Iranske vlasti su dale nepotvrđene informacije, sad kažu da možda ima preživjelih u padu aviona

SPASILAČKE službe pomoći pokušavaju se probiti do olupine putničkog zrakoplova koji je pao u planinskom području na jugozapadu Irana tijekom snježne mećave, a vlasti su ispravile prvotnu izjavu o pogibiji svih 66 osoba kazavši da to ne mogu sa sigurnošću potvrditi.



Nakon što je objavljeno da je poginulo svih 66 osoba u iranskom zrakoplovu koji se srušio na letu iz Teherana u Jasudž na jugozapadu Irana, oko 500 km južno od Teherana u nedjelju, zrakoplovna kompanija Aseman Airlines je povukla tu informaciju, izvijestila je iranska agencija Isna početkom poslijepodneva.



"Zbog specifičnih uvjeta u tom području, još nemamo pristup mjestu pada i ne možemo precizno i konačno potvrditi smrt svih putnika zrakoplova", rekao je Mohamad Tabatabai, direktor za odnose s javnosti te kompanije, prenosi Isna. On je nekoliko sati ranije na iranskoj državnoj televiziji rekao da nema preživjelih.

Helikopter se nije uspio probiti



Postoje jako male nade u pronalaženje preživjelih. Iranski vrhovni vođa Ali Hamenei je uputio izraze sućuti obiteljima putnika.



"Ekipe za potragu i pomoć su poslane na moguće područje pada, ali helikopter se morao vratiti zbog snježne mećave", rekao je za agenciju Isna Džalal Pooranfar, glasnogovornik državne službe pomoći u toj regiji.



Iranski Crveni polumjesec je naveo da je poslao 120 spasioca u područje nesreće.



Tvrtka Aseman Airlines je na crnoj listi Europske komisije na kojoj se nalaze tvrtke s nesigurnim zrakoplovima, prenosi dpa.U Iranu se dogodilo nekoliko zrakoplovnih nesreća u zadnjih nekoliko desetljeća. Teheran nije mogao kupovati nove zrakoplove niti zamjenske dijelove od Zapada zbog sankcija UN-a.Nakon što je 2015. godine postigao nuklearni sporazum sa svjetskim silama, Iran je potpisao ugovore s Airbusom i Boeingom radi kupovine većeg broja putničkih aviona.Zrakoplovna industrija je pod američkim embargom od 1995. i kompanije ne mogu kupovati civilne zrakoplove ni rezervne dijelove pa im je dio flote prikovan za tlo.Taj embargo je djelomično ukinut međunarodnim sporazumom o iranskom nuklearnom programu iz 2015. koji su potpisali Iran i Šestorka (Njemačka, Kina, Sjedinjene Države, Francuska, Velika Britanija i Rusija).