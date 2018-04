Inspektori su napokon ušli u razoreni sirijski grad, hoće li dokazati da se dogodio kemijski napad?

Foto: EPA

MEĐUNARODNI inspektori Organizacije za zabranu kemijskog oružja (OPCW) u sirijskom gradu Dumi uspjela je prikupiti uzorke koji će omogućiti da se utvrdi je li ondje 7. travnja u napadu korišteno kemijsko oružje, stoji u priopćenju agencije.

"OPCW će analizirati situaciju i razmotriti daljnje korake koji uključuju i mogući još jedan posjet Dumi", kaže se u priopćenju.

Dodaje se da OPCW neće obavljati procjenu uzoraka već će oni biti prebačeni u Nizozemsku i dalje u predviđene laboratorije te organizacije u Rijswijku, predgrađu Haga u kojima će se obaviti njihova analiza.

OPCW finally got into Douma today to start their work investigating April 7 alleged chemical attack. Expect samples to be sent to several labs - prelim results on presence of Sarin or chlorine in about one week. Syrian govt says they will have unhindered access pic.twitter.com/NPkAffSGVj