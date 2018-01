Isprobali smo kupnju i prodaju bitcoina. Pogledajte korak po korak, sa slikama

Foto: 123rf, blockchain.info

VIRTUALNE valute su se zbog snažnog rasta cijena našle u središtu pažnje pa smo odlučili isprobati kako funkcioniraju kupnja i prodaja najpoznatije među njima - bitcoina.



Rast vrijednosti bitcoina od tisuću do 15 tisuća dolara u samo godinu dana (u jednom trenutku vrijednost je dosegnula gotovo 20 tisuća dolara), privukao je mnoge ulagače, a one hrabrije, koji su ulagali u virtualne valute prije nekoliko godina, ovako snažan rast pretvorio je u bogataše.



Kako kupiti i prodati bitcoine?



Sama kupoprodaja nije komplicirana, sve je prilično jednostavno i odvija se u nekoliko koraka. Uoči kupnje potrebno je otvoriti bitcoin novčanik (bitcoin wallet), u koji se "spremaju" kupljeni bitcoini, a koji se može otvoriti na većini platformi na kojima se vrši i kupoprodaja.



Bitcoini se mogu kupiti na više načina – putem burzi, izravno od neke druge osobe ili putem mjenjačnica. Postoji veliki broj burzi i mjenjačnica na kojima se mogu kupiti virtualne valute. Neke od najpoznatijih i napogodnijih za početnike su Coinbase, Etoro, Localbitcoins, Blockchain...



Koja opcija je najbolja, prije svega ovisi o osobnim preferencijama - o tome želite li plaćati karticama, ili putem bankovnog računa, u stranima valutama ili u kunama. Na ranije spomenutim burzama i mjenjačnicama transakcije su u stranim valutama, a ako želite kupovati u kunama, za to su pogodni Bitkonan i Bitcoin mjenjačnica.



Probnu kupnju odlučili smo napraviti putem Bitcoin mjenjačnice jer smo plaćali u kunama s bankovnog računa.



Za početak je potrebno otvoriti bitcoin novčanik, koji smo otvorili na platformi blockchain.info. Za otvaranje novčanika dovoljno je ukucati mail adresu i odabrati lozinku. Kroz nekoliko sekundi stigao nam je mail u kojem smo mogli potvrditi otvaranje novčanika. U mailu je i identifikacijski broj novčanika.



Registracija za otvaranje "bitcoin novčanika" na blockchain.info









Bitcoin novčanik uspješno otvoren





Kupnju smo odlučili napraviti na bitcoin-mjenjacnica.hr i platiti internetskim bankarstvom. Kada dođete na stranicu mjenjačnice i odaberete opciju kupnje bitcoina, sustav će vas tražiti da ukucate iznos za koji ih želite kupiti. Možete ga upisati u kunama i bitcoinima. Potrebno je upisati i mail adresu te bitcoin adresu.



Kupnja bitcoina na bitcoin-mjenjacnica.hr





Bitcoin adresa (treba je razlikovati od broja novčanika) nalazi se u vašem novčaniku, na ekranu lijevo pod settings – addresses. Neki sustavi vam automatski kreiraju jednu adresu, a možete je i sami kreirati. Adrese služe za slanje i primanje novca.





Kada smo na bitcoin mjenjačnici upisali mail, bitcoin adresu i iznos, pokrenuli smo kupnju. Na ekranu su nam se pojavili podaci za uplatu, koju je potrebno izvršiti u roku od 15 minuta te kliknuti da smo izvršili uplatu. Nakon toga stiže obavijest da je kupnja riješena.





U roku od nekoliko sati bitcoini su se pojavili u našem novčaniku.



Prodaja funkcionira slično kao i kupnja. Na bitcoin mjenjačnici odabrali smo prodaju. Nakon toga pojavio se formular u koji smo ukucali iznos (u bitcoinima ili kunama), broj bankovnog računa na koji želite da sjedne novac (ne bitcoin adresu kao kod kupnje), te ime i prezime.



Prodaja bitcoina na bitcoin-mjenjacnica.hr





Nakon toga pojavila se bitcoin adresa mjenjačnice.







Vratili smo se na bitcoin novčanik, otišli na opciju slanja bitcoina, ukucali iznos bitcoina, te poslali prema mjenjačnici.

Slanje bitcoina iz novčanika na blockchain.info





Nakon što su primili bitcoine, izvršili su uplatu na naš bankovni račun.



Što se tiče naknada, one prilično variraju i ovise o više faktora. Na globalnim platformama za trgovanje naknade se uglavnom kreću do 4 posto, a ovise o tome iz koje zemlje trgujete, plaćate li kreditnim/debitnim karticama ili s bankovnog računa.



Također, mogu se pojaviti i naknade za slanje bitcoina. O visini naknade za slanje bitcoina ovisi koliko će brzo transakcija biti potvrđena. Teoretski, pošiljatelj bitcoina može odabrati da ne želi platiti tu naknadu, no o njenoj visini ovisi vrijeme potrebno da se transakcija potvrdi. Platforma kupcu nudi "preporučenu naknadu" koja je u našem slučaju bila 10 posto. Što je naknada veća, to će slanje bitcoina biti brže provedeno. Zbog velike navale na bitcoine, naknade za slanje su u posljednje vrijeme znatno porasle.



Nikad ne upisujte adrese ručno



Što se tiče nekih temeljnih sigurnosnih preporuka, iskusniji trgovci bitcoinima preporučuju da se web adrese platformi za trgovanje nikad ne upisuju ručno, jer postoji veliki broj lažnih stranica koje služe za prevare. Dovoljno je pogriješiti u jednom slovu i završit ćete na lažnoj stranici i ostati bez novca.



Također, preporuka je da se ne ostavlja sav novac, odnosno bitcoini, u samo jednom novčaniku, na jednoj platformi - pogotovo ako se radi o većem iznosu. Uvijek se može dogoditi na neka od platformi bude hakirana ili da propadne pa u tom slučaju možete ostati bez novca.