja je uključena u nabavu 12 borbenih letjelica koje ćemo platiti 2,9 milijardi kuna. Informacija nam je potvrđena iz tvrtke KING ICT, dok ministar Krstičević još od prošlog tjedna ignorira upite Indexa o potencijalnom sukobu interesa te ulozi izraelske tvrtke Israel Aerospace Industries u kupovini borbenih letjelica.

No, krenimo redom.



Kingov partner u nabavi borbenih zrakoplova



Potpredsjednik vlade i ministar obrane Damir Krstičević službeno je potvrdio kako se Hrvatska odlučila na kupovinu 12 izraelskih borbenih zrakoplova F-16 Barak. Sve je počelo kada smo u srpnju prošle godine poslali zahtjev u pet država i to SAD-u, Švedskoj, Grčkoj, Južnoj Koreji i Izraelu za nabavu zrakoplova. U listopadu su otvorene ponude, da bi na kraju bila izabrana izraelska ponuda kao najpovoljnija.



U gotovo isto to vrijeme išao je natječaj Ministarstva poljoprivrede za nabavu "besposadnog zrakoplovnog sustava (BZS)" koji je procijenjen na 12 milijuna eura bez PDV-a. Na tom natječaju konkurirala je bivša Krstičevićeva tvrtka KING ICT, a njihov partner bio je Israel Aerospace Industries (IAI).



Naime, u informatičkoj kompaniji KING ICT sve važne funkcije, od direktora preko prokurista do člana nadzornog odbora od 2001. do 2016. godine, odnosno do odlaska u visoku politiku, držao je upravo aktualni ministar obrane Damir Krstičević. Tek ulaskom u sabor kao zastupnik HDZ-a, Krstičević je brisan iz upravljačkih struktura tvrtke.



Od kada traje suradnja s Izraelom?



S druge strane izraelska tvrtka IAI sudjelovala je u pregovorima o kupovini borbenih zrakoplova. Kako su potvrdile izraelske vlasti u tamošnjim vodećim medijima, pregovore s vladom vodilo je izraelsko ministarstvo obrane u kooperaciji s izraelskim vojnim zrakoplovstvom, tvrtkom Elbit te upravo IAI-om.

"Izraelska obrambena industrija još je jednom dokazala kako je najbolja na svijetu", rekao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu, pisao je Haaretz.

Podsjetimo, borbeni lovci F-16 su, prema obrambenim stručnjacima, unaprijeđeni najmodernijim tehnološkim sustavima, a izvođač unaprjeđenja bio je Israel Aerospace Industries (IAI).



Isto tako, čelnici KING ICT-a već ranije su davali izjave kako su već posljednjih 15 godina na čestoj relaciji Izrael - Hrvatska pa se postavlja pitanje je li aktualni ministar obrane u sukobu interesa?

Ako se pokaže da su postojali kontakti u vrijeme dok je Krstičević još bio u toj tvrtki, tada je u pregovorima ministar obrane morao biti izuzet. No to će biti teško dokazati jer su pregovori bili tajni, odnosno zatvoreni za javnost, a Krstičević ne želi razgovarati o toj temi.

Krstičevićeva šutnja



Prije tjedan dana postavili smo potpredsjedniku vlade Krstičeviću pitanje o potencijalnom sukobu interesa, no nismo dobili nikakav odgovor.

Krstičević nije htio odgovarati ni na pitanje o konkretnoj ulozi Israel Aerospace Industries u nabavi borbenih zrakoplova. No iz tvrtke KING ICT izašli su nam u susret potvrđujući suradnju s izraelskom tvrtkom, s obzirom na to da u posljednje vrijeme šire poslovanje na besposadne sustave.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

KING ICT izgubio natječaj za dronove



"U sklopu ovog segmenta poslovanja javili smo se i na natječaj Ministarstva poljoprivrede za nabavu besposadnog zrakoplovnog sustava (BZS) razreda kratkog dometa u gornjem dijelu raspona, i to u zajednici ponuditelja s Israeli Aerospace Industries. Do navedene tvrtke došli smo tragajući za sustavom koji odgovara specifikacijama objavljenog natječaja - s obzirom na to da vrlo mali broj proizvođača besposadnih sustava nudi letjelice koje mogu tehnički i cjenovno zadovoljiti tražene zahtjeve", kažu nam iz KING ICT-a dodajući kako je rješenje o odabiru Ministarstva poljoprivrede objavljeno 13. ožujka ove godine prema kojem je njihova ponuda bila drugo rangirano rješenje. Odnosno, izgubili su natječaj.



Iz tvrtke nam kažu da odluku Ministarstva poljoprivrede smatraju konačnom i krajem ove priče. No što je s IAI-om?



Nema ugovora o partnerstvu, no...



"KING ICT i Israel Aerospace Industries nemaju potpisane ugovore o zajedničkom strateškom nastupu niti strateškom partnerstvu za buduće konkretne poslovne prilike, već su slijedom navedenih okolnosti dogovorili suradnju na objavljenom natječaju Ministarstva poljoprivrede", kažu nam iz KING ICT-a, no čini se da su otvoreni prema daljnjoj poslovnoj suradnji.



"KING ICT je uvijek otvoren za široki spektar suradnje s kvalitetnim svjetskim tehnološkim tvrtkama pod uvjetom da ta suradnja zadovoljava sve zakonske i druge važeće propise RH", kažu nam iz KING ICT-a.

Valja podsjetiti kako smo pisali o povezanosti KING ICT-a s nabavom borbenih zrakoplova jer se Nikola Brzica, bivši pomoćnik ministra obrane Damira Krstičevića za obrambenu politiku, nakon kratke epizode u vladi odmah zaposlio u bivšoj ministrovoj tvrtki MSAN i to kao savjetnik uprave te da je bio u Izraelu.

Tada su nam iz KING ICT-a opovrgnuli informacije o servisiranju borbenih zrakoplova i vojne opreme te potvrdili veliki poslovni interes u korištenju dronova u gospodarske svrhe.



Ima li dovoljno posla za Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa?



No tim poslom, odnosno servisiranje borbenih zrakoplova, slijedom pregovora Hrvatske i Izraela, bavit će se njihov bivši i možda budući partner IAI.

Valja naglasiti kako je na nedavnoj konferenciji za novinare, na kojoj je ministar Krstičević govorio o nabavi zrakoplova, bilo postavljeno pitanje o tvrtki KING ICT i njenoj povezanosti s kupnjom zrakoplova, no prvi čovjek obrane tada je rekao da to nije njegova tvrtka i da on nema veze s njom te da se ona ne bavi tim poslom.



"Čujem da se bave poljoprivredom", rekao je krajem ožujka Krstičević pred novinarima.



Kao što smo napisali u uvodu, ministar Krstičević sada ne želi otvarati tu temu, što otvara prostor sumnjama.

Prostor sumnjama otvara i činjenica kako je nedavno novinaru Gordanu Maliću uklonjen status s Facebooka u kojem je objavio dokumente prema kojima se vidi kako su bivša Krstičevićeva tvrtka i izraelska državna tvrtka u poslovnoj vezi i zajedno sudjeluju na vladinim natječajima.